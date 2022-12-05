Поздравления золовке с днем рождения: трогательные стихи и красивые открытки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сестре мужа в день рождения хочется произнести самые лучшие поздравления
Золовка — одна из родственниц, которая приобретается женщиной после свадьбы. Сестра мужа может оказывать на него довольно ощутимое влияние. Отношения с ней могут не сложиться. Но если повезло и золовка стала по-настоящему близким человеком, то без поздравлений ее с днем рождения не обойтись.
Может случиться так, что подарок родственнице на именины будет готов, а вот нужные слова подобрать сложно. В таком случае можно воспользоваться этой подборкой. "Телеграфа" поможет подобрать нужные слова, чтобы вы могли поздравить любимую золовку с днем рождения. Также здесь можно найти и красочные открытки для сестры мужа.
Пожелания на день рождения золовке в стихах
Золовушка любимая моя!
Тебе желаю быть всегда улыбчивой и неизменно чуткой,
Ко всем внимательной, лукавой иногда,
Отзывчивой на дружескую шутку,
Веселой и задорно боевой,
А главное – душевной и простой.
***
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
***
С днем рождения, золовка,
Поздравляю я тебя.
Ты со всем справляйся ловко,
Чтоб проблем не знать ни дня.
От души тебе желаю
Я всегда счастливой быть
И сердечно предлагаю
Чаще в гости заходить.
Будь подругою надежной,
Не стесняйся — забегай.
Поедим с тобой пирожных
И заварим вкусный чай.
В сердце — солнечного мая,
Только лучшего — всего.
Классно, что сестра такая
Есть у мужа моего.
Открытки, чтобы поздравить золовку с днем рождения
Трогательные поздравления с днем рождения золовке своими словами
Дорогая золовка, сестричка! Очень хочется поздравить тебя с днем рождения! Желаю тебе прожить множество счастливых дней, гордости за свершенные поступки, огромных побед и свершения всех планов! Любви тебе огромной и домашнего тепла, понимания и заботы!
Любимая золовушка, сегодня ты отмечаешь свой день рождения! Конечно же хочется пожелать тебе всего самого лучшего. Но особо желаем, чтобы ты никогда не переставала мечтать, стремилась к достижению новых целей. Пусть всегда тебя сопровождает успех и его верная соратница удача! И пусть в твоей жизни обязательно будет любовь — самая настоящая и самая верная! Почаще улыбайся и будь счастлива!
***
Золовушка, ты мне уже стала будто родная сестра! Поэтому от самого чистого сердца хочу пожелать тебе любви, спокойствия, достатка, многочисленных женских радостей, уюта и уверенности во всем! Пусть рядом с тобой всегда будут надежные и самые любимые люди! Здоровье твое пусть будет крепким, глаза искрятся любовью, а счастливая улыбка озаряет все на твоем пути!
***
В этот самый светлый для тебя день хотим пожелать тебе счастья и тепла. Пусть переступает через порог твоего дома только радость, а тревоги всегда остаются за дверью! С днем рождения, золовка!
Ранее "Телеграф" собрал подборку поздравлений на день рождения начальнице.