Вітаємо бабусю з днем народження: найкрасивіші побажання

Вітання бабусі з днем народження з душевними словами порадує іменинницю

Бабуся. Здається, що тільки від одного тільки слова відразу стає затишно і спокійно. Саме бабусі люблять своїх онуків безперечно, дарують турботу. Часом бабусі готові не спати ночами, аби тільки приготувати для онуків улюблену страву.

Звичайно ж, вони раді будь-яким знакам уваги від дітей своїх дітей. Але вітання для бабусі на день народження мають бути особливими. Крім побажань довгих років життя та міцного здоров’я не зайвим буде розповісти, як вона вам дорога.

Якщо думки плутаються, то знайти вітання з днем народження для бабусі можна у цій добірці "Телеграфа".

Вітання з днем народження бабусі у віршах

***

Не зогледілись – виросли вже діти,

Бабусю – внуки вам услід кричать.

Чого ще треба? Жити і радіти,

Гостей у хаті дорогих стрічать.

Простіть, як ми робили щось погане,

Хай доля щастя вам у дім несе.

Здорові будьте, дужі та багаті.

Радійте, що у вас усі ми є.

Живіть ще довго, і у рідній хаті

Хай Бог найкраще вам в житті дає!

***

Люба бабусю і матінко мила,

Велике спасибі, що Ви нас зростили.

Ми просимо з глибин сердець,

Щоб добрий Бог, щоб Бог-Отець

Вам щирого здоров’я дав

І щоб 100 літ він Вас оберігав!

***

Лагідна, рідненька, добра і проста,

Наша дорогенька, наша золота,

Натруджені руки, мудрії слова,

Вам ніколи, бабусю, спокою нема.

Тож дозвольте в день такий святковий

Побажати щастя, радості в житті,

Щоб не знали, горя ви ніколи

І до 100 років ви для нас жили!

***

Журавлиним ключем відлітають літа,

Сивина засріблила вже скроні,

Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,

Те ж тепло незгасиме в долонях.

Щоб сонечко завжди Вам всміхалось,

Щоб діти вам вклонялись,

Щоби Ваша доброта в онуках проросла,

Щоб завжди Вас шанували і у холод зігрівали.

Хай святий Ваш ангел-хоронитель

Не залишає Вас у клопотах усіх.

Для Вас він захисник, супутник і цілитель

На все життя, на довгий вік.

Побажання для бабусі на день народження своїми словами

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Бабусю, ти наше улюблене сонечко, яке зігріває всю родину в будь-яку пору року, незалежно від погоди. У твій день народження, рідна, я підіймаю келих за кожен твій промінчик кохання, теплоти, доброти, сердечності та розуміння. Світи нам завжди, залишайся такою ж яскравою і чудовою. Нехай ніколи не затьмарюють твоє життя хмарки смутку та тривоги!

***

З днем народження, бабусю! На твоє свято бажаю тобі довголіття. Нехай не болить ні спина, ні ноги. Нехай голова залишається ясною, нехай не буде проблем із пам’яттю. Я бажаю тобі отримувати насолоду від життя. Нехай політична ситуація не впливатиме на тебе. Нехай рідні та близькі люди будуть поряд. Я обожнюю тебе!

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Моя бабуся найкраща на світі. Я так завжди говорю своїм знайомим. Бабуся, ти завжди поспішаєш нам на допомогу. Ти завжди відгукуєшся на наші прохання. Ти завжди намагаєшся бути з нами поряд. Дякую тобі за те, що ти нас виховувала, робила з нами уроки, готувала нам. Ми бажаємо тобі довгих років життя. Великої кількості грошей та багато часу для спілкування з рідними! З днем народження, люба бабусю!

***

Вітаю кохану бабусю сьогодні зі святом. Бабуся рідненька, моя мила, я знаю, що в наш час для бабусі потрібно, щоб її багаторічна робота була оцінена по максимуму. Тому бажаю тобі, бабусю, щоб у тебе була велика заслужена пенсія, щоби оплата за комунальні послуги тебе не засмучувала, а лише тішила своїм мізерним тарифом. Щоб походи в аптеку та супермаркет були для тебе святом. Щоб нічого в житті тебе не засмучувало.

Вітання бабусі з днем народження у листівках

З днем народження, бабусю

З днем народження, бабусю

З днем народження, бабусю

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