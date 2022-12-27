Год Черного Водяного Кролика: чудесные поздравления с Новым 2023 годом

Не забудьте отправить близким душевное пожелание в новогоднюю ночь

Очень трудный для многих 2022 год подходит к своему завершению, позволяя нам с новыми надеждами и силами ожидать наступления Года Черного Водяного Кролика. В этот праздник хочется быть рядом с дорогими людьми и окружить их заботой. Если же ваши близкие сейчас далеко, то обязательно порадуйте их приятным новогодним пожеланием.

Поздравления с Новым годом — чудесный способ проявить внимание и заставить родных и друзей улыбнуться. Вы можете отправить в любом доступном мессенджере поздравление с Новым годом в стихах или же написать несколько душевных строк своими словами. Отправить трогательное сообщение в прозе или насыщенное пожеланиями стихотворение — ваш выбор. Еще одна хорошая идея — упомянуть в праздничном поздравлении символ года — Кролика, чтобы "задобрить его".

Поздравления с Новым годом 2023 в стихах

***

Пусть славный Кролик в Новый год

Здоровья, счастья принесет,

Пусть на работе все в ажуре,

Пусть стороной обходят бури.

В веселье новый год встречайте,

Но и про нас не забывайте!

Примите наши новогодние поздравления!

***

Наступает Новый год,

Волшебный, добрый праздник.

Пушистый кролик к нам идет,

Милашка и проказник.

Пусть принесет с собой он мир,

Где каждый будет счастлив,

Пускай подарит эликсир

От горя, бед, напастей.

***

Скок да скок! Скок да скок!

Кто пришел к нам на порог?

Кто тут скачет быстро-быстро

В шубке белой и пушистой?

Это Кролик озорной!

Это Кролик не простой:

Он принес нам всем подарки,

Чтобы праздничной и яркой

Наша жизнь всегда была,

Чтобы радость всех ждала,

Чтобы был весь год прекрасным,

Подарил здоровье, счастье!

Пусть звучит повсюду смех

И придет большой успех,

И добро, и процветанье!

Пусть исполнятся желанья!

***

Кролик добрый и ушастый

Пусть успехи принесет,

Пусть раздарит всем нам счастье,

Будет пусть хорошим год.

Пусть забудутся ошибки,

Пусть не будет в душах зла,

Пусть широкие улыбки

Всем дадут чуть-чуть тепла.

***

Пусть праздник новогодний

Одарит волшебством,

Наполнится сегодня

Жизнь светом и теплом!

Пусть милый, симпатичный

Крольчонок в дом придет,

И будет все отлично,

И год хороший ждет!

***

Кролик очень любит зелень

И хрустящую капусту,

Принесет он много денег,

В кошельке не будет пусто!

Пусть удачу, процветанье

И успехи он подарит,

Все заветные желанья

Поскорее исполняет!

***

С Новым годом поздравляем,

Кролика — кота встречаем,

И желаем не болеть,

Сытно кушать, не толстеть!

Улыбаться и смеяться,

В деньгах, роскоши купаться,

Не грустить, не унывать,

И от счастья танцевать!

Чтобы было настроение,

Позитив всегда, везение,

Елка, елочка, гори —

Всем удачу принеси!

***

Белый снег кругом искрится,

Светятся гирлянды ярко!

Кролик в двери к нам стучится,

Он принес для всех подарки:

И удачу, и везенье,

И отличную погоду,

И, конечно, поздравленья

С новым счастьем! С Новым годом!

***

Сквозь сотни других столетий

Две тысячи двадцать третий

Несется, спешит, мчится!

Пусть счастье у Вас случится.

Пусть Кролик несет удачу

И лучик добра на сдачу.

Любви и здоровья тоже

Под елочку пусть положит.

Красивые новогодние поздравления

Спешит Новый год, по планете шагает,

Мосты прошлых дней за собою сжигает,

А я тороплюсь, так сказать, полным ходом

Сердечно поздравить тебя с Новым годом!

И вовсе неважно – какая погода

На улице встретит в день Нового года,

А важно, чтоб в сердце и важно чтоб в доме

Ничто не тревожило, радости кроме!

Чтоб было тепло тебе, было уютно,

Весь год днем и ночью, чтоб ежеминутно,

Здоровья покрепче, полегче чтоб ноши

И чтоб Новый год был чертовски хорошим!

