Год Черного Водяного Кролика: чудесные поздравления с Новым 2023 годом
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Не забудьте отправить близким душевное пожелание в новогоднюю ночь
Очень трудный для многих 2022 год подходит к своему завершению, позволяя нам с новыми надеждами и силами ожидать наступления Года Черного Водяного Кролика. В этот праздник хочется быть рядом с дорогими людьми и окружить их заботой. Если же ваши близкие сейчас далеко, то обязательно порадуйте их приятным новогодним пожеланием.
Поздравления с Новым годом — чудесный способ проявить внимание и заставить родных и друзей улыбнуться. Вы можете отправить в любом доступном мессенджере поздравление с Новым годом в стихах или же написать несколько душевных строк своими словами. Отправить трогательное сообщение в прозе или насыщенное пожеланиями стихотворение — ваш выбор. Еще одна хорошая идея — упомянуть в праздничном поздравлении символ года — Кролика, чтобы "задобрить его".
Поздравления с Новым годом 2023 в стихах
***
Пусть славный Кролик в Новый год
Здоровья, счастья принесет,
Пусть на работе все в ажуре,
Пусть стороной обходят бури.
В веселье новый год встречайте,
Но и про нас не забывайте!
Примите наши новогодние поздравления!
***
Наступает Новый год,
Волшебный, добрый праздник.
Пушистый кролик к нам идет,
Милашка и проказник.
Пусть принесет с собой он мир,
Где каждый будет счастлив,
Пускай подарит эликсир
От горя, бед, напастей.
***
Скок да скок! Скок да скок!
Кто пришел к нам на порог?
Кто тут скачет быстро-быстро
В шубке белой и пушистой?
Это Кролик озорной!
Это Кролик не простой:
Он принес нам всем подарки,
Чтобы праздничной и яркой
Наша жизнь всегда была,
Чтобы радость всех ждала,
Чтобы был весь год прекрасным,
Подарил здоровье, счастье!
Пусть звучит повсюду смех
И придет большой успех,
И добро, и процветанье!
Пусть исполнятся желанья!
***
Кролик добрый и ушастый
Пусть успехи принесет,
Пусть раздарит всем нам счастье,
Будет пусть хорошим год.
Пусть забудутся ошибки,
Пусть не будет в душах зла,
Пусть широкие улыбки
Всем дадут чуть-чуть тепла.
***
Пусть праздник новогодний
Одарит волшебством,
Наполнится сегодня
Жизнь светом и теплом!
Пусть милый, симпатичный
Крольчонок в дом придет,
И будет все отлично,
И год хороший ждет!
***
Кролик очень любит зелень
И хрустящую капусту,
Принесет он много денег,
В кошельке не будет пусто!
Пусть удачу, процветанье
И успехи он подарит,
Все заветные желанья
Поскорее исполняет!
***
С Новым годом поздравляем,
Кролика — кота встречаем,
И желаем не болеть,
Сытно кушать, не толстеть!
Улыбаться и смеяться,
В деньгах, роскоши купаться,
Не грустить, не унывать,
И от счастья танцевать!
Чтобы было настроение,
Позитив всегда, везение,
Елка, елочка, гори —
Всем удачу принеси!
***
Белый снег кругом искрится,
Светятся гирлянды ярко!
Кролик в двери к нам стучится,
Он принес для всех подарки:
И удачу, и везенье,
И отличную погоду,
И, конечно, поздравленья
С новым счастьем! С Новым годом!
***
Сквозь сотни других столетий
Две тысячи двадцать третий
Несется, спешит, мчится!
Пусть счастье у Вас случится.
Пусть Кролик несет удачу
И лучик добра на сдачу.
Любви и здоровья тоже
Под елочку пусть положит.
Красивые новогодние поздравления
Спешит Новый год, по планете шагает,
Мосты прошлых дней за собою сжигает,
А я тороплюсь, так сказать, полным ходом
Сердечно поздравить тебя с Новым годом!
И вовсе неважно – какая погода
На улице встретит в день Нового года,
А важно, чтоб в сердце и важно чтоб в доме
Ничто не тревожило, радости кроме!
Чтоб было тепло тебе, было уютно,
Весь год днем и ночью, чтоб ежеминутно,
Здоровья покрепче, полегче чтоб ноши
И чтоб Новый год был чертовски хорошим!
