Оригинальное поздравление с днем рождения начальнице: яркие картинки и открытки

Необычные поздравления с днем рождения руководителю в материале "Телеграф"

Каждый коллектив раз в году озадачен проблемой, как же поздравить своего начальника с днем рождения, особенно если торжество намечается у начальницы-женщины. Хорошо, когда отношения в коллективе веселые и дружеские, ведь тогда можно выбрать прикольное или оригинальное поздравление с днем рождения начальнице. Однако при этом все равно нужно помнить, что поздравления с днем рождения начальнице должны быть обличены в официальную форму.

"Телеграф" подготовил для вас оригинальные и очень красивые открытки с днем рождения начальнику-женщине, а также веселые и эффектные картинки с днем рождения женщине руководителю.

Оригинальные поздравления с днем рождения начальнице: открытки и картинки

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения начальнику мужчине.