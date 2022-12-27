Поздравления с днем рождения дочери на 2 года
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Родители с особым трепетом поздравляют дочь с двухлетием
День рождения — один из самых любимых праздников у деток. Родные и близкие стараются сделать этот день ярким и незабываемым. 2 года — возраст, когда в багаже у малышки уже есть много достижений. Она радуется подаркам и вниманию. Несмотря на то, что девочка может еще не в полной мере осознавать смысл пожеланий, родителям не стоит отказываться от поздравления доченьке на 2 годика словами.
Малышке будет приятно услышать от мамы и папы добрые слова в честь своего дня рождения. "Телеграф" собрал красивые поздравления с двухлетием дочки, которые станут еще одним проявлением любви и нежности к ребенку.
Поздравления с двухлетием дочки
Тебе сегодня уже два,
Нам в это верится едва.
Целуем, любим, обнимаем
И с днем рожденья поздравляем.
Скорей, принцесса, подрастай
И королевой жизни стань!
***
С днём рождения, наша доченька, с 2-умя годиками тебя! Желаю всегда улыбаться, весело играть, активно гулять, хорошо и вкусно кушать, бегать, прыгать, песни петь и танцевать. Пусть солнышко тебе улыбается и пусть интересным будет твой каждый день!
***
Наша куколка, наша доченька, тебе сегодня 2 года исполняется! Пусть все твои желания всегда-всегда сбываются! Мир будет полон радости, чудес и красоты. Легко пусть исполняются заветные мечты!
***
Тебе 2 годика, малышка!
И ты такая шалунишка,
Такая крошка озорная,
Уже немножко деловая!
Будь самой милой, словно птичка.
Пускай растут твои косички,
Глаза от радости сияют,
Девчонка, детка золотая!
***
Два годика сегодня нашей крошке —
Взрослеет, подрастает понемножку.
И бегает, и носится шалунья,
Такая непоседа-попрыгунья!
Тебя мы с днем рожденья поздравляем.
Улыбочек и радости желаем,
Здоровой быть, умелой и послушной,
Как розочка, красивой и цветущей!
Помощницей для мамы быть и папы,
Учиться убирать, стирать и стряпать.
Быть ласковой и нежною девчонкой,
Веселой быть, смеяться очень звонко!
***
Два годика принцессе вашей,
И глазки-бусинки горят —
Нет девочки на свете краше,
Все-все об этом говорят!
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