Душевні вітання з днем народження дочки для батьків

Теплі слова побажань приймає не лише іменинниця, а й її мама та тато

Для батьків день народження доньки — не менше свято, ніж для самої іменинниці. Поки дівчинка ще зовсім маленька, вітання приймають її мама й тато. Хоча вітати батьків з іменинницею за бажання можна навіть тоді, коли їхня дочка вже доросла. Їм буде приємно почути добрі слова на свою адресу та на адресу своєї дитини.

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати свою дочку з днем народження у віршах. Цей же матеріал допоможе підібрати вітання із днем народження донечки для батьків.

Вітання у прозі для батьків із днем народження дочки

Вітаю з днем народження донечки! Нехай її життя буде дивовижним і прекрасним. Бажаю, щоб доля її була щаслива та добра! Нехай вашу дівчинку супроводжує успіх. Вам бажаю радіти здобуткам доньки, пишатися її вчинками. Порозуміння вам і всіх благ!

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Батьки можуть бути по-справжньому щасливими лише тоді, коли щасливі їхні діти. Вітаємо вас із днем народження коханої дочки! Бажаємо вам якнайбільше радісних моментів у житті. Нехай у вашої доньки буде надійний фундамент під ногами та міцне плече опори. Сил, енергії та світлого щастя всій вашій родині!

Вітання з днем народження батьків дорослої дочки

Вітаю вас із днем народження вашої дорослої дочки! Бажаю вам кохання, міцного здоров’я, взаємопідтримки, більше радісних моментів. Нехай ваша дочка буде щасливою і ніколи вас не засмучує!

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Поспішаю привітати з іменинницею батьків! Ваша дочка виросла така ж розумниця та красуня, як і її батьки. Бажаю вам величезного щастя. Нехай ваша донечка буде щасливою і нехай поряд з нею будуть люблячі люди!

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Як швидко пролетів час. Здається, лише вчора ми вітали вас із народженням доньки, а сьогодні ми відзначимо день народження вже дорослої дівчини. Ваша дочка виросла розумницею та красунею, розважливою та мудрою жінкою. Бажаємо їй реалізувати всі свої вміння та виправдати надії тата та мами. Здоров’я вам, щастя та любові!

Привітати батьків із народженням доньки можна і віршами

З іменинницею вас вітаємо,

Процвітання донечці бажаємо,

Сонечка завжди їй ясного,

Життя доброго й прекрасного.

Хай поруч будуть вірні друзі,

Й не буде місця темній смузі.

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Вашій доньці я бажаю

Миру, сонця і тепла,

Щоб, немов прекрасна квітка,

Її врода розцвіла.

Нехай батьків вона шанує

І любов свою дарує.

Хай гармонія в сім`ї живе,

Радість й добробут у дім ваш несе.

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