Привітання з днем народження дочки на 2 роки

Батьки з особливим трепетом вітають доньку з дворіччям

День народження — одне з найулюбленіших свят у дітей. Рідні та близькі намагаються зробити цей день яскравим та незабутнім. 2 роки — вік, коли в багажі у дитини вже є багато досягнень. Вона радіє подарункам та увазі. Попри те, що дівчинка може ще не повною мірою усвідомлювати зміст побажань, батькам не варто відмовлятися від привітання донечці на 2 роки словами.

Малятку буде приємно почути від мами та тата добрі слова на честь свого дня народження. "Телеграф" зібрав гарні привітання з дволіттям доньки, які стануть ще одним виявом любові та ніжності до дитини.

Поздоровлення з дворіччям доньки

Тобі сьогодні вже два рочки, нам у це ледве віриться! Цілуємо, любимо, обіймаємо і з днем народження вітаємо. Скоріше, принцеса, підростай і королевою життя стань!

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З днем народження, наша донечка, з двома рочками тебе! Бажаю завжди посміхатися, весело грати, активно гуляти, добре та смачно їсти, бігати, стрибати, пісні співати та танцювати. Нехай сонечко тобі посміхається і нехай цікавим буде твій кожен день!

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Наша лялечка, наша доню, тобі сьогодні 2 роки виповнюється! Нехай усі твої бажання завжди збуваються! Світ буде сповнений радості, чудес та краси. Легко нехай здійснюються заповітні мрії!

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Тобі 2 роки, маля! І ти така пустуня, така крихта бешкетна, вже трошки ділова! Будь наймилішою, наче пташка. Нехай ростуть твої кіски, очі від радості сяють. Ми тебе любимо, наша дівчинко золота!

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Два роки сьогодні нашій крихті. Зростає, підростає потроху. І бігає, і гасає, така непосида-стрибунча! Тебе ми з днем народження вітаємо. Посмішок і радості бажаємо, здоровою бути, вмілою і слухняною, як трояндочка, красивою та квітучою! Помічницею для мами бути і тата, вчитися прибирати, прати і куховарити. Бути ласкавою і ніжною дівчиськом, веселою бути, сміятися дуже дзвінко!

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Два роки принцесі нашій,

І очі-бусинки горять.

Немає дівчинки на світі красивіше,

Всі про це нам говорять!

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