***

Сколько снега за окном,

Столько теплоты в ваш дом!

Сколько лампочек в гирлянде,

Столько радости во взгляде!

Сколько пузырьков в фужере,

Столько же удачи в деле!

Сколько за столом гостей,

Столько радостных вестей!

Сколько праздничных одежд,

Столько сбывшихся надежд!

***

Пусть здоровья Новый Год прибавит,

Добро и счастье принесет!

Всё хорошее оставит – а плохое унесет!!!

***

Время сквозь пальцы песком утекает,

Буднями мчатся недели, года!

Привычный уклад зимний праздник меняет,

Когда вокруг елки, огни, суета!

Так пусть в эти дни волшебство приключится,

Магия праздничных, радостных дней!

И сказка к вам в дверь в тот же миг постучится,

Желания ваши исполнив скорей!

***

Пусть Новый год без опозданий

Подарит тысячу желаний,

Их исполнение по сроку,

Без сложных жизненных уроков.

Пусть дом наполнит мощной силой,

Чтоб все печали погасила.

А сердцу – искреннюю радость,

Чтоб снять легко с души усталость!

***

В Новый год тебе желаю

Много сказок и чудес.

Пусть искрится снег, сверкает,

Будет счастье до небес.

Дед Мороз дает подарки,

Будет елка, хоровод.

Жизни сочной, классной, яркой

В добрый праздник, в Новый год.

Пожелания в Новый год

Пусть Новый год принесет вдохновение,

Подарит удачу, добро, теплоту,

В жизнь претворит любое стремление,

Исполнит любую Вашу мечту.

***

Пусть Новый год счастливым будет,

А чтоб он радостно прошел,

Пусть будут рядом те, кто любит,

И те, с кем очень хорошо!

***

Пусть Новый год приносит счастье,

Печаль оставьте позади,

И стороной пускай обходят все ненастья,

Вам с ними ну никак не по пути!

***

В Новый год желаю счастья,

Бесконечного добра.

Пусть мечты и все желанья

Исполняются всегда!

***

Новых планов и идей,

Новых радостных затей!

Пусть подарит Новый год

Жизнь, где каждый день везет!

С новым годом 2023 в прозе своими словами

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Мои поздравления с НГ! Как только он переступит порог нашего дома, все будет совершенно по-новому. Желаю нового счастья, новых денег, новой удачи и новых удачных проектов! Пусть остаются старыми только родные, любимые и друзья!

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Поздравляю с Новым годом! Желаю новых успехов, новых целей, новых знакомств, новых увлекательных приключений и открытий. И пусть мечты станут еще ярче и привлекательнее, а главное, пусть они не забудут исполниться.

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Мои вам искренние пожелания с Новым годом! Желаю, чтобы сбылось все то, что вы пожелали. Все цели были достигнуты, а планы перевыполнены. Все плохое и неприятное осталось в уходящем году. Желаю в новом году ощутить новые эмоции, узнать и увидеть много нового, встретить новых людей. Пусть будет много улыбок, много смеха, исполненных желаний, материального достатка и стабильности везде и во всем!

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Я встретил любовь, здоровье и счастье, они бродили под снегом, ища приют. Я дал им твой адрес — жди! Они к тебе придут! С Новом годом!

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Раз в году каждый из нас возвращается в детство и начинает верить в новогоднее волшебство. Пусть в Новом году ваш дом посетит настоящее чудо, пусть все желания и мечты сбываются, а дом никогда не покидает семейный уют и гармония. Любите и цените друг друга! Примите наши поздравления с Новым годом 2023!

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Желаю в Новом году сказочного настроения, миллион улыбок, чтобы вокруг были только верные друзья, чтобы сбылись все мечты. Пусть родные люди дарят радость, а неудачи обходят стороной. А также желаю мира, добра, здоровья и счастья, ведь это самое главное. С Новым Годом!

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Примите мои искренние поздравления к Новому году! Желаю вам радости и тепла. Пусть в вашем доме навсегда поселятся счастье, доброта, взаимопонимание и уважение. Пусть ваша жизнь наполнится яркими красками, а проблемы и неудачи обходят вас стороной. Желаем прекрасного настроения на ближайшие 365 дней!

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