Рік Чорного Водяного Кролика: чудові привітання з Новим 2023 роком
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Не забудьте надіслати близьким душевне побажання у новорічну ніч
Дуже важкий для багатьох 2022 рік підходить до свого завершення, дозволяючи нам з новими надіями і силами чекати настання Року Чорного Водяного Кролика. У це свято хочеться бути поруч із дорогими людьми та оточити їх турботою. Якщо ваші близькі зараз далеко, то обов’язково порадуйте їх приємним новорічним побажанням.
Привітання з Новим роком – чудовий спосіб виявити увагу та змусити рідних та друзів усміхнутися. Ви можете надіслати в будь-якому доступному месенджері вітання з Новим роком у віршах або написати кілька душевних рядків своїми словами. Надіслати зворушливе повідомлення у прозі або насичений побажаннями вірш – ваш вибір. Ще одна гарна ідея – згадати у святковому привітанні символ року – Кролика, щоб "задобрити його".
Вітання з Новим роком 2023 року у віршах
***
Двадцять третій рік прийде
Зміни добрі принесе!
Кролик до нас поспішає з любов'ю
Він подарує нам здоров'я,
І удачу, і успіх,
Радість, позитив і сміх.
У сім'ї він додасть щастя
Все йому цілком удасться!
***
Новий рік вже поспішає,
Нехай щастям всіх обсипає,
Хай подарує він нам казку,
Позитив, дива та ласку.
Хай Дід Мороз зайде у хату,
Принесе подаруночків багато,
Ялинка святкова нехай сяє,
З Новим роком всіх вітає.
***
З Новим роком шлю вітання!
Нехай збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби Ви були здорові,
Щоб купалися в любові.
***
Хай Рік Новий чудовим буде,
В душі запаляться вогні,
Нехай щастить завжди і всюди,
І будуть радісними дні!
Під бій годинника казковий
Найкращу мрію уявіть…
І знайте: все буде чудово,
Тому що це – чарівна мить!
Нехай ялинка мерехтлива
В оселю щастя принесе,
Нехай життя буде красивим
І легко вам вдається все!
Красиві новорічні привітання
З Новим роком, новим святом!
Хай він принесе достаток,
Ще багато теплих днів,
І щоб ніхто не хворів.
Хай збереться вся родина
За святковим цим столом!
Засяє радісно ялинка
Та звеселить усіх гуртом!
***
Хай вам Кролик принесе
Найомріяніше все!
Щастя, миру і здоров’я,
Щоб жили в злагоді й любові!
Більше посмішок в житті,
Й будьте завжди молоді!
***
Хай Кролик принесе пухнастий
У кожен дім добро і щастя!
Рудим хвостом нехай змахне
І всі проблеми віджене!
Щоб по життю ми кайфували,
Від задоволення мурчали,
Здорові були без вакцин
Й забули геть про карантин!
Хай буде добре все в родині
Й спокійно в нашій Україні,
Щоб двадцять другий рік новий
Щасливий був і золотий!
***
З Новим роком вас усіх!
Хай дзвенить щасливий сміх,
Хай багата буде хата
Та завжди веселі свята.
Щоб не знали ви утоми,
Щоб завжди чекали вдома.
Хай цей рік найкращим буде
В оцю мить, потім й усюди!
***
З Новим роком, з щастям новим!
Хай веселим, та чудовим
Буде рік, що наступає,
Негаразди всі минають,
Радість буде в домі й свято,
Та й гостинчиків багато,
Смачних смачностей в подолі,
Подаруночків від долі,
Незабутніх вражень більше,
Світлих радостей частіше!
Побажання до Нового року
Ніч чарівна, щоб згадати
Все приємне, що було,
Мрії свої розділити
В теплім колі за столом!
Хай шампанське заіскриться
Та кришталем задзвенить,
В двадцять третьому хай році
Все вдається та щастить!
***
Хай Новий рік у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці,
І принесе у Вашу хату -
Утіхи й радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє миром і любов’ю
І подарує Вам здоров’я!
***
Коли кружляє сніг лапатий
В пухнастій білій круговерті,
Коли весь світ не хоче спати,
Від сміху й блиску феєрверків,
Коли позаду всі незгоди,
Усі образи і мороки
Я скористаюся з нагоди
Й вас привітаю з Новим Роком!
***
З новим роком 2023 у прозі своїми словами
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Мої вітання з НР! Як тільки він переступить поріг нашого будинку, все буде по-новому. Бажаю нового щастя, нових грошей, нового успіху та нових вдалих проектів! Нехай залишаються старими лише рідні, кохані та друзі!
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Вітаю з Новим роком! Бажаю нових успіхів, нових цілей, нових знайомств, нових захопливих пригод і відкриттів. І нехай мрії стануть ще яскравішими і привабливішими, а головне, нехай вони не забудуть здійснитися.
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Мої вам щирі побажання з Новим роком! Бажаю, щоб справдилося все те, що ви побажали. Всі цілі були досягнуті, а плани перевиконані. Все погане і неприємне залишилося у році, що минає. Бажаю у новому році відчути нові емоції, дізнатися та побачити багато нового, зустріти нових людей. Нехай буде багато усмішок, багато сміху, сповнених бажань, матеріального достатку та стабільності скрізь й у всьому!
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Я зустрів кохання, здоров’я та щастя, вони бродили під снігом, шукаючи притулок. Я дав їм твою адресу — чекай! Вони до тебе прийдуть! З Новим роком!
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Раз на рік кожен з нас повертається в дитинство і починає вірити в новорічне чаклунство. Нехай у Новому році ваш будинок відвідає справжнє диво, нехай усі бажання та мрії збуваються, а будинок ніколи не залишає сімейний затишок та гармонія. Любіть і цінуйте один одного! Прийміть наші вітання з Новим 2023 роком!
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Бажаю в Новому році казкового настрою, мільйон усмішок, щоб довкола були тільки вірні друзі, щоб здійснилися всі мрії. Нехай рідні люди дарують радість, а невдачі оминають. А також бажаю миру, добра, здоров’я та щастя, адже це найголовніше. З Новим роком!
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Прийміть мої щирі вітання до Нового року! Бажаю вам радості та тепла. Нехай у вашому домі назавжди оселяться щастя, доброта, порозуміння та повага. Нехай ваше життя наповниться яскравими фарбами, а проблеми й невдачі обходять вас стороною. Бажаємо чудового настрою на найближчі 365 днів!
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