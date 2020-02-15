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Суббота, 15.02.2020
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С днем рождения! Красивые поздравления своими словами и открытки

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С днем рождения! Красивые поздравления своими словами и открытки
07:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Именинник в день рождения заслуживает лучших и трогательных слов!

  • 1

    Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

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  • 3

    Поздравляю с днем рождения! Яркого позитивного настроения, высоких достижений, душевной гармонии, процветания, крепкого здоровья, успехов во всём! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом. Удачи в познании новых идей, саморазвития и стремления только к самому лучшему!

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  • 5

    Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!

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  • 7

    С днем рождения! Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека, как ты, - приятно вдвойне. Я искренне желаю, чтобы у тебя всегда было достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных затей, только важных людей, денег, чувств и эмоций, силы, смелости... Но, главное, чтобы в нужную минуту у тебя всегда было бы то, что тебе нужно.

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  • 9

    Поздравляю с днем рождения! Пусть счастье сопровождает вас на каждом шагу, здоровье оберегает при любых обстоятельствах, удача и везение станут вашими надежными спутниками по жизни. Желаю вдохновения во всём, позитивного настроения и исполнения всех планов.

  • 10

  • 11

    Поздравляю с днем рождения! Желаю безмерного счастья, крепкого здоровья, настоящей любви, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Ярких, светлых, счастливых тебе событий!

  • 12

  • 13

    Поздравляю с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.

  • 14

  • 15

    Поздравляю тебя с днём рождения! Желаю не болеть, не грустить, много улыбаться, сиять от счастья, с годами только хорошеть, верить в лучшее и в мечту, которая, несомненно, сбудется. Пусть удача будет твоим путеводителем, перед тобой открываются золотые горы благополучия и сладких грёз. Волшебные моменты пусть озаряют твой взгляд, любовь всегда будет рядом и доставляет тебе только удовольствие!

  • 16

  • 17

    Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги уважали и дорожили. Пусть всё, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!

  • 18

  • 19

    Поздравляю со знаменательной датой - днем рождения! Желаю всего самого наилучшего, наипрекраснейшего, чтобы всё в жизни складывалось легко, удачно и невероятно красиво. Чтобы дом был полной чашей, а семья - счастливейшими людьми. Чтобы все желания и мечты сбывались легко и на одном дыхании. Но самое главное, что просто необходимо пожелать, - это вечного здоровья, ведь без него ничего другого не будет!

15 февраля - приметы и обряды в Сретение Господне

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