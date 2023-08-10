З днем народження, доню: найкращі привітання у віршах, прозі та листівках

Скільки б років не виповнювалося іменинниці, ці привітання з днем народження для доньки дадуть зрозуміти, що її люблять

Коли справа доходить до дня народження доньки, звичайні привітання не підходять, адже вона заслуговує на найкраще. Перетворити всі свої думки на слова привітань може бути складно. Особливо коли так багато хочеться сказати.

Коли ви готуватимете вітання з днем народження доньки, згадайте про те, що вона любить. Можливо їй сподобаються сентиментальні побажання, або більш стримані. А може у вашому випадку найкращим буде прикольне привітання доньки з днем народження.

У будь-якому разі привітання доньці з днем народження повинні дати їй зрозуміти, як багато вона для вас означає і як ви пишаєтеся нею.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" створив добірку, в якій ви зможете знайти найкрасивіше привітання з днем народження доньки у віршах, прозі та листівках.

Привітання для доньки у віршах

Люба донечка мила, вітаю🎁,

Неймовірного щастя🥳 бажаю.

Хай приємностей буде багато,

Хай завжди буде затишна хата,

Оченятки твої не сумують,

Завжди світяться, радість дарують🥰.

Щоб успішна була ти в роботі,

Лиш приємними стали турботи.

Ти найкраща перлинка у світі,

Хай для тебе розквітнуть всі квіти.

Будь безмежно прекрасна, гарнюся,

Я за щастя твоє помолюся!😇

***

Рідна моя донечко,

Лагідна, як сонечко☀️,

Будь завжди красивою,

Доброю і милою👸.

Більш за все тебе люблю❤️,

Завжди в серці бережу,

І, хоч швидко йдуть роки,

Дівчинка для мене ти.

З днем народження вітаю,

Дуже міцно обіймаю

І бажаю я тобі

Принца віднайти в житті.

Щоб у замку ти жила,

Королевою була.

Не ведися на плутів,

Коней різних, оленів.

***

З днем народження, моя донечко🥳,

Моя квіточка, моє сонечко!

Хай життя твоє, мов хмаринка,

Безтурботним буде, дитинко.

Хай надійними будуть друзі.

Хай по білій веде тебе смузі

Доля щедра та незрадлива.

Доню, будь неймовірно щаслива!🎉

***

Радіє серце дуже від емоцій🥳,

Від щирих справжніх почуттів,

У дочки день народження🎉 сьогодні,

Багато так сказати хочу слів.

Яскравою красунею ти стала,

І з розумом берешся за усе,

Я зичу щастя й радості бажаю,

Хай кожен день веселу мить несе💃.

У справах май завжди наснагу,

Завжди упевнено до цілі йди,

Багато поруч друзів май надійних,

Важлива їх присутність у житті❤️.

***

Донечко, люба ти наша, зі святом🎉!

Хай доля буде на щастя багата.

Ти не хворій, рідна наша, ніколи.

Тільки людей тобі кращіх навколо.💐

Щоб і в навчанні, й в роботі все склалось,

Щоби тобі все найкраще дісталось:

Бізнес, квартира, машина і дача,

Красень багатий тобі на додачу❤️.

Заздрять по-доброму хай всі дівчата,

Радістю світяться хай оченята!

Бо ти найкраща, струнка, чорнобрива.

Нами кохана ти, нами любима💐!

***

Ти моє маленьке сонечко☀️,

Моя квіточка🌹 і щастячко.

З твоїм днем тебе вітаю,

Слів хороших побажаю.

Щоб впевненість і віра твоя

Приносили найкращі хвилини життя.

Щоб бажане збувалися

І щоб успіхів добивалася.

Щоб твої маленькі оченятка

Дарували ніжність й ласку.

А серденько щоб любило

І від щастя тріпотіло.

***

Рідна донечко, красуне, ти рости щаслива🥰,

Не лінива будь, слухняна, мудра і вродлива,

Хай тебе цінують люди, дуже поважають,

Найдобрішою у світі, щедрою вважають!

Будь мені, неначе сонце☀️ — ясне і тепленьке,

Не сиди весь час на місці — будеш здоровенька,

Я люблю ❤️тебе, рідненька і поздоровляю,

Божого благословення на життя бажаю!

