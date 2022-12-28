Мы самые счастливые родители: поздравления с днем рождения доченьки на 3 года
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Выберите для своей доченьки лучшее поздравление с 3-летием
День рождения дочери — едва ли не самый главный праздник для ее родителей. В 3 года малышка многое умеет делать сама и уже трудно поверить, что когда-то она помещалась в маленький розовый конвертик. А еще к этому возрасту девочка больше понимает и осознает. И если поздравления с 1 годиком были больше ради поддержания традиции, то поздравление с трехлетием дочке возможно даже запомнится. Поэтому к выбору подходящего поздравления нужно отнестись более ответственно.
Выбрать красивое и трогательное поздравление с днем рождения дочки на 3 года можно в этом материале "Телеграфа".
Поздравление дочке с 3-летием
Доченька милая, славная!
Чудо мое трехлетнее!
Я за тебя так радуюсь,
Будто бы мой день рождения!
Счастья тебе, цветочек мой!
В жизни всего, что захочется,
Милая, нежная доченька,
Пусть все мечты исполнятся!
Ты мое ясное солнышко,
Вырасти только здоровою,
Жизнь пусть от верха до донышка
Носит дары тебе новые!
***
Дочура милая моя!
Ты знаешь, я люблю тебя!
Три года – это важный срок,
Шепну тебе я поздравок:
Веселой будь и не болей,
И в садике будь посмелей,
Мальчишек ты не обижай,
А маму – крепко обнимай!
Пусть будет жизнь твоя светла,
Пусть берегут тебя крыла
Судьбы и ангелов твоих!
Дарю тебе, дочурка, стих!
Моя драгоценная дочка!
Сегодня тебе три годочка!
Пускай этот возраст не взрослый,
Растешь ты девчонкой серьезной!
В обиду уже не даешься,
Над мальчиками ты смеешься,
Расти же, дочурка, ты мудрой,
И щечки не порти ты пудрой!
А как только ты повзрослеешь,
И красить уж глазки сумеешь,
Найдется тебе принц красивый
И сделает самой счастливой!
***
Три года – это вам не два,
В три года кругом голова
От детскосадовских мальчишек,
В три года уже не до книжек!
Дочурку я свою поздравлю,
Целую, балую и славлю,
Люблю ее я пуще всех,
Пусть дочку в жизни ждет успех!
Пускай растет она здоровой,
Пусть не страшится жизни новой,
Пусть женихи ее оценят,
Судьба лишь счастьем овеет!
***
Нашей барышне – 3 года.
Праздник будет – хоть куда!
Даже хмурая погода
Вдруг исчезнет без следа.
Пусть с лица ее улыбка,
Не сойдет, не улетит.
Ну а золотая рыбка,
Все желания воплотит.
С днем рождения дочки 3 года
***
Сладкая моя доченька, милый лучик счастья, добрая моя малышка, с трёхлетием тебя поздравляю, с любовью нежно обнимаю и целую твои медовые щечки! Пусть твои ясные глазки никогда не омрачаются слезами, а светятся прекрасным светом улыбки! Пусть в крохотные ладошки опускаются самые невероятные и прекрасные чудеса, исполнение желаний и яркие звёздочки удачи!
***
Даже не верится, что нашей маленькой принцессе уже целых 3 годика! Малышка, ты наше сокровище, наш бриллиант, который блестит и сияет в лучах родительской любви. Пусть твоя жизнь всегда будет наполнена улыбками, весельем и радостью! Мы тебя любим!
***
Наш маленький ангелочек, сегодня тебе исполнилось 3 годика! Мы самые счастливые родители, потому что ты даришь нам свои улыбки и свою детскую любовь! Пусть каждый день будет для тебя особенным, пусть твои губки всегда улыбаются, а ножки прыгают от счастья!
***
Целых 3 года мы живем совсем другой жизнью — благодаря тебе, доченька! И эта жизнь по-настоящему наполнена радостью, открытиями. Ты сделала нашу семью больше и крепче, соединила нас невидимыми легкими нитями, дарящими счастье! Мы теперь родители, что нам очень нравится, — и это навсегда!
***
Наша милая девочка, ты становишься взрослой дамой, тебе сегодня исполняется 3 года! Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен счастьем и новыми впечатлениями, пусть чудеса случаются ежеминутно. Пусть в душе живет сказка, а реальность радует достижениями и успехом. Ты прелестна и чиста. Пусть жизнь будет цветущей поляной, радующей ароматом и яркими переливами. А волшебная фея пусть исполняет все твои мечты.
Ранее "Телеграф" писал, как поздравить с днем рождения дочь, которой исполнилось 2 года.