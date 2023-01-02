Зворушливі привітання з днем народження улюбленої доньки від тата

Привітайте доньку з самого ранку і зробіть її ще щасливішою

Донька — радість та гордість тата. Її день народження — одне з найголовніших свят для нього. Звичайно ж тато в день народження доньки намагається зробити так, щоб вона почувалася особливою. І маленькій дівчинці, і дорослій дівчині приємно отримати подарунок від батька. Але не менш приємно почути від нього добрі та ніжні слова поздоровлень. Почніть день з найкращих побажань доньки з днем народження, які нагадають їй про вашу любов й зроблять її щасливою.

"Телеграф" підготував для вас гарні привітання з днем народження для дочки від тата, які можна відправити їй у соцмережах, зачитати телефоном чи особисто.

Привітання доньці з днем народження від тата

З днем народження, доню, татова гордість! Я бажаю тобі ніколи нічого не боятися, завжди бути такою веселою, доброю, чуйною, енергійною, цілеспрямованою, допитливою, невтомною. Рідна моя, нехай тобі не доводиться сумувати, нехай кожен день дарує щасливі посмішки, великі радощі, гарні мрії, які обов’язково виконуватимуться.

Моя мила, рідна дівчинко, я бажаю, щоб блиск твоїх щасливих очей завжди сяяв, немов яскраве сонечко! Нехай твоя душа наповнюється лише найдобрішими та найсвітлішими почуттями! Бажаю залишатися такою ж красунею та розумницею! Нехай усі твої мрії збудуться, моє золотце! Знай, що тато дуже любить тебе і завжди буде поряд з тобою!

Мила та прекрасна донька, твій тато вітає тебе з днем народження! Бажаю щодня щиро посміхатися і від душі сміятися, бажаю завжди знаходити заняття до душі та для задоволення серця, бажаю жити світлими почуттями та постійно відчувати щастя, бажаю ніколи не сумніватися у своїй зверхності та завжди добиватися свого.

Вітання дочки від тата з днем народження у віршах

Мила моя донечко, рідне ангелятко!

В День твого народження шле вітання татко!

В цих вітаннях – звершення, мрії променисті

І життя чудового сторінки барвисті!

Все, до чого прагнула і чого хотіла,

І до чого подумки, наче птах, летіла,

Перемоги радісні і звитяжні сходження –

Все тобі бажаю я в День твого народження!

У коханої донечки свято!

Привітань нехай буде багато.

І татове пам’ятай, моя мила:

Зичу радості, щастя і сили!

Хай успішною буде дорога,

Хай забудуться сум і тривога.

Все найкраще для рідної доці

Я бажаю в наступному році!

Донечко, доня, кровинка,

Вітаю зі святом, дитинка.

Щоб щасливою ти зростала,

Татова любов тебе оберігала.

Щоб горя ніколи не знала,

Божий закон сповідала.

Щоб чесною завжди була,

Любов свою у світі знайшла.

Прикольні привітання з днем народження доньки від тата

Доню, люба моя, приймай від тата не привіти, не коня і не бант від капелюха, а красиві такі туш, пінцет, помаду, щоб косметичку більше не брала у мами. Адже зіпсовано добро, що вона зберігала і у свята великі красу творила! Ай-ай-ай! Тобі скажу я на день народження –

тато грізний, коли він у жахливому настрої!

Виходь швидше, дочко, свій подарунок одержувати. "З днем народження" знову не можу тобі сказати: гавкає твій подарунок страшно, злиться щохвилини, усю коробку він погриз і підняв у квартирі вереск! Тато доньку вітає і терпіння бажає, щоб подарунок у галасі їй припав до душі!

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