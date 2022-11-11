Оригінальне привітання братові від сестри: гарна проза та листівки

Оригінальні привітання з днем народження братові у матеріалі "Телеграфа"

День народження брата — найкрасивіше і найважливіше свято в його житті. Оригінальне привітання брата з днем народження можна висловити гарними словами.

Цього дня чоловік стає центром уваги всіх своїх друзів та рідних, зокрема сестри. Пропонуємо оригінально привітати брата з днем народження, хоч би скільки не виповнилося років винуватцю урочистості. Надішліть у соціальній мережі чи месенджері оригінальне привітання братові на день народження у прозі, адже у його душі цього дня як ніколи живе очікування дива та бажання отримати шматочок казки.

"Телеграф" публікує незвичайне та креативне привітання братові від сестри у прозі та листівках.

Оригінальне привітання з днем народження брата

Братику, з днем народження, дорогий. Бажаю здоров’я тобі, щоби ти зміг здійснити свої мрії. Бажаю впевненості, щоби зміг долати всі життєві перепони. Бажаю кохання, щоб на серці було спокійно та затишно. Бажаю достатку, щоб ти ніколи не потребував будь-чого. Бажаю щастя тобі, щоб життя твоє було повноцінним. Бажаю удачі, щоби справи твої йшли на "відмінно".

З днем народження, любий мій брате! Бажаю тобі досягати великих успіхів саме в тому, що тобі цікаво, що тобі так важливо. Бажаю тобі здоров’я, міцних сил, терпіння, завзятості та наполегливості, а також удачі, впевненості, позитивного настрою, сміливих планів та легких шляхів до їх реалізації.

Любий мій брате! Скільки б у житті не було негараздів і скільки б нас не розділяло кілометрів, пам’ятай, я завжди поряд — подумки підтримую тебе. І в цей важливий день я хочу сказати і побажати тобі, щоб все вдавалося, по житті щастило, щоб любов і радість ніколи не покидали тебе. Сил тобі, здоров’я, достатку і щоби кожна маленька мрія збулася. З Днем народження!

Вітаю тебе з днем народження, брате! Бажаю, щоб життя твоє було легким і щасливим, успішним і повним життєвих благ! Кохання, удачі, здоров’я, сили, терпіння, грошей, гарного настрою та впевненості у завтрашньому дні!

З Днем народження тебе, коханий братику! Бажаю тобі завжди і в усьому бути самим-самим! Найбагатшим, найкрасивішим, найсильнішим, здоровим і сміливим, найудачливішим, найкмітливішим, найбажанішим і найумілішим. Нехай ніякі лиха тебе не знаходить. Нехай усі неприємності обходять тебе. І нехай твоє життя буде сповнене достатку, наче скатертина-самобранка. Відзнач цей день так, щоб найяскравіші спогади про нього збереглися на багато років. І будь щасливий, братику!

Рідний братику, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі міцного здоров’я, удачі, везіння, розуміння. Щоб ти завжди був сильним духом, стійким до життєвих випробувань, вірним своїм принципам. Будь любим своєю сім’єю і завжди добивайся поставленої мети.

Раніше "Телеграф" публікував прикольні вітання з днем народження у СМС.