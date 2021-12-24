З Різдвом! Душевні привітання зі святом у віршах, прозі та картинках

Найяскравіші та найкрасивіші вітання у віршах на Різдво Христове.

Різдво Христове — велике свято, урочисте для всіх християн. З цим днем пов’язано багато різних звичаїв, традицій, а також заборон. Різдво відзначається двічі – 25 грудня його святкують християни західного обряду, а 7 січня – віряни східного обряду.

Різдво Христове — найважливіша церковна подія, що зараховується до великих дванадцяти свят, тому до цього свята ставляться з великою повагою.

"Телеграф" вітає всіх своїх читачів з Різдвом Христовим та бажає своїм читачам миру, радості, достатку в домі, міцного здоров’я та міцної віри в удачу.

Ми зібрали для вас найщиріші вітання, картинки та листівки до Різдва Христового російською та українською мовами, якими ви зможете привітати своїх рідних та близьких.

Привітання з Різдвом Христовим у картинках

Привітання з Різдвом Христовим українською мовою

З Різдвом вас вітаю Та вдачі бажаю, Смачної куті, Достатку в житті Колядок різдвяних, Пампушок духмяних, Здоров’я та любові У домі досить!

У світлу та магічну Різдвяну ніч збуваються заповітні бажання та трапляються справжні дива. Вітаю вас із Різдвом Христовим та бажаю, щоб у домі завжди панувала любов та злагода, щоб кожного дня траплялися маленькі дива, а доля дарувала приємні сюрпризи. Зі святом!

З Різдвом Христовим нині Вітаю усю батьківщину. Нехай прибудуть щастя І радість у кожний день. Хай з неба Божа ласка На вас сьогодні сходити. Хай серце усмішнеться, Добробут у дім заходити.

З Різдвом Христовим вітаю тебе! Сьогодні диво зійде з небес, Тож хай і тобі це диво торкнеться, Хай щастя в твоє життя увірветься!

Хай Різдво принесе достаток, Щастя, радість та удачу в дім. Щоб кожний ранок був початок Для здійснення таємних мрій. Щоб таємна звістка втішала, До нових вершин вела. Щоб людина кохана обіймала, Щоб щасливою була шкірна сім’я.

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю найкращого настрою та найказковішої історії життя. Нехай діва трапляються, нехай душа сподівається, нехай серце кохає, нехай святкова вечеря подарує тепло та увагу рідних та дорогих людей!

Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю тримати у своїх ладонях щасливий квіток до світлого майбутнього. Бажаю з щирою вірою та доброю надією зустрічати кожен новий день. Бажаю казкового настрою та по-справжньому радісного свята у колі близьких та коханих людей. І хай у твоєму житті трапляється тільки добре.

Привітання з Різдвом Христовим російською мовою

Желаю я всего-всего В красивый праздник, в Рождество! — Летящих звёздочек с небес, Реальных, жизненных чудес, Минутки слабости и счастья, Судьбы хорошей, без ненастья, Тепла, уюта, дружбы в доме, Всего этого ― в тройном объёме!

В зимний праздник самый светлый, В день Христова Рождества, В жизнь войдет пусть незаметно Много-много волшебства! Все, что сердце пожелает — Счастья, радости, любви, Все пусть Ангел посылает, Только загадаешь ты!

Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.

Поздравляю вас с Рождеством! Пусть сила этого праздника поможет приобрести то, чего не хватает, найти то, что потерялось, и отбросить то, что не нужно. Желаю семейного благополучия, успехов в работе и в личной жизни и, конечно, чтобы на душе был покой и блаженство. С Рождеством!

Пусть светлый праздник Рождество Несет вам веру и добро, Любовь, везение, удачу, Здоровье, счастье вам в придачу. Пускай уютно будет в доме! Тепла, возможностей огромных! Пусть Божья благодать Христова Вас окрылит надеждой новой!

С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы вся жизнь была, словно чудо, чтобы с тобой всегда были твои близкие, чтобы Ангел твой тебя не оставлял, чтобы сердце твоё искренне любило, верило и надеялось только на хорошее. Всех благ и радости тебе не только в этот светлый праздник, но и в каждом дне каждой недели!

Раніше Телеграф повідомляв, як правильно приготувати традиційну кутю на Різдво.