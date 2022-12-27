З першим днем народження, донечка: вітання на 1 рік іменинниці та її батькам

Батьки першими вітають малюка з важливим святом

Перший день народження — значуща дата для маленької дівчинки та її батьків. Пролетіли 12 місяців з того моменту, як з’явився на світ ще один член сім’ї. Протягом усього року дочка пізнавала світ і набувала різноманітних умінь, а разом із нею чогось нового вчилися і її батьки. Тому вітання з днем народження на 1 рік приймає не лише маленька іменинниця, а і її батьки.

"Телеграф" пропонує кілька варіантів красивих та зворушливих побажань донечці на рік та привітань для її батьків.

Привітання доньки з роком

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З першим днем народження, доню! Ці дванадцять місяців були найважливішими у твоєму житті. Нехай дитинство буде щасливим і цікавим, довкола виявляються лише друзі та люблячі особи! Ніколи не хворій і радуй нас усмішками!

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З днем народження, маленьке диво! Нам уже рік і ми такі дорослі! Найтепліші, світлі, ніжні та трепетні побажання цього святкового дня для тебе. Нехай перші кроки будуть найвпевненішими, нехай перші зубки будуть найміцнішими, нехай перші слова будуть найщирішими. Здоров’я, усмішок, тепла, любові — всіх благ тобі, маленька наша!

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Вітаємо тебе, наша маленька, люба крихітко, з першим роком з дня твого народження! Бажаємо, щоб твоє пізнання нашого великого, дорослого світу почалося з любові, ніжності та батьківської ласки. Нехай твоя доля буде саме такою щасливою, якою її бачить тобі твоя матуся. І нехай ти завжди будеш під надійним захистом, який тобі здатний дати твій татко. З Днем народження!

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Наша зірочка, промчав рік з того моменту, як ти з’явилася в нашому житті! Ти була такою крихкою крихтою і нам так страшно було брати тебе на руки, а сьогодні ти вже сама тупаєш ніжками, обіймаєш і цілуєш нас! Ми дуже хочемо, щоб ти була здорова та щаслива! Нехай у тебе все виходить! На тебе чекає так багато нового та цікавого попереду! Знай, що ми тебе дуже любимо і завжди будемо поруч з тобою!

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З 1 роком, наша дорога дочка! Ми щасливі, що ти висвітлила наше життя своєю усмішкою! Бажаємо тобі миру, сонця, добра, здоров’я, радості та всього найкращого! Нехай життя твоє буде яскравим і цікавим, як калейдоскоп, де одна картинка цікавіша за іншу!

Вітання з першим днем народження доньки

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Рівно рік тому народилася ваша чудова дочка! Нехай росте здоровою, успішною та активною! Бажаємо, щоб її життя було яскравим, веселим і цікавим!

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Рік тому у вашому будинку з’явився скарб, галасливий, маленький, але такий рідний і дуже улюблена грудочка. Я хочу побажати, щоб вашу крихту завжди оточувало лише кохання. І щоб маленькі поки що досягнення в житті, як і перші кроки, приносили лише веселий сміх та бурю радості. Ще, звичайно ж, здоров’я для швидкого зростання та нескінченної енергії для щоденного пізнання, такого великого та цікавого світу.

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Дорогі батьки, прийміть вітання з першим роком донечки! Перший день народження нехай пройде радісно! Хочеться побажати здоров’я та безмірного щастя! Нехай ваше янголятко росте слухняною, милою і прекрасною дитиною! Нехай усі перші здобутки даються легко!

Раніше "Телеграф" писав, якими словами можна привітати із днем народження старшу дочку.