Привітання для дочки з днем народження у прозі

Дорога моя донечко, з днем народження! 🎉 Ти — найдорожчий подарунок 🎁в моєму житті. Я тебе люблю всім серцем, тому побажання мої найщиріші, найсвітліші, найтепліші. Будь щасливою, моє рідне сонечко 🥰. Будь здоровою, ніколи не хворій. Ти така гарна! Кожен мій день наповнений вірою в тебе, у твій успіх, у твою щасливу долю. Нехай новий рік життя відкриє нові перспективи, емоції, нові враження для натхнення. Усіх благ, рідна!🎁🥂🎉🎂🥳

***

Мила моя доню! 👸Вітаю тебе з твоїм днем народження! Ти знову на рік подорослішала, стала дуже гарною та самостійною. Бажаю тобі, моя рідна, міцного здоров’я, неземного щастя, добробуту та несподіваної удачі. Бажаю бути тобі, моя донечко, бажаною та коханою, 🥰 а також реалізуватися в житті та стати самодостатньою та успішною. І нехай на твоєму життєвому шляху тобі зустрічаються тільки вірні друзі та добрі люди, а біди, проблеми та негоди проходять стороною. 🎁

***

З днем народження, 🎂 доню моя! Я не втомлююся дякувати небу, за те, що колись воно подарувало мені тебе. Я хочу, щоб у житті в тебе завжди все було добре. Щоб ти твердо та впевнено йшла до своїх цілей, за підтримки рідних та близьких людей. Нехай твій життєвий шлях завжди буде прямим і рівним. А успіх і щастя завжди м’яким килимом стелиться цією дорогою ⭐️.

***

Радість наша, улюблена донечко, вітаємо з днем народження! Ти, немов яскравий промінчик натхнення, освітлюєш наше життя, і нехай так буде завжди. Ми бажаємо тобі бути щасливою та окриленою чудесною мрією.

***

З днем народження, дочко! 💐Хай з тобою по життю рука об руку йде удача і везіння — твої вірні супутники!⭐️ Будь щаслива сама і роби щасливими тих, хто з тобою поряд, а кожна мить нехай несе тільки радість! Я тебе дуже люблю!

Красиві вітання доньці з днем народження від мами

Моя дочко, з днем народження! Нехай у твоє життя ніколи не заглядає смуток, нехай твої очі завжди світяться від щастя. Залишайся завжди такою привітною, легкою, променистою, веселою. І знай, я завжди буду поряд і завжди допоможу та підтримаю.🥰

***

З днем народження, моя зірочка ⭐️, моя мила дівчинка! Донечко, день, коли ти з’явилася в моєму житті, назавжди залишиться в моїй пам’яті, як найрадіше свято. Нехай тобі вдається добиватися свого, нехай твоя завзятість і твоя наполегливість завжди приводять тебе до перемоги, до вершини успіху. А я завжди тобі допоможу, завжди тебе вислухаю та підтримаю❤️. Знай, я щаслива бути твоєю мамою, знай, що я сильно тебе люблю. Радість моя, будь здорова, красива, кохана і чарівна!

***

Моя мила донечко, бажаю тобі багато щасливих подій, сотні приводів для посмішки та виконання всіх заповітних бажань! Залишайся такою ж красунею і насолоджуйся кожною миттю життя! Пам’ятай, що я тебе дуже люблю і бажаю тобі тільки добра!

***

Доню, для мами це свято найважливіше і чудове, адже я завжди пам’ятатиму, як вперше взяла тебе на руки, як розцілувала твої маленькі долоньки. З днем народження, сонечко моє. Я бажаю тобі, щоб у твоєму житті завжди було добре "вчора", щасливе "сьогодні" та багатообіцяльне "завтра". Доню, будь щаслива, кохана і гарна собою. Нехай моя любов і віра в тебе допомагає тобі долати будь-які страхи, нехай удача та везіння допомагає у виконанні будь-якої твоєї мрії! 🎂🌺

Привітання донечці з днем народження від тата

З днем народження, доню, татова гордість! 🥰Я бажаю тобі ніколи нічого не боятися, завжди бути такою веселою, доброю, чуйною, енергійною💃, цілеспрямованою, допитливою, невтомною. І нехай всі твої мрії здійсняться❤️.

***

Доню, люба моя, з днем народження 💐! Нехай дивовижний світ відкриє для тебе всі можливості та перспективи! Іди назустріч своїй мрії, щастю та сліпучим перемогам! Величезного тобі кохання, ❤️ безліч чудових моментів та дивовижних пригод! 🎉Знай, тато завжди з тобою, квітни та прикрашай це життя!🌹

***

Моя мила, рідна дівчинко, я бажаю, щоб блиск твоїх щасливих очей завжди сяяв, немов яскраве сонечко! Бажаю залишатися такою ж красунею та розумницею! 👸Нехай всі твої мрії збудуться, моє золотце!❤️

***

З днем народження, доню! 🎂Нехай світ стане для тебе прекрасною книгою, повною добрих чарівних казок, а твої завзятість, працьовитість і винахідливість допоможуть опинитися на коні в будь-якій ситуації. Щастя та удачі!🌺

Привітання з днем народження для доньки у листівках

Листівка з днем народження для донечки

Привітання доньці

Привітання донечці

Вітальна листівка для доньки

Лисівка з днем народження для донечки

Красиве привітання для доньки

Листівка на день народження для доньки

Листівка для доньки

Раніше "Телеграф" публікував вітання з днем народження для близьких людей.