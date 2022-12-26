С совершеннолетием, дочь: трогательные поздравления и красивые открытки

Подростки с нетерпением ждут своего 18-летия

День рождения дочери — всегда большой праздник для родителей. Вдвойне долгожданной датой является день ее восемнадцатилетия. Ведь это первый юбилей, момент перехода из юношеской во взрослую жизнь. И конечно же накануне важной даты родители озабочены тем, какое поздравление дочке с восемнадцатилетием подобрать.

"Телеграф" решил помочь своим читателям с решением этой проблемы и подобрал красивые пожелания и открытки, которыми можно поздравить дочь с 18-летием.

Поздравление дочери с восемнадцатилетием своими словами

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Пусть тебе улыбаются звезды, а самая яркая из них освещает твой путь! Пускай все рассветы будут ясными, наступившие дни приносят счастье и радость, а закаты уносят с собой за горизонт все печали и тревоги! Будь целеустремленной и уверенной в себе! Поздравляем с совершеннолетием, дорогая доченька! Пусть твой 18-й день рождения будет незабываемым!

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Доченька, своим появлением на свет ты украсила нашу жизнь! Но как же быстро ты выросла! Сегодня тебе исполнилось 18, и нам нужно свыкнуться с мыслью, что ты уже совершеннолетняя… Пусть путеводная звезда поможет найти тебе свое место в жизни! Желаем тебе развить все свои способности и раскрыть все таланты, не бояться принимать неординарные решения и всегда и во всем оставаться собой! С днем рождения, малышка!

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Милая дочка! Сегодня особенный день – ты достигла совершеннолетнего возраста! Теперь тебе предстоит более внимательно обдумывать все свои решения и делать все, чтобы оставаться на верном пути! В этот праздник я хочу пожелать тебе мудрости, терпения и большого женского счастья! Будь во всех делах успешна и окружена только верными и надежными людьми! Улыбайся, путешествуй и не бойся достижений новых высот!

Поздравление с 18-летием дочери в стихах

И оглянуться не успели,

Малышка наша подросла.

Дочурка быстро повзрослела —

И вот уже она звезда!

Родная наша, поздравляем.

Ты — лучик солнца, ангел наш.

Уж 18 лет встречаем

Твой день рождения среди нас.

Уже ты взрослая, красотка.

Желаем счастья, светлых лет.

Пусть жизнь любовью окрыляет,

Во всём пусть ждет тебя успех!

Желаем в совершеннолетие

Надежды, веры и любви.

Будь самой лучшей, королевой!

Учись, влюбляйся и живи!

***

Тебе 18, как много, как мало!

Сегодня взрослей и умнее ты стала!

Желаю тебе много в жизни удачи,

Мы любим тебя, быть не может иначе!

Здоровья, любви и огромного счастья!

Лицо пусть улыбкою светится чаще!

Всего, что захочешь, добьешься легко,

Мечты исполняй и взлетай высоко!

***

Тебе сегодня восемнадцать,

Родная доченька моя.

Желаю в жизни состояться,

Чтоб полной чашей: дом, семья.

Пусть неудачи мимо мчатся,

В судьбе твоей царит успех,

Надежным другом оставаться,

Для самых близких, не для всех.

Искры, фейерверка впечатлений,

Стремись вперед, живи душой.

Познаний новых, устремлений,

Будь умницей, расти большой!

Красивые открытки, чтобы поздравить дочь с восемнадцатилетием

Поздравление дочке с 18-летием

Поздравления с восемнадцатилетием дочери

Поздравление с совершеннолетием дочери

Поздравление для дочери с 18-летием

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