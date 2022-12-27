Поздравления с днем рождения дочери на 2 года

Родители с особым трепетом поздравляют дочь с двухлетием

День рождения — один из самых любимых праздников у деток. Родные и близкие стараются сделать этот день ярким и незабываемым. 2 года — возраст, когда в багаже у малышки уже есть много достижений. Она радуется подаркам и вниманию. Несмотря на то, что девочка может еще не в полной мере осознавать смысл пожеланий, родителям не стоит отказываться от поздравления доченьке на 2 годика словами.

Малышке будет приятно услышать от мамы и папы добрые слова в честь своего дня рождения. "Телеграф" собрал красивые поздравления с двухлетием дочки, которые станут еще одним проявлением любви и нежности к ребенку.

Поздравления с двухлетием дочки

Тебе сегодня уже два,

Нам в это верится едва.

Целуем, любим, обнимаем

И с днем рожденья поздравляем.

Скорей, принцесса, подрастай

И королевой жизни стань!

***

С днём рождения, наша доченька, с 2-умя годиками тебя! Желаю всегда улыбаться, весело играть, активно гулять, хорошо и вкусно кушать, бегать, прыгать, песни петь и танцевать. Пусть солнышко тебе улыбается и пусть интересным будет твой каждый день!

***

Наша куколка, наша доченька, тебе сегодня 2 года исполняется! Пусть все твои желания всегда-всегда сбываются! Мир будет полон радости, чудес и красоты. Легко пусть исполняются заветные мечты!

***

Тебе 2 годика, малышка!

И ты такая шалунишка,

Такая крошка озорная,

Уже немножко деловая!

Будь самой милой, словно птичка.

Пускай растут твои косички,

Глаза от радости сияют,

Девчонка, детка золотая!

***

Два годика сегодня нашей крошке —

Взрослеет, подрастает понемножку.

И бегает, и носится шалунья,

Такая непоседа-попрыгунья!

Тебя мы с днем рожденья поздравляем.

Улыбочек и радости желаем,

Здоровой быть, умелой и послушной,

Как розочка, красивой и цветущей!

Помощницей для мамы быть и папы,

Учиться убирать, стирать и стряпать.

Быть ласковой и нежною девчонкой,

Веселой быть, смеяться очень звонко!

***

Два годика принцессе вашей,

И глазки-бусинки горят —

Нет девочки на свете краше,

Все-все об этом говорят!

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