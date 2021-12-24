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З Різдвом! Душевні привітання зі святом у віршах, прозі та картинках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Різдво – найважливіше сімейне свято. Новина оновлена 24 грудня 2021, 12:34
Різдво – найважливіше сімейне свято.

Найяскравіші та найкрасивіші вітання у віршах на Різдво Христове.

Різдво Христове — велике свято, урочисте для всіх християн. З цим днем пов’язано багато різних звичаїв, традицій, а також заборон. Різдво відзначається двічі – 25 грудня його святкують християни західного обряду, а 7 січня – віряни східного обряду.

Різдво Христове — найважливіша церковна подія, що зараховується до великих дванадцяти свят, тому до цього свята ставляться з великою повагою.

"Телеграф" вітає всіх своїх читачів з Різдвом Христовим та бажає своїм читачам миру, радості, достатку в домі, міцного здоров’я та міцної віри в удачу.

Ми зібрали для вас найщиріші вітання, картинки та листівки до Різдва Христового російською та українською мовами, якими ви зможете привітати своїх рідних та близьких.

Привітання з Різдвом Христовим у картинках

Привітання з Різдвом Христовим українською мовою

З Різдвом вас вітаю

Та вдачі бажаю,

Смачної куті,

Достатку в житті

Колядок різдвяних,

Пампушок духмяних,

Здоров’я та любові

У домі досить!

У світлу та магічну Різдвяну ніч збуваються заповітні бажання та трапляються справжні дива. Вітаю вас із Різдвом Христовим та бажаю, щоб у домі завжди панувала любов та злагода, щоб кожного дня траплялися маленькі дива, а доля дарувала приємні сюрпризи. Зі святом!

З Різдвом Христовим нині

Вітаю усю батьківщину.

Нехай прибудуть щастя

І радість у кожний день.

Хай з неба Божа ласка

На вас сьогодні сходити.

Хай серце усмішнеться,

Добробут у дім заходити.

З Різдвом Христовим вітаю тебе!

Сьогодні диво зійде з небес,

Тож хай і тобі це диво торкнеться,

Хай щастя в твоє життя увірветься!

Хай Різдво принесе достаток,

Щастя, радість та удачу в дім.

Щоб кожний ранок був початок

Для здійснення таємних мрій.

Щоб таємна звістка втішала,

До нових вершин вела.

Щоб людина кохана обіймала,

Щоб щасливою була шкірна сім’я.

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю найкращого настрою та найказковішої історії життя. Нехай діва трапляються, нехай душа сподівається, нехай серце кохає, нехай святкова вечеря подарує тепло та увагу рідних та дорогих людей!

Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю тримати у своїх ладонях щасливий квіток до світлого майбутнього. Бажаю з щирою вірою та доброю надією зустрічати кожен новий день. Бажаю казкового настрою та по-справжньому радісного свята у колі близьких та коханих людей. І хай у твоєму житті трапляється тільки добре.

Привітання з Різдвом Христовим російською мовою

Желаю я всего-всего

В красивый праздник, в Рождество! —

Летящих звёздочек с небес,

Реальных, жизненных чудес,

Минутки слабости и счастья,

Судьбы хорошей, без ненастья,

Тепла, уюта, дружбы в доме,

Всего этого ― в тройном объёме!

В зимний праздник самый светлый,

В день Христова Рождества,

В жизнь войдет пусть незаметно

Много-много волшебства!

Все, что сердце пожелает —

Счастья, радости, любви,

Все пусть Ангел посылает,

Только загадаешь ты!

Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.

Поздравляю вас с Рождеством! Пусть сила этого праздника поможет приобрести то, чего не хватает, найти то, что потерялось, и отбросить то, что не нужно. Желаю семейного благополучия, успехов в работе и в личной жизни и, конечно, чтобы на душе был покой и блаженство. С Рождеством!

Пусть светлый праздник Рождество

Несет вам веру и добро,

Любовь, везение, удачу,

Здоровье, счастье вам в придачу.

Пускай уютно будет в доме!

Тепла, возможностей огромных!

Пусть Божья благодать Христова

Вас окрылит надеждой новой!

С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы вся жизнь была, словно чудо, чтобы с тобой всегда были твои близкие, чтобы Ангел твой тебя не оставлял, чтобы сердце твоё искренне любило, верило и надеялось только на хорошее. Всех благ и радости тебе не только в этот светлый праздник, но и в каждом дне каждой недели!

Раніше Телеграф повідомляв, як правильно приготувати традиційну кутю на Різдво.

Теги:
#Різдво #Поздоровлення #Картинки #Листівки
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