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С Рождеством! Душевные поздравления с праздником в стихах, прозе и картинках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
12
Рождество – самый важный семейный праздник. Новость обновлена 24 декабря 2021, 12:34
Рождество – самый важный семейный праздник.

Самые яркие и красивые поздравления в стихах на Рождество Христово.

Рождество Христово — великий праздник, торжественный для всех христиан. С этим днем связано много различных обычаев, традиций, а также запретов. Рождество отмечается дважды — 25 декабря его празднуют христиане западного обряда, а 7 января — верующие восточного обряда.

Рождество Христово — важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам, поэтому к этому празднику относятся с огромным уважением.

"Телеграф" поздравляет всех своих читателей с Рождеством Христовым и желает своим читателям мира, радости, достатка в доме, крепкого здоровья и крепкой веры в удачу.

Мы собрали для вас самые душевные поздравления, картинки и открытки к Рождеству Христову на русском и украинском языках, которыми вы сможете поздравить своих родных и близких.

Поздравления с Рождеством Христовым в картинках

Поздравления с Рождеством Христовым на украинском языке

З Різдвом вас вітаю

Та вдачі бажаю,

Смачної куті,

Достатку в житті,

Колядок різдвяних,

Пампушок духмяних,

Здоров’я й любові

У домі доволі!

В світлу та магічну Різдвяну ніч збуваються заповітні бажання та трапляються справжні дива. Вітаю вас із Різдвом Христовим та бажаю, щоб в домі завжди панувала любов та злагода, щоб кожного дня траплялися маленькі дива, а доля дарувала приємні сюрпризи. Зі святом!

З Різдвом Христовим нині

Вітаю всю родину.

Нехай прибудуть щастя

І радість в кожну днину.

Хай з неба Божа ласка

На вас сьогодні сходить.

Хай серце усміхнеться,

Добробут в дім заходить.

З Різдвом Христовим вітаю тебе!

Сьогодні диво зійде з небес,

Тож хай і тебе це диво торкнеться,

Хай щастя в життя твоє увірветься!

Хай Різдво принесе достаток,

Щастя, радість та удачу в дім.

Щоб кожен ранок був початок

Для здійснення таємних мрій.

Щоб таємна звістка втішала,

До нових вершин вела.

Щоб людина кохана обіймала,

Щоб щасливою була кожна сім’я.

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю найкращого настрою та найказковішої історії життя. Нехай дива трапляються, нехай душа сподівається, нехай серце кохає, нехай святкова вечеря подарує тепло та увагу рідних та дорогих людей!

Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю тримати у своїх долонях щасливий квіток до світлого майбутнього. Бажаю з щирою вірою та доброю надією зустрічати кожен новий день. Бажаю казкового настрою та по-справжньому радісного свята у колі близьких та коханих людей. І нехай у твоєму житті трапляється тільки хороше.

Поздравления с Рождеством Христовым на русском языке

Желаю я всего-всего

В красивый праздник, в Рождество! —

Летящих звёздочек с небес,

Реальных, жизненных чудес,

Минутки слабости и счастья,

Судьбы хорошей, без ненастья,

Тепла, уюта, дружбы в доме,

Всего этого ― в тройном объёме!

В зимний праздник самый светлый,

В день Христова Рождества,

В жизнь войдет пусть незаметно

Много-много волшебства!

Все, что сердце пожелает —

Счастья, радости, любви,

Все пусть Ангел посылает,

Только загадаешь ты!

Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.

Поздравляю вас с Рождеством! Пусть сила этого праздника поможет приобрести то, чего не хватает, найти то, что потерялось, и отбросить то, что не нужно. Желаю семейного благополучия, успехов в работе и в личной жизни и, конечно, чтобы на душе был покой и блаженство. С Рождеством!

Пусть светлый праздник Рождество

Несет вам веру и добро,

Любовь, везение, удачу,

Здоровье, счастье вам в придачу.

Пускай уютно будет в доме!

Тепла, возможностей огромных!

Пусть Божья благодать Христова

Вас окрылит надеждой новой!

С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы вся жизнь была, словно чудо, чтобы с тобой всегда были твои близкие, чтобы Ангел твой тебя не оставлял, чтобы сердце твоё искренне любило, верило и надеялось только на хорошее. Всех благ и радости тебе не только в этот светлый праздник, но и в каждом дне каждой недели!

Ранее Телеграф сообщал, как правильно приготовить традиционную кутью на Рождество.

Теги:
#Рождество #Поздравления #Картинки #Открытки
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