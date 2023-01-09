Душевные поздравления с днем рождения дочери для родителей
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Теплые слова пожеланий принимает не только именинница, но и ее мама и папа
Для родителей день рождения дочери — не меньший праздник, чем для самой именинницы. Пока девочка еще совсем маленькая, поздравления принимают ее мама и папа. Хотя поздравлять родителей с именинницей при желании можно даже тогда, когда их дочь уже взрослая. Им будет приятно услышать добрые слова в свой адрес и в адрес своего ребенка.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить свою дочь с днем рождения в стихах. Этот же материал поможет подобрать поздравление с днем рождения доченьки для родителей.
Поздравления в прозе для родителей с днем рождения дочери
Поздравляю с днем рождения доченьки! Пусть ее жизнь будет удивительна и прекрасна. Желаю, чтобы судьба ее была счастлива и добра! Пусть вашу девочку сопровождает успех. Вам желаю радоваться достижениям дочери, гордиться ее поступками. Взаимопонимания вам и всех благ!
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Родители могут быть по-настоящему счастливы только тогда, когда счастливы их дети. Поздравляем вас с днем рождения любимой дочери! Желаем вам как можно больше радостных моментов в жизни. Пусть у вашей дочки будет надежный фундамент под ногами и крепкое плечо опоры. Сил, энергии и светлого счастья всей вашей семье!
Поздравления с днем рождения родителей взрослой дочери
Поздравляю вас с днем рождения вашей взрослой дочери! Желаю вам любви, крепкого здоровья, взаимоподдержки, побольше радостных моментов. Пусть ваша дочь будет счастлива и никогда вас не огорчает!
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Спешу поздравить с именинницей родителей! Ваша дочь выросла такая же умница и красавица, как и ее родители. Желаю всем вам огромного счастья. Пусть ваша доченька будет счастлива и пусть рядом с ней будут любящие люди!
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Как быстро пролетело время. Кажется, только вчера мы поздравляли вас с рождением дочери, а сегодня мы отмечем день рождения уже взрослой девушки. Ваша дочь выросла умницей и красавицей, рассудительной и мудрой девочкой. Желаем ей реализовать все свои умения и оправдать надежды папы и мамы. Здоровья вам, счастья и любви!
Поздравить родителей с рождением дочери можно и стихами
Для родителей сегодня
Самый лучший день в году —
С днем рождения вашу дочку
Гости поздравлять придут.
Щедрой, ласковой и доброй
К дочке будет пусть судьба.
Пусть любовь ваша по жизни
Рядом с ней идет всегда.
Вместе с дочкою поздравить
Вас хочу сегодня я
И желаю, чтобы счастливой
Была вся ваша семья.
***
У вашего цветочка,
Родного ангелочка,
Сегодня день рождения —
Веселое мгновение!
Мы ей желаем счастья,
Вовек не огорчаться,
Быть девочкой красивой,
Задорной, доброй, милой!
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