С днем рождения двоюродного брата: яркие открытки и картинки

Поздравить двоюродного брата с днём рождения можно очень просто

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Выберите двоюродному брату с днём рождения лучшую открытку из списка предложенных.

Поздравления с днем рождения брату двоюродному

Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения брата в прозе.