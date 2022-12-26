З повноліттям, доня: зворушливі привітання та гарні листівки

Підлітки з нетерпінням чекають на своє 18-річчя

День народження доньки завжди велике свято для батьків. Подвійно довгоочікуваною датою є день її вісімнадцятиліття. Адже це перший ювілей, момент переходу з юнацького у доросле життя. І звичайно ж, напередодні важливої дати батьки стурбовані тим, яке привітання доньці з вісімнадцятиріччям підібрати.

"Телеграф" вирішив допомогти своїм читачам із вирішенням цієї проблеми та підібрав гарні побажання та листівки, якими можна привітати доньку з 18-річчям.

Привітання доньки із вісімнадцятиріччям своїми словами

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Нехай тобі посміхаються зірки, а найяскравіша з них висвітлює твій шлях! Нехай всі світанки будуть ясними, нові дні приносять щастя і радість, а заходи сонця забирають за горизонт всі печалі й тривоги! Будь цілеспрямованою та впевненою в собі! Вітаємо з повноліттям, люба доню! Нехай твій 18-й день народження буде незабутнім!

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Доню, своєю появою на світ ти прикрасила наше життя! Але як швидко ти виросла! Сьогодні тобі виповнилося 18, і нам потрібно звикнути до думки, що ти вже повнолітня… Нехай твоя зірка допоможе знайти своє місце в житті! Бажаємо тобі розвинути всі свої здібності та розкрити усі таланти, не боятися приймати неординарні рішення та завжди й в усьому залишатися собою! З Днем народження, маленька!

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Мила дочко! Сьогодні особливий день – ти досягла повнолітнього віку! Тепер тобі доведеться уважніше обмірковувати всі свої рішення і робити все, щоб залишатися на вірному шляху! У це свято я хочу побажати тобі мудрості, терпіння та великого жіночого щастя! Будь у всіх справах успішна й оточена лише вірними та надійними людьми! Усміхайся, подорожуй та не бійся досягнень нових висот!

Привітання з 18-річчям дочки у віршах

Наша люба донечко,

Яскраве й миле сонечко,

З першим ювілеєм вітаємо,

Здоров’ячка бажаємо!

Хай оченята сяють,

Про сум нехай не знають,

Рідненька, будь щаслива,

Розумна та красива!

***

Донечко наша, зі святом!

Бажаємо щастя багато,

Хай Бог тебе оберігає,

На вірний путь лиш наставляє!

Мрій бажаємо здійснення,

Позитиву — в сьогоденні,

Ласки, здоров’я, натхнення й добра,

Щоб доля твоя, наче казка, була!

***

Донечко люба, найкраща у світі,

Лише для тебе розквітли всі квіти.

Кращого всього тобі побажаю,

Радощів, благ та любові без краю!

Долі легкої, здоров’я міцного,

Здійснення мрій та крутого усього.

Жити щасливо та жити багато,

Кожен щоб день відчувати, мов свято!

Красиві листівки, щоб привітати дочку з вісімнадцятиріччям

Привітання з повноліттям донці

Привітання донці з 18-річчям

З 18-річчям донці

Привітання донці на день народження у 18 років

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