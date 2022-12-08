Поздравления с днем рождения младшей сестре: трогательные пожелания и яркие открытки
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Приятным словам на День рождения обрадуется каждая именинница
Говорят, что младшая сестра — это кусочек детства, который никогда не будет потерян. В детстве они могут нервировать и досаждать, но повзрослев становятся настоящей поддержкой и опорой. Поэтому ее день рождения — это особый праздник. Ведь именно в этот день в вашей жизни появилась младшая сестра.
"Телеграф" собрал поздравления с днем рождения младшей сестренке, которые могут пригодиться вам в праздничный день.
Поздравить младшую сестру с днём рождения можно одним из стихотворений
***
С днем рождения, младшая сестренка.
Мы с тобою — два крыла.
Нас, как видно, наша мама
Друг для друга родила.
Вместе ничего не сложно,
Все задачи по плечу.
Мне другой сестры не нужно,
Я другую не хочу.
***
Я младшей сестренке своей пожелаю,
Чтоб в жизни во всем бесконечно везло!
Чтоб впредь ты жила, о проблемах не зная,
Такой же красивой была всем назло!
Пусть твой день рождения будет чудесным,
Пускай в твою жизнь привнесет волшебство,
Чтоб чаще мы слышали смех твой прелестный,
И чтобы сполна удалось торжество!
***
Моя младшая сестренка,
Моя милая, родная,
Знай, тебя я обожаю!
Как дела, как жизнь младая?
Поздравления прими
Ты от старшенькой сестры —
Честно, радостно живи,
Наслаждайся и люби!
***
Моя младшая сестрёнка,
Как ты быстро подросла,
До сих пор неугомонна..
С днём рождения тебя!
Теплоту всех пожеланий
От меня скорей прими,
И с красивым звездопадом
Пусть исполнятся мечты.
Поздравления младшей сестре могут быть и в прозе
С днем рождения, маленькая сестренка! Желаю тебе всегда сиять, как солнышко, парить от радости, как облачко по небу. Сеструлька, ты у меня самая красивая, самая интересная, самая лучшая. Я желаю тебе всегда такой оставаться, желаю никогда не грустить и каждый свой день встречать с доброй улыбкой. И пусть всегда тебе во всём везёт.
***
С днем рождения, моя маленькая сестренка! Пусть все, о чем ты мечтаешь, сбудется, а все плохое останется в прошлом. Пусть твоя красивая улыбка никогда не покидает твоего лица, а твое сердце наполняется только самыми прекрасными чувствами. Окружай себя только теми, кто приносит тебе улыбки и поводы для счастья. Я обожаю тебя, сестренка!
***
Спешу поздравить с днем рождения младшую сестру! Дорогая моя, маленькая сестренка, даже я удивляюсь как быстро ты растешь! Будь счастлива, во всем находи светлую сторону, учись на ошибках и регулярно ставь себе цели! Пусть у тебя жизнь будет красочной и яркой!
***
Моя дорогая младшая сестренка, мне не хватит слов, чтобы выразить всю мою любовь к тебе. Ты самый яркий лучик света в моей жизни. И поэтому я хочу пожелать тебе безграничного счастья и огромной любви. Помни, я всегда рядом. С днем рождения!
Поздравления для младшей сестры в виде открыток
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