Мы самые счастливые родители: поздравления с днем рождения доченьки на 3 года

Выберите для своей доченьки лучшее поздравление с 3-летием

День рождения дочери — едва ли не самый главный праздник для ее родителей. В 3 года малышка многое умеет делать сама и уже трудно поверить, что когда-то она помещалась в маленький розовый конвертик. А еще к этому возрасту девочка больше понимает и осознает. И если поздравления с 1 годиком были больше ради поддержания традиции, то поздравление с трехлетием дочке возможно даже запомнится. Поэтому к выбору подходящего поздравления нужно отнестись более ответственно.

Выбрать красивое и трогательное поздравление с днем рождения дочки на 3 года можно в этом материале "Телеграфа".

Поздравление дочке с 3-летием

Доченька милая, славная!

Чудо мое трехлетнее!

Я за тебя так радуюсь,

Будто бы мой день рождения!

Счастья тебе, цветочек мой!

В жизни всего, что захочется,

Милая, нежная доченька,

Пусть все мечты исполнятся!

Ты мое ясное солнышко,

Вырасти только здоровою,

Жизнь пусть от верха до донышка

Носит дары тебе новые!

***

Дочура милая моя!

Ты знаешь, я люблю тебя!

Три года – это важный срок,

Шепну тебе я поздравок:

Веселой будь и не болей,

И в садике будь посмелей,

Мальчишек ты не обижай,

А маму – крепко обнимай!

Пусть будет жизнь твоя светла,

Пусть берегут тебя крыла

Судьбы и ангелов твоих!

Дарю тебе, дочурка, стих!

Моя драгоценная дочка!

Сегодня тебе три годочка!

Пускай этот возраст не взрослый,

Растешь ты девчонкой серьезной!

В обиду уже не даешься,

Над мальчиками ты смеешься,

Расти же, дочурка, ты мудрой,

И щечки не порти ты пудрой!

А как только ты повзрослеешь,

И красить уж глазки сумеешь,

Найдется тебе принц красивый

И сделает самой счастливой!

***

Три года – это вам не два,

В три года кругом голова

От детскосадовских мальчишек,

В три года уже не до книжек!

Дочурку я свою поздравлю,

Целую, балую и славлю,

Люблю ее я пуще всех,

Пусть дочку в жизни ждет успех!

Пускай растет она здоровой,

Пусть не страшится жизни новой,

Пусть женихи ее оценят,

Судьба лишь счастьем овеет!

***

Нашей барышне – 3 года.

Праздник будет – хоть куда!

Даже хмурая погода

Вдруг исчезнет без следа.

Пусть с лица ее улыбка,

Не сойдет, не улетит.

Ну а золотая рыбка,

Все желания воплотит.

С днем рождения дочки 3 года

***

Сладкая моя доченька, милый лучик счастья, добрая моя малышка, с трёхлетием тебя поздравляю, с любовью нежно обнимаю и целую твои медовые щечки! Пусть твои ясные глазки никогда не омрачаются слезами, а светятся прекрасным светом улыбки! Пусть в крохотные ладошки опускаются самые невероятные и прекрасные чудеса, исполнение желаний и яркие звёздочки удачи!

***

Даже не верится, что нашей маленькой принцессе уже целых 3 годика! Малышка, ты наше сокровище, наш бриллиант, который блестит и сияет в лучах родительской любви. Пусть твоя жизнь всегда будет наполнена улыбками, весельем и радостью! Мы тебя любим!

***

Наш маленький ангелочек, сегодня тебе исполнилось 3 годика! Мы самые счастливые родители, потому что ты даришь нам свои улыбки и свою детскую любовь! Пусть каждый день будет для тебя особенным, пусть твои губки всегда улыбаются, а ножки прыгают от счастья!

***

Целых 3 года мы живем совсем другой жизнью — благодаря тебе, доченька! И эта жизнь по-настоящему наполнена радостью, открытиями. Ты сделала нашу семью больше и крепче, соединила нас невидимыми легкими нитями, дарящими счастье! Мы теперь родители, что нам очень нравится, — и это навсегда!

***

Наша милая девочка, ты становишься взрослой дамой, тебе сегодня исполняется 3 года! Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен счастьем и новыми впечатлениями, пусть чудеса случаются ежеминутно. Пусть в душе живет сказка, а реальность радует достижениями и успехом. Ты прелестна и чиста. Пусть жизнь будет цветущей поляной, радующей ароматом и яркими переливами. А волшебная фея пусть исполняет все твои мечты.

Ранее "Телеграф" писал, как поздравить с днем рождения дочь, которой исполнилось 2 года.