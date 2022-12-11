С днем рождения старшая сестра: душевные поздравления

Не забудьте отправить поздравления любимой старшей сестре с днем рождения

Старшая сестра с первых дней нашей жизни дарит нам тепло и заботу, как и мама. Она первой приходит на помощь, становится заступницей. Для многих старшая сестра — пример для жизни, именно ей доверяют сокровенные секреты. Поэтому этот человек заслуживает особых слов в свой день рождения.

Поздравления с днем рождения любимой старшей сестре лучше всего продумывать заранее. Но можно воспользоваться этой подборкой "Телеграфа", где собраны красивые поздравления для сестры. Выберите понравившееся и отправьте его в любом мессенджере. А еще его можно зачитать во время телефонного звонка или при личной встрече.

Поздравления старшей сестре

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Моя милая старшая сестра, мой главный учитель, советчик и пример во всем! Сегодня, в твой юбилей, я особенно восхищаюсь твоим жизнелюбием, твоей энергией и красотой! С каждым годом эти качества в тебе приумножаются! Пусть судьба будет к тебе щедрой, и поток удачи, счастья и вдохновения в твоей жизни не иссякает!

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Я не перестаю благодарить высшие силы за то, что они подарили мне такую сестру. Ближе и роднее тебя у меня в жизни никого нет. Ты всегда подскажешь, поможешь, придешь в нужный момент и найдешь нужное слово. Это бесценно. Бесценно, когда лишь от одной твоей беззаботной улыбки на сердце становится легче. С днем рождения, моя красотка! Пусть все у тебя сложится именно так, как ты того хочешь.

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Моя золотая старшая сестричка! Я хочу признаться тебе в своей безграничной любви. Будь всегда счастливой, вдохновленной, везучей. Пусть твое сердце не знает, что такое холод и всегда будет согреваться улыбками и теплом друзей и родственников. С днем рождения тебя!

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Моя милая старшая сестра! Ты не перестаешь быть для меня примером во всем: во внешности, поведении, характере. В тебе безупречно все: ум, красота, повадки. Ты всегда приходишь ко мне на помощь, твоя забота сродни материнской, и я очень тебе за это благодарна. А еще я рада, что мы никогда не ссоримся, а всегда находим общий язык. Будь счастливой, не болей и никогда не грусти. А я все так же буду приходить к тебе за советами. Поздравляю!

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Дорогая моя сестра, в этот день все самые теплые слова адресуются только тебе. Я редко говорю о своих чувствах, но сегодня именно тот день, когда нужно во многом признаться. Ты старшая, и с детства ты для меня неизменный пример, как бы банально это ни звучало. Я рада, что очень много переняла именно у тебя. Я тебя бесконечно люблю и каждый день благодарю наших родителей за то, что мы есть друг у друга. Просто знай, что все горькие моменты жизни я готова разделить с тобой пополам. С днем рождения, родная!

Поздравить старшую сестру с днём рождения можно одним из стихотворений

С днем рождения, старшая сестра!

Знай, что ты на свете не одна.

У тебя есть младшая сестрёнка —

Озорная всё такая же девчонка.

Ты всегда советом мудрым помогала,

Утешала, даже слёзы утирала.

От души тебя благодарю.

Знай, сестра, что я тебя люблю!

***

Ты моя старшая, любимая сестра,

Тебя я с днем рожденья поздравляю,

Ты молода, красива и мудра,

Будь счастлива — сердечно я желаю!

Люби сама, и будь всегда любимой,

И с неба звезды запросто хватай,

Еще желаю быть непобедимой,

И перед трудностями ты не отступай!

Пусть красота твоя всех восхищает,

Улыбка запросто мужчин с ума сведет,

Зарплату ежегодно повышают,

Душа от радости смеется и поет!

***

Понимаю, что ты старше, но о возрасте забудь.

Обниму тебя, сестричка. Ты всегда со мною будь!

Знаешь, в этот день рожденья я хочу тебе сказать,

Даже звездочку легко мне с неба для тебя достать.

Разных я тебе желаю впечатлений и побед,

А еще напоминаю, что, хоть мне и меньше лет,

Всё равно тебя считаю я подругою своей,

Обожаю, уважаю и желаю в жизни всей

Королевских лишь подарков от судьбы и от людей.

… счастья, радости, удачи, замечательных друзей.

Размечтайся и спокойно все мечты осуществи…

Удивись… И вновь с мечтою в своем сердце ты живи!

***

Быть первой — всегда тяжело,

А старшей — ещё труднее!

Но мне с тобою повезло —

Кто может сестры быть роднее?

С тобою всё связано детство

И наши девичьи секреты.

От тебя получаю в наследство

Я о взрослой жизни советы!

И сегодня тебя поздравляю

И желаю огромного счастья!

Чтоб ты счастье любила, копила…

И с другими делилась в ненастье!

И, конечно, спасибо мамуле,

Что тебя родила мне в подруги.

Всё у нас впереди! И с тобой всегда рядом

Руки младшей сестры и хранителя руки!

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