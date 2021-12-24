З Різдвом! Душевні привітання зі святом у віршах, прозі та картинках
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 12
Найяскравіші та найкрасивіші вітання у віршах на Різдво Христове.
Різдво Христове — велике свято, урочисте для всіх християн. З цим днем пов’язано багато різних звичаїв, традицій, а також заборон. Різдво відзначається двічі – 25 грудня його святкують християни західного обряду, а 7 січня – віряни східного обряду.
Різдво Христове — найважливіша церковна подія, що зараховується до великих дванадцяти свят, тому до цього свята ставляться з великою повагою.
"Телеграф" вітає всіх своїх читачів з Різдвом Христовим та бажає своїм читачам миру, радості, достатку в домі, міцного здоров’я та міцної віри в удачу.
Ми зібрали для вас найщиріші вітання, картинки та листівки до Різдва Христового російською та українською мовами, якими ви зможете привітати своїх рідних та близьких.
Привітання з Різдвом Христовим у картинках
Привітання з Різдвом Христовим українською мовою
З Різдвом вас вітаю
Та вдачі бажаю,
Смачної куті,
Достатку в житті
Колядок різдвяних,
Пампушок духмяних,
Здоров’я та любові
У домі досить!
У світлу та магічну Різдвяну ніч збуваються заповітні бажання та трапляються справжні дива. Вітаю вас із Різдвом Христовим та бажаю, щоб у домі завжди панувала любов та злагода, щоб кожного дня траплялися маленькі дива, а доля дарувала приємні сюрпризи. Зі святом!
З Різдвом Христовим нині
Вітаю усю батьківщину.
Нехай прибудуть щастя
І радість у кожний день.
Хай з неба Божа ласка
На вас сьогодні сходити.
Хай серце усмішнеться,
Добробут у дім заходити.
З Різдвом Христовим вітаю тебе!
Сьогодні диво зійде з небес,
Тож хай і тобі це диво торкнеться,
Хай щастя в твоє життя увірветься!
Хай Різдво принесе достаток,
Щастя, радість та удачу в дім.
Щоб кожний ранок був початок
Для здійснення таємних мрій.
Щоб таємна звістка втішала,
До нових вершин вела.
Щоб людина кохана обіймала,
Щоб щасливою була шкірна сім’я.
Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю найкращого настрою та найказковішої історії життя. Нехай діва трапляються, нехай душа сподівається, нехай серце кохає, нехай святкова вечеря подарує тепло та увагу рідних та дорогих людей!
Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю тримати у своїх ладонях щасливий квіток до світлого майбутнього. Бажаю з щирою вірою та доброю надією зустрічати кожен новий день. Бажаю казкового настрою та по-справжньому радісного свята у колі близьких та коханих людей. І хай у твоєму житті трапляється тільки добре.
Привітання з Різдвом Христовим російською мовою
Желаю я всего-всего
В красивый праздник, в Рождество! —
Летящих звёздочек с небес,
Реальных, жизненных чудес,
Минутки слабости и счастья,
Судьбы хорошей, без ненастья,
Тепла, уюта, дружбы в доме,
Всего этого ― в тройном объёме!
В зимний праздник самый светлый,
В день Христова Рождества,
В жизнь войдет пусть незаметно
Много-много волшебства!
Все, что сердце пожелает —
Счастья, радости, любви,
Все пусть Ангел посылает,
Только загадаешь ты!
Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.
Поздравляю вас с Рождеством! Пусть сила этого праздника поможет приобрести то, чего не хватает, найти то, что потерялось, и отбросить то, что не нужно. Желаю семейного благополучия, успехов в работе и в личной жизни и, конечно, чтобы на душе был покой и блаженство. С Рождеством!
Пусть светлый праздник Рождество
Несет вам веру и добро,
Любовь, везение, удачу,
Здоровье, счастье вам в придачу.
Пускай уютно будет в доме!
Тепла, возможностей огромных!
Пусть Божья благодать Христова
Вас окрылит надеждой новой!
С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы вся жизнь была, словно чудо, чтобы с тобой всегда были твои близкие, чтобы Ангел твой тебя не оставлял, чтобы сердце твоё искренне любило, верило и надеялось только на хорошее. Всех благ и радости тебе не только в этот светлый праздник, но и в каждом дне каждой недели!
Раніше Телеграф повідомляв, як правильно приготувати традиційну кутю на Різдво.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-