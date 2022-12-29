З днем народження, моя доросла дочка: дуже красиві привітання

У побажаннях батьки передають усі свої сподівання та надії

День народження доньки — чудовий привід для батьків ще раз сказати своїй дівчинці про любов та нагадати, як вона зробила їх щасливими своєю появою на світ. І в цей святковий день хочеться сказати їй особливі слова.

У привітанні з днем народження дорослої доньки зазвичай бажають жіночого щастя, досягнень на роботі та зльоту кар’єрними сходами. Якщо вона ще не ощасливила своїх батьків онуками, то бажають їй поповнення в сім’ї.

"Телеграф" зібрав гарні вітання з днем народження дорослої доньки. Будь-яке з них можна відправити у месенджері або зачитати за святковим столом.

Вітання дорослої дочки з днем народження

Ти вже доросла, сильна, гарна, неймовірна жінка, але, знаєш, мені завжди буде трохи страшно та бентежно за тебе. Я завжди хочу пом’якшити твої падіння і розвіяти твій смуток, я завжди радію твоїм перемогам, немов вони мої. Я дивуюсь твоїй сміливості та хороброму серцю, твоїй доброті та щирості. Я завжди хвилююсь за тебе, але, за великим рахунком, це хвилювання від гордості за мою дочку. Можливо, я не кинула до твоїх ніг багатство, якісь іграшки, брязкальця, бо не могла, але твоє серце знає, що це не головне. Ти стала людиною, якою я мріяла, щоб ти була, ще до твоєї появи на світ. Дякую, що попри твою зайнятість, знаходиш час запитати, як у мене справи, і допомагаєш встигати за миром. Твій день народження – моє найулюбленіше свято, доню.

Привітати дорослу доньку з днем народження можна і такими словами.

Доню, нехай твоє життя буде світлим, як безхмарний ранок, сонячним, як ясний літній день, і безтурботним, як у дитинстві! Бажаю бути щасливою та коханою мамою, дружиною, жінкою! Нехай усі твої мрії здійснюються, плани реалізуються, а надії виправдовуються! Будь завжди бажаною, обожнюваною, залишайся життєрадісною, веселою, квітучою та чарівною!

Поздоровлення дорослої дочки можна написати й на листівці. Теплі та ніжні побажання від батьків дочка зможе перечитувати навіть через багато років.

Наша рідна, безцінна та улюблена доню, від щирого серця вітаємо тебе з Днем народження й обіймаємо з любов’ю! Всі наші побажання зводяться до одного — будь найщасливішою на світі! Ти наша гордість і нескінченна радість, нехай у твоєму житті завжди панують гармонія і тепло, ніжність, взаємне кохання! Де б ти не була, бережи та цінуй себе, ми тебе любимо!

Побажання для дорослої дочки

Моя мила дівчинка, ось і стала ти зовсім дорослою, ти сама вже мама, але для мене назавжди залишаєшся маленькою безпорадною дитиною! Вибач мені за мою зайву турботу, опіку, просто ти мені дуже дорога!

У твій день народження бажаю тобі, щоб щастя струмувало чистим тім’ячком, щоб обходили твою сім’ю негоди, щоб ти була здоровою, а стіл нехай завжди ломиться від їжі та напоїв! З днем народження, доню!

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З Днем народження, доросла донько! Від усього люблячого серця вітаю тебе! Найцінніший скарб у моєму житті — це ти, я нескінченно пишаюся тобою! Нехай будь-яка твоя дорога стане вдалою, нехай Доля оберігає тебе й обдаровує дивовижною красою, спокійним терпінням, невичерпною мудрістю, вишуканою ніжністю та взаємною трепетною любов’ю!

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З днем народження, моя доросла дочка! Бажаю тобі від серця, щиро і з теплом, щоб у тебе все виходило, всі мрії сповнювалися, не змушуючи довго чекати та всі близькі тобі люди були з тобою поряд! Будь щаслива, кохана, бажана. Нехай доля твоя буде як вічне свято, легкою, яскравою та нескінченно щасливою!

Раніше "Телеграф" писав, як привітати людину з днем народження під час війни.