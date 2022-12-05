Поздравления золовке с днем рождения: трогательные стихи и красивые открытки

Сестре мужа в день рождения хочется произнести самые лучшие поздравления

Золовка — одна из родственниц, которая приобретается женщиной после свадьбы. Сестра мужа может оказывать на него довольно ощутимое влияние. Отношения с ней могут не сложиться. Но если повезло и золовка стала по-настоящему близким человеком, то без поздравлений ее с днем рождения не обойтись.

Может случиться так, что подарок родственнице на именины будет готов, а вот нужные слова подобрать сложно. В таком случае можно воспользоваться этой подборкой. "Телеграфа" поможет подобрать нужные слова, чтобы вы могли поздравить любимую золовку с днем рождения. Также здесь можно найти и красочные открытки для сестры мужа.

Пожелания на день рождения золовке в стихах

Золовушка любимая моя!

Тебе желаю быть всегда улыбчивой и неизменно чуткой,

Ко всем внимательной, лукавой иногда,

Отзывчивой на дружескую шутку,

Веселой и задорно боевой,

А главное – душевной и простой.

***

Пусть этот день, как песня соловья,

Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.

Пусть жизнь твоя, как майская заря,

Приносит каждый день в ладонях счастье!

***

С днем рождения, золовка,

Поздравляю я тебя.

Ты со всем справляйся ловко,

Чтоб проблем не знать ни дня.

От души тебе желаю

Я всегда счастливой быть

И сердечно предлагаю

Чаще в гости заходить.

Будь подругою надежной,

Не стесняйся — забегай.

Поедим с тобой пирожных

И заварим вкусный чай.

В сердце — солнечного мая,

Только лучшего — всего.

Классно, что сестра такая

Есть у мужа моего.

Открытки, чтобы поздравить золовку с днем рождения

Поздравление золовке с днём рождения

Поздравление золовке с днём рождения

Поздравление золовке с днём рождения

Поздравление золовке с днём рождения

Поздравление золовке с днём рождения

Поздравление золовке с днём рождения

Поздравление золовке с днём рождения

Трогательные поздравления с днем рождения золовке своими словами

Дорогая золовка, сестричка! Очень хочется поздравить тебя с днем рождения! Желаю тебе прожить множество счастливых дней, гордости за свершенные поступки, огромных побед и свершения всех планов! Любви тебе огромной и домашнего тепла, понимания и заботы!

Любимая золовушка, сегодня ты отмечаешь свой день рождения! Конечно же хочется пожелать тебе всего самого лучшего. Но особо желаем, чтобы ты никогда не переставала мечтать, стремилась к достижению новых целей. Пусть всегда тебя сопровождает успех и его верная соратница удача! И пусть в твоей жизни обязательно будет любовь — самая настоящая и самая верная! Почаще улыбайся и будь счастлива!

***

Золовушка, ты мне уже стала будто родная сестра! Поэтому от самого чистого сердца хочу пожелать тебе любви, спокойствия, достатка, многочисленных женских радостей, уюта и уверенности во всем! Пусть рядом с тобой всегда будут надежные и самые любимые люди! Здоровье твое пусть будет крепким, глаза искрятся любовью, а счастливая улыбка озаряет все на твоем пути!

***

В этот самый светлый для тебя день хотим пожелать тебе счастья и тепла. Пусть переступает через порог твоего дома только радость, а тревоги всегда остаются за дверью! С днем рождения, золовка!

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