Рік Чорного Водяного Кролика: чудові привітання з Новим 2023 роком

Не забудьте надіслати близьким душевне побажання у новорічну ніч

Дуже важкий для багатьох 2022 рік підходить до свого завершення, дозволяючи нам з новими надіями і силами чекати настання Року Чорного Водяного Кролика. У це свято хочеться бути поруч із дорогими людьми та оточити їх турботою. Якщо ваші близькі зараз далеко, то обов’язково порадуйте їх приємним новорічним побажанням.

Привітання з Новим роком – чудовий спосіб виявити увагу та змусити рідних та друзів усміхнутися. Ви можете надіслати в будь-якому доступному месенджері вітання з Новим роком у віршах або написати кілька душевних рядків своїми словами. Надіслати зворушливе повідомлення у прозі або насичений побажаннями вірш – ваш вибір. Ще одна гарна ідея – згадати у святковому привітанні символ року – Кролика, щоб "задобрити його".

Вітання з Новим роком 2023 року у віршах

***

Двадцять третій рік прийде

Зміни добрі принесе!

Кролик до нас поспішає з любов'ю

Він подарує нам здоров'я,

І удачу, і успіх,

Радість, позитив і сміх.

У сім'ї він додасть щастя

Все йому цілком удасться!

***

Новий рік вже поспішає,

Нехай щастям всіх обсипає,

Хай подарує він нам казку,

Позитив, дива та ласку.

Хай Дід Мороз зайде у хату,

Принесе подаруночків багато,

Ялинка святкова нехай сяє,

З Новим роком всіх вітає.

***

З Новим роком шлю вітання!

Нехай збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

Щоби Ви були здорові,

Щоб купалися в любові.

***

Хай Рік Новий чудовим буде,

В душі запаляться вогні,

Нехай щастить завжди і всюди,

І будуть радісними дні!

Під бій годинника казковий

Найкращу мрію уявіть…

І знайте: все буде чудово,

Тому що це – чарівна мить!

Нехай ялинка мерехтлива

В оселю щастя принесе,

Нехай життя буде красивим

І легко вам вдається все!

Красиві новорічні привітання

З Новим роком, новим святом!

Хай він принесе достаток,

Ще багато теплих днів,

І щоб ніхто не хворів.

Хай збереться вся родина

За святковим цим столом!

Засяє радісно ялинка

Та звеселить усіх гуртом!

***

Хай вам Кролик принесе

Найомріяніше все!

Щастя, миру і здоров’я,

Щоб жили в злагоді й любові!

Більше посмішок в житті,

Й будьте завжди молоді!

***

Хай Кролик принесе пухнастий

У кожен дім добро і щастя!

Рудим хвостом нехай змахне

І всі проблеми віджене!

Щоб по життю ми кайфували,

Від задоволення мурчали,

Здорові були без вакцин

Й забули геть про карантин!

Хай буде добре все в родині

Й спокійно в нашій Україні,

Щоб двадцять другий рік новий

Щасливий був і золотий!

***

З Новим роком вас усіх!

Хай дзвенить щасливий сміх,

Хай багата буде хата

Та завжди веселі свята.

Щоб не знали ви утоми,

Щоб завжди чекали вдома.

Хай цей рік найкращим буде

В оцю мить, потім й усюди!

***

З Новим роком, з щастям новим!

Хай веселим, та чудовим

Буде рік, що наступає,

Негаразди всі минають,

Радість буде в домі й свято,

Та й гостинчиків багато,

Смачних смачностей в подолі,

Подаруночків від долі,

Незабутніх вражень більше,

Світлих радостей частіше!

Побажання до Нового року

Ніч чарівна, щоб згадати

Все приємне, що було,

Мрії свої розділити

В теплім колі за столом!

Хай шампанське заіскриться

Та кришталем задзвенить,

В двадцять третьому хай році

Все вдається та щастить!

***

Хай Новий рік у вишиванці

Розбудить Вас щасливо вранці,

І принесе у Вашу хату -

Утіхи й радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє миром і любов’ю

І подарує Вам здоров’я!

***

Коли кружляє сніг лапатий

В пухнастій білій круговерті,

Коли весь світ не хоче спати,

Від сміху й блиску феєрверків,

Коли позаду всі незгоди,

Усі образи і мороки

Я скористаюся з нагоди

Й вас привітаю з Новим Роком!

***

З новим роком 2023 у прозі своїми словами

***

Мої вітання з НР! Як тільки він переступить поріг нашого будинку, все буде по-новому. Бажаю нового щастя, нових грошей, нового успіху та нових вдалих проектів! Нехай залишаються старими лише рідні, кохані та друзі!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю нових успіхів, нових цілей, нових знайомств, нових захопливих пригод і відкриттів. І нехай мрії стануть ще яскравішими і привабливішими, а головне, нехай вони не забудуть здійснитися.

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Мої вам щирі побажання з Новим роком! Бажаю, щоб справдилося все те, що ви побажали. Всі цілі були досягнуті, а плани перевиконані. Все погане і неприємне залишилося у році, що минає. Бажаю у новому році відчути нові емоції, дізнатися та побачити багато нового, зустріти нових людей. Нехай буде багато усмішок, багато сміху, сповнених бажань, матеріального достатку та стабільності скрізь й у всьому!

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Я зустрів кохання, здоров’я та щастя, вони бродили під снігом, шукаючи притулок. Я дав їм твою адресу — чекай! Вони до тебе прийдуть! З Новим роком!

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Раз на рік кожен з нас повертається в дитинство і починає вірити в новорічне чаклунство. Нехай у Новому році ваш будинок відвідає справжнє диво, нехай усі бажання та мрії збуваються, а будинок ніколи не залишає сімейний затишок та гармонія. Любіть і цінуйте один одного! Прийміть наші вітання з Новим 2023 роком!

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Бажаю в Новому році казкового настрою, мільйон усмішок, щоб довкола були тільки вірні друзі, щоб здійснилися всі мрії. Нехай рідні люди дарують радість, а невдачі оминають. А також бажаю миру, добра, здоров’я та щастя, адже це найголовніше. З Новим роком!

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Прийміть мої щирі вітання до Нового року! Бажаю вам радості та тепла. Нехай у вашому домі назавжди оселяться щастя, доброта, порозуміння та повага. Нехай ваше життя наповниться яскравими фарбами, а проблеми й невдачі обходять вас стороною. Бажаємо чудового настрою на найближчі 365 днів!

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