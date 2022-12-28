Привітання з прийдешнім Новим роком-2023: красиві короткі вірші, листівки і картинки

Привітайте своїх близьких із настанням нового, 2023 року

Ось і добігає кінця 2022 рік і залишилося всього декілька днів до початку Нового 2023-го року, який пройде під заступництвом Чорного Водяного Кролика. "Телеграф" вітає всіх своїх читачів з новорічним святом! Ми дякуємо вам за те, що ви були з нами цього нелегкого року.

Також ми зібрали для вас красиві короткі привітання, картинки та листівки зі святом, які ви зможете надіслати своїм близьким та друзям в соціальних мережах чи месенджерах.

Привітання з прийдешнім Новим роком-2023

Новий рік вже мчить до нас,

Щоб щастило повсякчас,

Як зірок було на небі,

Усього, що всім нам треба!

Щастя, грошей вам, достатку!

Хай ялинка сяє в хатці,

Будуть в домі хліб та сало,

Щоб весь рік не сумували!

З Новим 2023 Роком!

Позитиву та везіння,

Радості переплетіння,

Сонячних та гарних днів,

Щоб усе в житті зумів!

З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,

За дрібниці хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

З Новим роком всіх вітаю,

Всього доброго бажаю!

З вами, щоб дива ставались,

Добрі люди зустрічались.

Щастя, щоб був повен дім,

Сміх дзвінкий лунав у нім.

Щоб здоровими були

Та фінанси все росли.

Новий рік, Новий рік!

Щастя Вам на цілий рік,

Ще здоров’я і добра,

Хай святкує вся сім’я!

Будьте Ви завжди здорові,

Хай пригоди будуть нові,

Нові враження і люди,

Хай цей рік щасливим буде!

З роком Новим я вас, любі, вітаю,

Від щирого серця добра вам бажаю!

Хай буде достатку та щастя багато,

Хай сповниться миром й добробутом хата,

Нехай в новім році усе в вас вдається,

І радість барвінком довкола вас в’ється!

Миру та спокою, ласки, любові,

Кожного дня, щоб були ви здорові!.

Якщо не хочете роздратувати символ 2023 року — Водяного Кролика, потрібно знати, в яких кольорах варто зустрічати Новий рік для удачі.