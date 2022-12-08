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Поздравления с днем рождения младшей сестре: трогательные пожелания и яркие открытки

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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День рождения младшей сестры - особый праздник
День рождения младшей сестры - особый праздник. Фото pixabay.com

Приятным словам на День рождения обрадуется каждая именинница

Говорят, что младшая сестра — это кусочек детства, который никогда не будет потерян. В детстве они могут нервировать и досаждать, но повзрослев становятся настоящей поддержкой и опорой. Поэтому ее день рождения — это особый праздник. Ведь именно в этот день в вашей жизни появилась младшая сестра.

"Телеграф" собрал поздравления с днем рождения младшей сестренке, которые могут пригодиться вам в праздничный день.

Поздравить младшую сестру с днём рождения можно одним из стихотворений

***

С днем рождения, младшая сестренка.

Мы с тобою — два крыла.

Нас, как видно, наша мама

Друг для друга родила.

Вместе ничего не сложно,

Все задачи по плечу.

Мне другой сестры не нужно,

Я другую не хочу.

***

Я младшей сестренке своей пожелаю,

Чтоб в жизни во всем бесконечно везло!

Чтоб впредь ты жила, о проблемах не зная,

Такой же красивой была всем назло!

Пусть твой день рождения будет чудесным,

Пускай в твою жизнь привнесет волшебство,

Чтоб чаще мы слышали смех твой прелестный,

И чтобы сполна удалось торжество!

***

Моя младшая сестренка,

Моя милая, родная,

Знай, тебя я обожаю!

Как дела, как жизнь младая?

Поздравления прими

Ты от старшенькой сестры —

Честно, радостно живи,

Наслаждайся и люби!

***

Моя младшая сестрёнка,

Как ты быстро подросла,

До сих пор неугомонна..

С днём рождения тебя!

Теплоту всех пожеланий

От меня скорей прими,

И с красивым звездопадом

Пусть исполнятся мечты.

Поздравления младшей сестре могут быть и в прозе

С днем рождения, маленькая сестренка! Желаю тебе всегда сиять, как солнышко, парить от радости, как облачко по небу. Сеструлька, ты у меня самая красивая, самая интересная, самая лучшая. Я желаю тебе всегда такой оставаться, желаю никогда не грустить и каждый свой день встречать с доброй улыбкой. И пусть всегда тебе во всём везёт.

***

С днем рождения, моя маленькая сестренка! Пусть все, о чем ты мечтаешь, сбудется, а все плохое останется в прошлом. Пусть твоя красивая улыбка никогда не покидает твоего лица, а твое сердце наполняется только самыми прекрасными чувствами. Окружай себя только теми, кто приносит тебе улыбки и поводы для счастья. Я обожаю тебя, сестренка!

***

Спешу поздравить с днем рождения младшую сестру! Дорогая моя, маленькая сестренка, даже я удивляюсь как быстро ты растешь! Будь счастлива, во всем находи светлую сторону, учись на ошибках и регулярно ставь себе цели! Пусть у тебя жизнь будет красочной и яркой!

***

Моя дорогая младшая сестренка, мне не хватит слов, чтобы выразить всю мою любовь к тебе. Ты самый яркий лучик света в моей жизни. И поэтому я хочу пожелать тебе безграничного счастья и огромной любви. Помни, я всегда рядом. С днем рождения!

Поздравления для младшей сестры в виде открыток

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