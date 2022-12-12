Жартівливі привітання з днем народження сестрі: у віршах та своїми словами

Надішліть веселе вітання з днем народження сестрі та підніміть їй настрій

День народження — чудове свято, яке за замовчуванням наповнене радістю, сміхом та усмішками. Але імениннику завжди хочеться додати додаткову порцію веселощів.

Прикольне привітання із днем народження сестрі прикрасить її свято. Якщо в неї все добре з почуттям гумору, вона не образиться і високо оцінить жартівливе привітання.

"Телеграф" пропонує вибрати кумедне привітання з днем народження для сестри.

Прикольні вітання сестри з днем народження у прозі

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У моєї улюбленої сестрички сьогодні день народження. Нехай її життя буде буквально залите шоколадом, нехай на губах завжди буде дорога помада, а в шлунку тільки найелітніша і делікатесніша їжа. Будь такою ж солодкою цукеркою в прекрасній обгортці. Зі святом!

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Сестричка, бажаю, щоб у тебе добре росли тільки доходи, а постать залишалася колишньою, щоб змінювалося життя на краще, але не змінювалося з роками обличчя, щоб у тебе був коханий, який буде робити довгострокові вклади у твою красу, і щоб ці вклади приносили великі дивіденди й впевненість у твоїй неперевершеності.

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З Днем народження, сестричка. Бажаю бути солодкою мармеладкою для улюблених людей і кислою часточкою лимона для противних особистостей. Нехай тобі все буде по зубах, нехай будь-яка печаль тобі буде до п’ятої точки.

Жартівливі привітання з днем народження сестрі у віршах

Щоб була, сестричко люба,

Із шиншили в тебе шуба!

Пишні губи, форми звабні,

Мрії щоб були масштабні!

Перли, персні, медальйони,

Власна яхта на мільйони,

Райський острів особистий,

Охоронець свій плечистий!

Щастя вдень, вночі і зранку,

Вклад щоб був в швейцарськім банку

І копальня невеличка.

З Днем народження, сестричко!

***

З Днем народження вітаєм!

Щастя, радості бажаєм!

Будь весела, наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як ворона довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

***

Хоч ми в дитинстві і бились, ревіли, кусалися,

Але при цьому сім'єю завжди залишалися.

Були ми найкращими друзями в світі,

Не бігли відразу матусі жалітись.

І тепер хоча інколи сердимось, лаємось.

Але в підсумку міцно ми обіймаємось.

Хай частішає наших обіймів звичка!

З Днем Народження, рідна, кохана сестричка!

***

Бажаю без джинів і риб золотих

Здійснити усе, що у мріях твоїх.

Без доброї феї чи злого троля

Знайти свого принца або короля.

Життя ж не легенда, і навіть не міф.

Це — казка, яку світ для тебе створив!

***

Їж щодня, моя сестричко,

Чорну ложками ікричку!

А як стане набридати,

То червону можеш взяти!

Їж омари й ананаси,

Дорогі носи прикраси,

Одягайся в Прадо й Гуччі,

Будь, як Моніка Белуччі!

Врода щоб із ніг збивала,

Щоб ти світом мандрувала!

Втілюй швидше все скоренько!

З Днем народження, рідненька!

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