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Оригинальные поздравления с днем рождения дочери

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Оригинальные поздравления с днем рождения дочери
10:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поздравления с Днем рождения дочери: оригинальные открытки, трогательные стихи и поздравления в прозе.

  • 1

  • 2

    Дорогая моя доченька, с днем рождения! Ты — самый драгоценный подарок в моей жизни. Я тебя люблю всем сердцем, поэтому пожелания мои самые искренние, самые светлые, самые теплые. Будь счастливой, мое родное солнышко. Будь здоровой, никогда не болей. Ты такая красивая! Каждый мой день наполнен верой в тебя, в твой успех, в твою счастливую судьбу. Пусть новый год жизни откроет новые перспективы, новые эмоции, новые впечатления для вдохновения. Всех благ, родная!

  • 3

  • 4

    Доченька любимая,

    Ангелочек мой.

    Счастье ненаглядное,

    Я живу тобой.

    И сегодня в праздничный

    День рождения твой

    Я желаю счастья,

    Будь всегда собой.

    Пусть мечты сбываются,

    Ладятся дела.

    Будь здорова, девочка,

    Милая моя.

  • 5

  • 6

    Пожелаю счастья я доченьке родной.

    Очаровываешь всех шармом, красотой.

    Знаешь, это счастье — доченьку иметь

    Да на глазки, милая, на твои смотреть.

    Радует пусть жизнь тебя, дарят пусть цветы,

    А своей судьбой легко управляешь ты.

    В этот день рождения я хочу сказать:

    О такой дочурочке можно лишь мечтать.

    Как же ты красива, как же хороша!

    Радуется, глядя на тебя, мамина душа.

    Улыбайся и взрослей... Только не спеша.

  • 7

  • 8

    Милая моя доченька! Поздравляю тебя с твоим днем рождения! Ты снова на год повзрослела, стала очень красивой и самостоятельной. Желаю тебе, моя родная, крепкого здоровья, неземного счастья, благополучия и неожиданной удачи. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими красками, незабываемыми ощущениями, красочными воспоминаниями и только положительными эмоциями. Желаю быть тебе, моя доченька, желанной и любимой, а также реализоваться в жизни и стать самодостаточной и успешной. И пусть на твоем жизненном пути тебе встречаются только верные друзья и добрые люди, а беды, проблемы и ненастья проходят стороной.

  • 9

  • 10

    Самой нежной и любимой

    В этот день хотим сказать:

    Будь всегда такой красивой,

    Чтобы глаз не оторвать!

    С днем рождения, родная,

    Любим очень мы тебя,

    Ты одна у нас такая,

    Наше нежное дитя.

  • 11

  • 12

    С днем рождения тебя,

    Доченька родная!

    Мы желаем быть всегда

    Милой и прекрасной,

    Улыбайся сердцем,

    Жизнь люби сполна,

    Пусть в твоей душе

    Всегда цветет весна.

    Пусть окружит счастье

    Тебя со всех сторон,

    И жизнь приносит радость,

    Веселье и добро!

  • 13

  • 14

    Моя родная! Солнышко мое!

    Тебя я с днем рожденья поздравляю!

    Твой голосок звучит с утра ручьем,

    И глазки, словно искорки сияют!

    Знай, доченька, я так тебя люблю,

    Так счастья сильно я тебе желаю,

    Тебе я посвящаю жизнь свою,

    Ты — лучшая на свете, я-то знаю!

  • 15

  • 16

    Дочка милая моя, очень я люблю тебя,

    Ты мой лучик, зайчик мой, я всегда горжусь тобой,

    Поздравочек поздравляю, с ним удачу посылаю,

    Пусть все будет хорошо, радостно, легко, светло!

  • 17

  • 18

    Родная девочка моя! Я не устаю благодарить небо, за то, что когда-то оно подарило мне тебя. Моя красавица, моя кровинушка, умница моя. Я хочу, чтобы в жизни у тебя всегда все было хорошо. Чтобы ты твердо и уверенно шла к своим целям, при поддержки родных и близких людей. Пусть твой жизненный путь всегда будет прямым и ровным. А удача и счастье всегда мягким ковром стелются по этой дороге.

  • 19

  • 20

    Радость наша, любимая доченька, поздравляем с днем рождения! Ты, словно яркий лучик вдохновения, озаряешь нашу жизнь, и пусть так будет всегда. Мы желаем тебе быть счастливой и окрыленной чудесной мечтой. Пусть из прошлого остаются лишь веселые воспоминания, пусть в будущем тебя ждет много удач, пусть твое настоящее будет удивительным и прекрасным временем в твоей жизни.

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