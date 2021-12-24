С Рождеством! Душевные поздравления с праздником в стихах, прозе и картинках
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Самые яркие и красивые поздравления в стихах на Рождество Христово.
Рождество Христово — великий праздник, торжественный для всех христиан. С этим днем связано много различных обычаев, традиций, а также запретов. Рождество отмечается дважды — 25 декабря его празднуют христиане западного обряда, а 7 января — верующие восточного обряда.
Рождество Христово — важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам, поэтому к этому празднику относятся с огромным уважением.
"Телеграф" поздравляет всех своих читателей с Рождеством Христовым и желает своим читателям мира, радости, достатка в доме, крепкого здоровья и крепкой веры в удачу.
Мы собрали для вас самые душевные поздравления, картинки и открытки к Рождеству Христову на русском и украинском языках, которыми вы сможете поздравить своих родных и близких.
Поздравления с Рождеством Христовым в картинках
Поздравления с Рождеством Христовым на украинском языке
З Різдвом вас вітаю
Та вдачі бажаю,
Смачної куті,
Достатку в житті,
Колядок різдвяних,
Пампушок духмяних,
Здоров’я й любові
У домі доволі!
В світлу та магічну Різдвяну ніч збуваються заповітні бажання та трапляються справжні дива. Вітаю вас із Різдвом Христовим та бажаю, щоб в домі завжди панувала любов та злагода, щоб кожного дня траплялися маленькі дива, а доля дарувала приємні сюрпризи. Зі святом!
З Різдвом Христовим нині
Вітаю всю родину.
Нехай прибудуть щастя
І радість в кожну днину.
Хай з неба Божа ласка
На вас сьогодні сходить.
Хай серце усміхнеться,
Добробут в дім заходить.
З Різдвом Христовим вітаю тебе!
Сьогодні диво зійде з небес,
Тож хай і тебе це диво торкнеться,
Хай щастя в життя твоє увірветься!
Хай Різдво принесе достаток,
Щастя, радість та удачу в дім.
Щоб кожен ранок був початок
Для здійснення таємних мрій.
Щоб таємна звістка втішала,
До нових вершин вела.
Щоб людина кохана обіймала,
Щоб щасливою була кожна сім’я.
Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю найкращого настрою та найказковішої історії життя. Нехай дива трапляються, нехай душа сподівається, нехай серце кохає, нехай святкова вечеря подарує тепло та увагу рідних та дорогих людей!
Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю тримати у своїх долонях щасливий квіток до світлого майбутнього. Бажаю з щирою вірою та доброю надією зустрічати кожен новий день. Бажаю казкового настрою та по-справжньому радісного свята у колі близьких та коханих людей. І нехай у твоєму житті трапляється тільки хороше.
Поздравления с Рождеством Христовым на русском языке
Желаю я всего-всего
В красивый праздник, в Рождество! —
Летящих звёздочек с небес,
Реальных, жизненных чудес,
Минутки слабости и счастья,
Судьбы хорошей, без ненастья,
Тепла, уюта, дружбы в доме,
Всего этого ― в тройном объёме!
В зимний праздник самый светлый,
В день Христова Рождества,
В жизнь войдет пусть незаметно
Много-много волшебства!
Все, что сердце пожелает —
Счастья, радости, любви,
Все пусть Ангел посылает,
Только загадаешь ты!
Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.
Поздравляю вас с Рождеством! Пусть сила этого праздника поможет приобрести то, чего не хватает, найти то, что потерялось, и отбросить то, что не нужно. Желаю семейного благополучия, успехов в работе и в личной жизни и, конечно, чтобы на душе был покой и блаженство. С Рождеством!
Пусть светлый праздник Рождество
Несет вам веру и добро,
Любовь, везение, удачу,
Здоровье, счастье вам в придачу.
Пускай уютно будет в доме!
Тепла, возможностей огромных!
Пусть Божья благодать Христова
Вас окрылит надеждой новой!
С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы вся жизнь была, словно чудо, чтобы с тобой всегда были твои близкие, чтобы Ангел твой тебя не оставлял, чтобы сердце твоё искренне любило, верило и надеялось только на хорошее. Всех благ и радости тебе не только в этот светлый праздник, но и в каждом дне каждой недели!
Ранее Телеграф сообщал, как правильно приготовить традиционную кутью на Рождество.
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