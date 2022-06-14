Привітання з днем народження для найближчих: проза та листівки

Іменинник у день народження заслуговує на найкращі та зворушливі слова!

Привітати з днем народження ваших родичів та друзів завжди хочеться найкрасивішими та оригінальними словами. Для них це напевно найважливіше свято на рік, тому й побажання з днем народження мають бути теплими та щирими.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання з днем народження, щоб ви могли порадувати своїх близьких цього знаменного дня. Обов’язково надішліть їм яскраву листівку та теплі побажання з днем народження.

З днем народження: вітання

Вітаю з днем народження! Бажаю здоров’я, удачі, кохання, везіння, миру, добра, усмішок, благополуччя. Нехай усі мрії виконуються. Нехай життя буде довгим і гладким, повним яскравих і незабутніх подій!

Вітаю з днем народження! Яскравого позитивного настрою, високих досягнень, душевної гармонії, процвітання, міцного здоров’я, успіхів у всьому! Бажаю ніколи не зупинятися на досягнутому. Успіхів у пізнанні нових ідей, саморозвитку та прагнення тільки до найкращого!

Вітаю з днем народження! У цей чудовий день бажаю тобі міцного здоров’я, вірних і відданих друзів, безмежного щастя, безрозмірних доходів, божевільного кохання і більше радісних днів! Гарного тобі настрою та чудового свята!

З Днем народження! Вітати хороших людей завжди приємно, а таку чудову людину, як ти, — приємно подвійно. Я щиро бажаю, щоб у тебе завжди було достатньо: посмішок, сонячних днів, вдалих ситуацій, успіху, захоплень, любові, привітань, підтримки, вірних друзів, геніальних ідей, цікавих витівок, лише важливих людей, грошей, почуттів та емоцій, сили, сміливості... Але, головне, щоб у потрібну хвилину в тебе завжди було б те, що тобі потрібне.

Вітаю з днем народження! Нехай щастя супроводжує вас на кожному кроці, здоров’я оберігає за будь-яких обставин, удача та везіння стануть вашими надійними супутниками у житті. Бажаю натхнення у всьому, позитивного настрою та виконання всіх планів.

Вітаю з днем народження! Бажаю безмірного щастя, міцного здоров’я, справжнього кохання, удачі, достатку, виконання бажань! Нехай життя буде сповнене позитивних емоцій, вірних друзів, радісних днів. Яскравих, світлих, щасливих тобі подій!

Вітаю з днем народження! Успіху тобі у всіх починаннях, виконання бажань, завжди світлого і гарного настрою, віри в себе та просування до своїх цілей. А ще прекрасного здоров’я, більше усмішок і у свята, і в будні, і нехай кожен день буде сповнений щастям та теплом.

Вітаю тебе з днем народження! Бажаю не хворіти, не сумувати, багато посміхатися, сяяти від щастя, з роками тільки гарнішати, вірити в краще і в мрію, яка, безсумнівно, справдиться. Нехай удача буде твоїм путівником, перед тобою відкриваються золоті гори благополуччя та солодких мрій. Чарівні моменти нехай осяють твій погляд, любов завжди буде поруч і приносить тобі тільки задоволення!

Вітаю з днем народження! Бажаю, щоб твоє життя було яскравим і чудовим, кохані дарували увагу, радість, тепло та ласку, друзі оточували щирим розумінням та підтримкою, колеги поважали та дорожили. Нехай все, що здавалося нездійсненним, справдиться, і найбажаніше нехай станеться!

Вітаю зі знаменною датою – днем народження! Бажаю всього найкращого, найпрекраснішого, щоб все в житті складалося легко, вдало і неймовірно красиво. Щоб будинок був повною чашею, а сім’я найщасливішими людьми. Щоб усі бажання та мрії збувалися легко та на одному подиху. Але найголовніше, що просто необхідно побажати, це вічного здоров’я, адже без нього нічого іншого не буде!

Раніше "Телеграф" публікував красиві та зворушливі привітання з днем народження матері.