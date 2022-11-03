Оригінальне привітання з днем народження начальниці: яскраві картинки та листівки

Незвичайні привітання з днем народження керівнику у матеріалі "Телеграф"

Кожен колектив раз на рік спантеличений проблемою, як привітати свого начальника з днем народження, особливо якщо урочистість намічається у начальниці-жінки. Добре, коли стосунки у колективі веселі та дружні, адже тоді можна обрати прикольне чи оригінальне привітання з днем народження начальниці. Однак при цьому треба пам’ятати, що вітання з днем народження начальниці мають бути викриті в офіційну форму.

"Телеграф" підготував для вас оригінальні та дуже красиві листівки з днем народження начальнику-жінку, а також веселі та ефектні картинки з днем народження жінці керівнику.

Оригінальні привітання з днем народження начальниці: листівки та картинки

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