Мирного неба над головой! Красивые картинки и открытки с пожеланиями мира

Мирное небо — сейчас это главное желание каждого украинца.

В феврале 2022-го да мир украинцев навсегда изменился. После того как кровавый диктатор, президент рф владимир путин развязал полномасштабную войну на территории Украины, каждый украинец вот уже три месяца молится за свою родину и жизни ее защитников.

Отметим, что после 24-го февраля многие вещи, которые ранее считались важными, забылись, и теперь главное желание каждого жителя — это мирное небо над головой, а для тех, кому пришлось покинуть свой дом — еще и родная земля под ногами.

"Телеграф" собрал для вас красивые картинки с пожеланиями мира и добра, чтобы вы могли порадовать своих близких, любимых и друзей. Выделите минутку и отправьте пожелание мирного неба своим родным, чтобы поднять их настроение и подарить им позитивные эмоции!

Пожелания мирного неба в Украине: картинки

Стоить отметить, что погода в Украине в воскресенье, 22 мая, будет особенно дождливой, но пусть она не портит ваше настроение.