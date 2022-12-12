Жартівливі привітання з днем народження сестрі: у віршах та своїми словами
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Надішліть веселе вітання з днем народження сестрі та підніміть їй настрій
День народження — чудове свято, яке за замовчуванням наповнене радістю, сміхом та усмішками. Але імениннику завжди хочеться додати додаткову порцію веселощів.
Прикольне привітання із днем народження сестрі прикрасить її свято. Якщо в неї все добре з почуттям гумору, вона не образиться і високо оцінить жартівливе привітання.
"Телеграф" пропонує вибрати кумедне привітання з днем народження для сестри.
Прикольні вітання сестри з днем народження у прозі
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У моєї улюбленої сестрички сьогодні день народження. Нехай її життя буде буквально залите шоколадом, нехай на губах завжди буде дорога помада, а в шлунку тільки найелітніша і делікатесніша їжа. Будь такою ж солодкою цукеркою в прекрасній обгортці. Зі святом!
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Сестричка, бажаю, щоб у тебе добре росли тільки доходи, а постать залишалася колишньою, щоб змінювалося життя на краще, але не змінювалося з роками обличчя, щоб у тебе був коханий, який буде робити довгострокові вклади у твою красу, і щоб ці вклади приносили великі дивіденди й впевненість у твоїй неперевершеності.
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З Днем народження, сестричка. Бажаю бути солодкою мармеладкою для улюблених людей і кислою часточкою лимона для противних особистостей. Нехай тобі все буде по зубах, нехай будь-яка печаль тобі буде до п’ятої точки.
Жартівливі привітання з днем народження сестрі у віршах
Щоб була, сестричко люба,
Із шиншили в тебе шуба!
Пишні губи, форми звабні,
Мрії щоб були масштабні!
Перли, персні, медальйони,
Власна яхта на мільйони,
Райський острів особистий,
Охоронець свій плечистий!
Щастя вдень, вночі і зранку,
Вклад щоб був в швейцарськім банку
І копальня невеличка.
З Днем народження, сестричко!
***
З Днем народження вітаєм!
Щастя, радості бажаєм!
Будь весела, наче пташка,
Працьовита, як мурашка,
Наче бджілка вмій крутитись,
Як метелик не журитись!
Будь прониклива, як мишка,
А живуча наче кішка,
Будь, як лялька симпатична,
Як ворона довговічна,
Як та пава будь убрана,
Як лебідка будь кохана!
***
Хоч ми в дитинстві і бились, ревіли, кусалися,
Але при цьому сім'єю завжди залишалися.
Були ми найкращими друзями в світі,
Не бігли відразу матусі жалітись.
І тепер хоча інколи сердимось, лаємось.
Але в підсумку міцно ми обіймаємось.
Хай частішає наших обіймів звичка!
З Днем Народження, рідна, кохана сестричка!
***
Бажаю без джинів і риб золотих
Здійснити усе, що у мріях твоїх.
Без доброї феї чи злого троля
Знайти свого принца або короля.
Життя ж не легенда, і навіть не міф.
Це — казка, яку світ для тебе створив!
***
Їж щодня, моя сестричко,
Чорну ложками ікричку!
А як стане набридати,
То червону можеш взяти!
Їж омари й ананаси,
Дорогі носи прикраси,
Одягайся в Прадо й Гуччі,
Будь, як Моніка Белуччі!
Врода щоб із ніг збивала,
Щоб ти світом мандрувала!
Втілюй швидше все скоренько!
З Днем народження, рідненька!
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