***
Сколько снега за окном,
Столько теплоты в ваш дом!
Сколько лампочек в гирлянде,
Столько радости во взгляде!
Сколько пузырьков в фужере,
Столько же удачи в деле!
Сколько за столом гостей,
Столько радостных вестей!
Сколько праздничных одежд,
Столько сбывшихся надежд!
***
Пусть здоровья Новый Год прибавит,
Добро и счастье принесет!
Всё хорошее оставит – а плохое унесет!!!
***
Время сквозь пальцы песком утекает,
Буднями мчатся недели, года!
Привычный уклад зимний праздник меняет,
Когда вокруг елки, огни, суета!
Так пусть в эти дни волшебство приключится,
Магия праздничных, радостных дней!
И сказка к вам в дверь в тот же миг постучится,
Желания ваши исполнив скорей!
***
Пусть Новый год без опозданий
Подарит тысячу желаний,
Их исполнение по сроку,
Без сложных жизненных уроков.
Пусть дом наполнит мощной силой,
Чтоб все печали погасила.
А сердцу – искреннюю радость,
Чтоб снять легко с души усталость!
***
В Новый год тебе желаю
Много сказок и чудес.
Пусть искрится снег, сверкает,
Будет счастье до небес.
Дед Мороз дает подарки,
Будет елка, хоровод.
Жизни сочной, классной, яркой
В добрый праздник, в Новый год.
Пожелания в Новый год
Пусть Новый год принесет вдохновение,
Подарит удачу, добро, теплоту,
В жизнь претворит любое стремление,
Исполнит любую Вашу мечту.
***
Пусть Новый год счастливым будет,
А чтоб он радостно прошел,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
***
Пусть Новый год приносит счастье,
Печаль оставьте позади,
И стороной пускай обходят все ненастья,
Вам с ними ну никак не по пути!
***
В Новый год желаю счастья,
Бесконечного добра.
Пусть мечты и все желанья
Исполняются всегда!
***
Новых планов и идей,
Новых радостных затей!
Пусть подарит Новый год
Жизнь, где каждый день везет!
С новым годом 2023 в прозе своими словами
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Мои поздравления с НГ! Как только он переступит порог нашего дома, все будет совершенно по-новому. Желаю нового счастья, новых денег, новой удачи и новых удачных проектов! Пусть остаются старыми только родные, любимые и друзья!
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Поздравляю с Новым годом! Желаю новых успехов, новых целей, новых знакомств, новых увлекательных приключений и открытий. И пусть мечты станут еще ярче и привлекательнее, а главное, пусть они не забудут исполниться.
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Мои вам искренние пожелания с Новым годом! Желаю, чтобы сбылось все то, что вы пожелали. Все цели были достигнуты, а планы перевыполнены. Все плохое и неприятное осталось в уходящем году. Желаю в новом году ощутить новые эмоции, узнать и увидеть много нового, встретить новых людей. Пусть будет много улыбок, много смеха, исполненных желаний, материального достатка и стабильности везде и во всем!
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Я встретил любовь, здоровье и счастье, они бродили под снегом, ища приют. Я дал им твой адрес — жди! Они к тебе придут! С Новом годом!
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Раз в году каждый из нас возвращается в детство и начинает верить в новогоднее волшебство. Пусть в Новом году ваш дом посетит настоящее чудо, пусть все желания и мечты сбываются, а дом никогда не покидает семейный уют и гармония. Любите и цените друг друга! Примите наши поздравления с Новым годом 2023!
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Желаю в Новом году сказочного настроения, миллион улыбок, чтобы вокруг были только верные друзья, чтобы сбылись все мечты. Пусть родные люди дарят радость, а неудачи обходят стороной. А также желаю мира, добра, здоровья и счастья, ведь это самое главное. С Новым Годом!
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Примите мои искренние поздравления к Новому году! Желаю вам радости и тепла. Пусть в вашем доме навсегда поселятся счастье, доброта, взаимопонимание и уважение. Пусть ваша жизнь наполнится яркими красками, а проблемы и неудачи обходят вас стороной. Желаем прекрасного настроения на ближайшие 365 дней!
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