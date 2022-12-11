З днем народження старша сестра: душевні привітання

Не забудьте надіслати вітання коханій старшій сестрі з днем народження

Старша сестра з перших днів нашого життя дарує нам тепло та турботу, як і мама. Вона першою приходить на допомогу, стає заступницею. Для багатьох старша сестра – приклад для життя, саме їй довіряють потаємні секрети. Тому ця людина заслуговує на особливі слова у свій день народження.

Привітання з днем народження коханій старшій сестрі найкраще продумувати заздалегідь. Але можна скористатися цією добіркою "Телеграфа", де зібрано красиві вітання для сестри. Виберіть те, що сподобається і відправте його в будь-якому месенджері. А ще його можна зачитати під час телефонного дзвінка або під час особистої зустрічі.

Вітання старшій сестрі

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Моя мила старша сестра, мій головний учитель, порадник та приклад у всьому! Сьогодні, у твій ювілей, я особливо захоплююся твоїм життєлюбством, твоєю енергією та красою! З кожним роком ці якості у тебе примножуються! Нехай доля буде до тебе щедрою, і потік удачі, щастя та натхнення у твоєму житті не вичерпується!

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Я не перестаю дякувати вищим силам за те, що вони подарували мені таку сестру. Ближче і рідніше за тебе в мене в житті нікого немає. Ти завжди підкажеш, допоможеш, прийдеш у потрібну мить і знайдеш потрібне слово. Це неоціненно. Неоціненно, коли лише від однієї твоєї безтурботної посмішки на серці стає легше. З днем народження, моя красуня! Нехай у тебе все складеться саме так, як ти того хочеш.

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Моя золота старша сестричка! Я хочу зізнатися тобі у своєму безмежному коханні. Будь завжди щасливою, натхненною, щасливою. Нехай твоє серце не знає, що таке холод і завжди зігріватиметься посмішками та теплом друзів та родичів. З Днем народження тебе!

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Моя мила старша сестра! Ти не перестаєш бути для мене прикладом у всьому: у зовнішності, поведінці, характері. У тобі бездоганно все: розум, краса, звички. Ти завжди приходиш до мене на допомогу, твоя турбота схожа на материнську, і я дуже тобі за це вдячна. А ще я рада, що ми ніколи не сваримося, а завжди знаходимо спільну мову. Будь щасливою, не хворій і ніколи не сумую. А я так само буду приходити до тебе за порадами. Вітаю!

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Люба моя сестро, у цей день усі найтепліші слова адресуються лише тобі. Я рідко говорю про свої почуття, але сьогодні саме той день, коли потрібно багато в чому зізнатися. Ти старша, і з дитинства ти для мене незмінний приклад, хоч би як банально це звучало. Я рада, що дуже багато перейняла саме в тебе. Я тебе нескінченно люблю і щодня дякую нашим батькам за те, що ми є один в одного. Просто знай, що всі гіркі моменти життя я готова розділити з тобою навпіл. З Днем народження рідна!

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