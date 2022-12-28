Привітання з прийдешнім Новим роком-2023: красиві короткі вірші, листівки і картинки
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Привітайте своїх близьких із настанням нового, 2023 року
Ось і добігає кінця 2022 рік і залишилося всього декілька днів до початку Нового 2023-го року, який пройде під заступництвом Чорного Водяного Кролика. "Телеграф" вітає всіх своїх читачів з новорічним святом! Ми дякуємо вам за те, що ви були з нами цього нелегкого року.
Також ми зібрали для вас красиві короткі привітання, картинки та листівки зі святом, які ви зможете надіслати своїм близьким та друзям в соціальних мережах чи месенджерах.
Привітання з прийдешнім Новим роком-2023
Новий рік вже мчить до нас,
Щоб щастило повсякчас,
Як зірок було на небі,
Усього, що всім нам треба!
Щастя, грошей вам, достатку!
Хай ялинка сяє в хатці,
Будуть в домі хліб та сало,
Щоб весь рік не сумували!
З Новим 2023 Роком!
Позитиву та везіння,
Радості переплетіння,
Сонячних та гарних днів,
Щоб усе в житті зумів!
З Новим роком, з новим щастям!
Хай цей рік для вас удасться.
На роботі хай шанують,
Часто премії дарують.
Вдома люблять, обіймають,
За дрібниці хай не лають.
Буде хай чудовий настрій.
З Новим роком, з новим щастям!
З Новим роком всіх вітаю,
Всього доброго бажаю!
З вами, щоб дива ставались,
Добрі люди зустрічались.
Щастя, щоб був повен дім,
Сміх дзвінкий лунав у нім.
Щоб здоровими були
Та фінанси все росли.
Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров’я і добра,
Хай святкує вся сім’я!
Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!
З роком Новим я вас, любі, вітаю,
Від щирого серця добра вам бажаю!
Хай буде достатку та щастя багато,
Хай сповниться миром й добробутом хата,
Нехай в новім році усе в вас вдається,
І радість барвінком довкола вас в’ється!
Миру та спокою, ласки, любові,
Кожного дня, щоб були ви здорові!.
Якщо не хочете роздратувати символ 2023 року — Водяного Кролика, потрібно знати, в яких кольорах варто зустрічати Новий рік для удачі.