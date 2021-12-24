С Рождеством! Душевные поздравления с праздником в стихах, прозе и картинках

Самые яркие и красивые поздравления в стихах на Рождество Христово.

Рождество Христово — великий праздник, торжественный для всех христиан. С этим днем связано много различных обычаев, традиций, а также запретов. Рождество отмечается дважды — 25 декабря его празднуют христиане западного обряда, а 7 января — верующие восточного обряда.

Рождество Христово — важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам, поэтому к этому празднику относятся с огромным уважением.

"Телеграф" поздравляет всех своих читателей с Рождеством Христовым и желает своим читателям мира, радости, достатка в доме, крепкого здоровья и крепкой веры в удачу.

Мы собрали для вас самые душевные поздравления, картинки и открытки к Рождеству Христову на русском и украинском языках, которыми вы сможете поздравить своих родных и близких.

Поздравления с Рождеством Христовым в картинках

Поздравления с Рождеством Христовым на украинском языке

З Різдвом вас вітаю Та вдачі бажаю, Смачної куті, Достатку в житті, Колядок різдвяних, Пампушок духмяних, Здоров’я й любові У домі доволі!

В світлу та магічну Різдвяну ніч збуваються заповітні бажання та трапляються справжні дива. Вітаю вас із Різдвом Христовим та бажаю, щоб в домі завжди панувала любов та злагода, щоб кожного дня траплялися маленькі дива, а доля дарувала приємні сюрпризи. Зі святом!

З Різдвом Христовим нині Вітаю всю родину. Нехай прибудуть щастя І радість в кожну днину. Хай з неба Божа ласка На вас сьогодні сходить. Хай серце усміхнеться, Добробут в дім заходить.

З Різдвом Христовим вітаю тебе! Сьогодні диво зійде з небес, Тож хай і тебе це диво торкнеться, Хай щастя в життя твоє увірветься!

Хай Різдво принесе достаток, Щастя, радість та удачу в дім. Щоб кожен ранок був початок Для здійснення таємних мрій. Щоб таємна звістка втішала, До нових вершин вела. Щоб людина кохана обіймала, Щоб щасливою була кожна сім’я.

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю найкращого настрою та найказковішої історії життя. Нехай дива трапляються, нехай душа сподівається, нехай серце кохає, нехай святкова вечеря подарує тепло та увагу рідних та дорогих людей!

Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю тримати у своїх долонях щасливий квіток до світлого майбутнього. Бажаю з щирою вірою та доброю надією зустрічати кожен новий день. Бажаю казкового настрою та по-справжньому радісного свята у колі близьких та коханих людей. І нехай у твоєму житті трапляється тільки хороше.

Поздравления с Рождеством Христовым на русском языке

Желаю я всего-всего В красивый праздник, в Рождество! — Летящих звёздочек с небес, Реальных, жизненных чудес, Минутки слабости и счастья, Судьбы хорошей, без ненастья, Тепла, уюта, дружбы в доме, Всего этого ― в тройном объёме!

В зимний праздник самый светлый, В день Христова Рождества, В жизнь войдет пусть незаметно Много-много волшебства! Все, что сердце пожелает — Счастья, радости, любви, Все пусть Ангел посылает, Только загадаешь ты!

Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.

Поздравляю вас с Рождеством! Пусть сила этого праздника поможет приобрести то, чего не хватает, найти то, что потерялось, и отбросить то, что не нужно. Желаю семейного благополучия, успехов в работе и в личной жизни и, конечно, чтобы на душе был покой и блаженство. С Рождеством!

Пусть светлый праздник Рождество Несет вам веру и добро, Любовь, везение, удачу, Здоровье, счастье вам в придачу. Пускай уютно будет в доме! Тепла, возможностей огромных! Пусть Божья благодать Христова Вас окрылит надеждой новой!

С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы вся жизнь была, словно чудо, чтобы с тобой всегда были твои близкие, чтобы Ангел твой тебя не оставлял, чтобы сердце твоё искренне любило, верило и надеялось только на хорошее. Всех благ и радости тебе не только в этот светлый праздник, но и в каждом дне каждой недели!

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