Ми найщасливіші батьки: вітання з днем народження донечки на 3 роки

Виберіть для своєї донечки найкраще привітання із 3-річчям

День народження доньки — чи не найголовніше свято її батьків. У 3 роки дитина багато вміє робити сама і вже важко повірити, що колись вона містилася в маленькому рожевому конвертику. А ще у цьому віці дівчинка вже більше розуміє та усвідомлює. І якщо привітання з 1 роком були більшими задля підтримки традиції, то привітання з триріччям доньці можливо навіть запам’ятається. Тому до вибору відповідного поздоровлення потрібно поставитися більш відповідально.

Вибрати гарне та зворушливе привітання з днем народження доньки на 3 роки можна у цьому матеріалі "Телеграфа".

Привітання доньці із 3-річчям

Доню мила, славна! Чудо моє трирічне! Я за тебе так радію, начебто мій день народження! Щастя тобі, квіточка моя! Нехай усі мрії здійсняться! Ти моє ясне сонечко, вирости тільки здоровою. Життя нехай від верху до денця носить дари тобі нові!

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Доню мила моя! Ти знаєш, я тебе люблю! Три роки – це важливий термін, шепну тобі я привітання. Весела будь і не хворій, і в садку будь сміливіша, хлопчиків не ображай, маму сильно обіймай!

Нехай буде життя твоє світле, нехай бережуть тебе крила долі та ангелів твоїх!

З днем народження доньки 3 роки

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Солодка моя донечка, милий промінчик щастя, добра моя мала, з триліттям тебе вітаю, з любов’ю ніжно обіймаю і цілую твої медові щічки! Нехай твої ясні очі ніколи не затьмарюються сльозами, а світяться прекрасним світлом посмішки! Нехай у крихітні долоні опускаються найнеймовірніші та найпрекрасніші дива, виконання бажань та яскраві зірочки удачі!

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Навіть не віриться, що нашій маленькій принцесі вже цілих 3 роки! Малятко, ти наш скарб, наш діамант, який блищить і сяє в променях батьківського кохання. Нехай твоє життя завжди буде сповнене посмішок, веселощів і радості! Ми тебе любимо!

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Наше маленьке янголятко, сьогодні тобі виповнилося 3 роки! Ми найщасливіші батьки, бо ти даруєш нам свої посмішки та своє дитяче кохання! Нехай кожен день буде тобі особливим, нехай твої губки завжди посміхаються, а ніжки стрибають від щастя!

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Цілих 3 роки ми живемо зовсім іншим життям – завдяки тобі, доню! І це життя по-справжньому сповнене радістю, відкриттями. Ти зробила нашу сім’ю більшою і міцнішою, з’єднала нас невидимими легкими нитками, що дарують щастя! Ми тепер батьки, що нам дуже подобається, і це назавжди!

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Наша мила дівчинка, ти стаєш дорослою, тобі сьогодні виповнюється 3 роки! Нехай кожен день твого життя буде сповнений щастям та новими враженнями, нехай чудеса трапляються щохвилини. Нехай у душі живе казка, а реальність тішить досягненнями та успіхом. Ти чарівна і чиста. Нехай життя буде квітучою галявою, що тішить ароматом і яскравими переливами. А чарівна фея нехай здійснює всі твої мрії.

Раніше "Телеграф" писав, як привітати з днем народження доньку, якій виповнилося 2 роки.