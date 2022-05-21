Україну у вихідні заллє дощами: свіжий прогноз від синоптиків

З дому без парасольки краще не виходити

Нинішній вікенд, 21 та 22 травня, обіцяє бути дуже нестабільним у плані погоди. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, українці в різних регіонах країни встигнуть "насолодитися" і дощами, і сильним вітром, і частковими перепадами температури.

Більш детально вона розповіла на своїй сторінці у Facebook, передає "Телеграф".

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Діденко попереджає, що людям, дуже чутливим до зміни погоди, варто бути максимально уважними до свого організму цієї суботи-неділі.

21 травня погодою в Україні "заправлятиме" циклон Emmelinde. Не обійдеться без зіткнення з різними атмосферними фронтами. Саме тому, попереджає Діденко, більшість областей України накриють дощі (на щастя, короткочасні) та грози.

"Південна частина України уникне значних опадів", — разом із цим зазначає синоптик.

Рух циклонів та антициклонів над Європою

Середня температура повітря країною очікується у районі +20…+25°С. Виняток становитимуть північний схід, де буде прохолодніше — 19-22 градусів тепла, і Одеська область — повітря прогріється до +29°С.

Неділя, 22 травня, знову буде дощовою для східних, західних та північних областей. Опади будуть випадати періодично, особливою інтенсивністю не виділятимуться. Також невеликі дощі можливі у центральних регіонах України.

Південь залишиться "сухим", крім Приазов’я — тут теж слід чекати опадів.

"У неділю очікується похолодання: вдень +12...+18 градусів. На півдні затримається погода тепліше — 18-24 градусів", — зазначає Наталія Діденко.

Жителям столиці, найімовірніше, слід очікувати на вихідні періодичні дощі, які іноді "розбавлятимуться" грозами. Також посилиться вітер, буде дуже рваним, тому автолюбителям краще не паркувати машини під деревами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у травні чекати різкого похолодання і чи буде воно тривалим.

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