Душевные поздравления с днем рождения дочери для родителей

Теплые слова пожеланий принимает не только именинница, но и ее мама и папа

Для родителей день рождения дочери — не меньший праздник, чем для самой именинницы. Пока девочка еще совсем маленькая, поздравления принимают ее мама и папа. Хотя поздравлять родителей с именинницей при желании можно даже тогда, когда их дочь уже взрослая. Им будет приятно услышать добрые слова в свой адрес и в адрес своего ребенка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить свою дочь с днем рождения в стихах. Этот же материал поможет подобрать поздравление с днем рождения доченьки для родителей.

Поздравления в прозе для родителей с днем рождения дочери

Поздравляю с днем рождения доченьки! Пусть ее жизнь будет удивительна и прекрасна. Желаю, чтобы судьба ее была счастлива и добра! Пусть вашу девочку сопровождает успех. Вам желаю радоваться достижениям дочери, гордиться ее поступками. Взаимопонимания вам и всех благ!

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Родители могут быть по-настоящему счастливы только тогда, когда счастливы их дети. Поздравляем вас с днем рождения любимой дочери! Желаем вам как можно больше радостных моментов в жизни. Пусть у вашей дочки будет надежный фундамент под ногами и крепкое плечо опоры. Сил, энергии и светлого счастья всей вашей семье!

Поздравления с днем рождения родителей взрослой дочери

Поздравляю вас с днем рождения вашей взрослой дочери! Желаю вам любви, крепкого здоровья, взаимоподдержки, побольше радостных моментов. Пусть ваша дочь будет счастлива и никогда вас не огорчает!

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Спешу поздравить с именинницей родителей! Ваша дочь выросла такая же умница и красавица, как и ее родители. Желаю всем вам огромного счастья. Пусть ваша доченька будет счастлива и пусть рядом с ней будут любящие люди!

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Как быстро пролетело время. Кажется, только вчера мы поздравляли вас с рождением дочери, а сегодня мы отмечем день рождения уже взрослой девушки. Ваша дочь выросла умницей и красавицей, рассудительной и мудрой девочкой. Желаем ей реализовать все свои умения и оправдать надежды папы и мамы. Здоровья вам, счастья и любви!

Поздравить родителей с рождением дочери можно и стихами

Для родителей сегодня

Самый лучший день в году —

С днем рождения вашу дочку

Гости поздравлять придут.

Щедрой, ласковой и доброй

К дочке будет пусть судьба.

Пусть любовь ваша по жизни

Рядом с ней идет всегда.

Вместе с дочкою поздравить

Вас хочу сегодня я

И желаю, чтобы счастливой

Была вся ваша семья.

***

У вашего цветочка,

Родного ангелочка,

Сегодня день рождения —

Веселое мгновение!

Мы ей желаем счастья,

Вовек не огорчаться,

Быть девочкой красивой,

Задорной, доброй, милой!

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