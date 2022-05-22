Мирного неба над головою! Гарні картинки та листівки з побажаннями миру

Мирне небо – зараз це головне бажання кожного українця.

У лютому 2022-го та світ українців назавжди змінився. Після того як кривавий диктатор, президент рф володимир путін розв’язав повномасштабну війну на території України, кожен українець ось уже три місяці молиться за свою батьківщину та життя її захисників.

Зазначимо, що після 24 лютого багато речей, які раніше вважалися важливими, забулися, і тепер головне бажання кожного українця — це мирне небо над головою, а для тих, кому довелося покинути свій дім — ще й рідна земля під ногами.

"Телеграф" зібрав для вас красиві картинки з побажаннями миру та добра, щоб ви могли порадувати своїх близьких, коханих та друзів. Виділіть хвилинку та надішліть побажання мирного неба своїм рідним, щоб підняти їхній настрій та подарувати їм позитивні емоції!

Побажання мирного неба в Україні: картинки

Варто зазначити, що погода в Україні в неділю, 22 травня, буде особливо дощовою, але нехай вона не псує ваш настрій.