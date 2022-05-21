Украину на выходных зальет дождями: свежий прогноз от синоптиков

Из дому без зонтика лучше не выходить

Нынешний уик-энд, 21 и 22 мая, обещает быть весьма нестабильным в плане погоды. Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, украинцы в разных регионах страны успеют "насладиться" и дождями, и сильным ветром, и частичными перепадами температуры.

Более детально она рассказала на своей страничке в Facebook, передает "Телеграф".

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Диденко предупреждает, что людям, весьма чувствительным к перемене погоды, стоит быть максимально внимательными к своему организму в эти субботу-воскресенье.

21 мая погодой в Украине будет "заправлять" циклон Emmelinde. Не обойдется без столкновения и с различными атмосферными фронтами. Именно поэтому, предупреждает Диденко, большинство областей Украины накроют дожди (к счастью, кратковременные), а также грозы.

"Южная часть Украины избежит значительных осадков", — вместе с этим отмечает синоптик.

Движение циклонов и антициклонов над Европой

Средняя температура воздуха по стране ожидается в районе +20…+25°С. Исключение составит северо-восток, где будет прохладнее — 19-22 градусов тепла, и Одесская область — воздух прогреется до +29°С

Воскресенье, 22 мая, снова будет дождевым для восточных, западных и северных областей. Осадки будут выпадать периодично, особой интенсивностью выделятся не будут. Также небольшие дожди возможны в центральных регионах Украины.

Юг останется "сухим", исключая Приазовье — здесь тоже следует ждать осадков.

"В воскресенье ожидается похолодание: днем +12…+18 градусов. На юге задержится погода потеплее — 18-24 градусов", — отмечает Наталья Диденко.

Жителям столицы, вероятней всего, следует ожидать на выходных периодических дождей, которые иногда будут "разбавляться" грозами. Также усилится ветер, будет весьма "рванным", поэтому автолюбителям лучше не парковать машины под деревьями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в мае ждать резкого похолодания и будет ли оно длительным.

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