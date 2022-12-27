С первым днем рождения, доченька: поздравления на 1 год имениннице и ее родителям

Родители первыми поздравляют малютку с важным праздником

Первый день рождения — значимая дата для маленькой девочки и ее родителей. Пролетели 12 месяцев с того момента как появился на свет еще один член семьи. На протяжении всего года дочь познавала мир и приобретала разнообразные умения, а вместе с ней чему-то новому учились и ее родители. Поэтому поздравления с днем рождения на 1 год принимает не только маленькая именинница, но и ее родители.

"Телеграф" предлагает несколько вариантов красивых и трогательных пожеланий доченьке на годик и поздравлений ее родителей.

Поздравление дочери с годиком

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С первым днем рождения, доченька! Эти двенадцать месяцев были самыми важными в твоей жизни. Пусть детство будет счастливым и интересным, вокруг окажутся только друзья и любящие лица! Никогда не болей и радуй нас улыбками!

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С днем рождения, маленькое чудо! Нам уже годик и мы такие взрослые! Самые теплые, светлые, нежные и трепетные пожелания в этот праздничный день. Пускай первые шажочки будут самыми уверенными, пускай первые зубки будут самыми крепкими, пускай первые слова будут самыми искренними. Здоровья, улыбок, тепла, любви — всех благ тебе, маленький человечек!

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Поздравляем тебя, наша маленькая, обожаемая крошка, с первым годиком со дня твоего рождения! Желаем, чтобы твое познание нашего большого, взрослого мира началось с любви, нежности и родительской ласки. Пускай твоя судьба будет именно такой счастливой, какой ее видит для тебя твоя мамочка. И пускай ты всегда будешь под надежной защитой, какую тебе способен дать твой папочка. С днем рождения!

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Наша звездочка, промчался год с того момента как ты появилась в нашей жизни! Ты была такой хрупкой крохой и нам так страшно было брать тебя на руки, а сегодня ты уже сама топаешь ножками, обнимаешь и целуешь нас! Мы очень хотим, чтобы ты была здорова и счастлива! Пусть у тебя все получается! Тебя ждет так много нового и интересного впереди! Знай, что мы тебя очень любим и будем всегда рядом с тобой!

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С 1 годиком, наша дорогая дочь! Мы счастливы, что ты осветила нашу жизнь своей улыбкой! Желаем тебе мира, солнца, добра, здоровья, радости и всего самого хорошего! Пусть жизнь твоя будет яркой и интересной, как калейдоскоп, где одна картинка интересней другой!

Поздравления с первым днем рождения дочки

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Ровно год назад родилась ваша чудесная дочь! Пусть растет здоровой, успешной и активной! Желаем, чтоб ее жизнь была яркой, веселой и интересной!

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Год назад в вашем доме появилось сокровище, шумный, маленький, но такой родной и очень любимый комочек. Я хочу пожелать, чтобы вашу крошку всегда окружала только любовь. И чтобы маленькие пока достижения в жизни, как и первые шажочки, приносили только веселый смех и бурю радости. Еще, конечно же, здоровья для быстрого роста и нескончаемой энергии для каждодневного познания, такого большого и интересного мира.

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Дорогие родители, примите поздравления с первым годиком доченьки! Первый день рождения пусть пройдет радостно! Хочется пожелать здоровья и безмерного счастья! Пусть ваш ангелочек растет послушным, милым и прекрасным ребенком! Пусть все первые достижения даются легко!

Ранее "Телеграф" писал, какими словами можно поздравить с днем рождения старшую дочь.