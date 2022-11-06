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С днем рождения начальнице: красивые поздравления женщине руководителю, картинки и открытки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Поздравление начальнице с днем рождения
Поздравление начальнице с днем рождения. Фото pexels.com

Лучшие открытки-поздравления с днем рождения женщине начальнице

Подобрать уместные слова и пожелания, чтобы поздравить начальницу с днем рождения – достаточно непростая задача. Поэтому прекрасным вариантом поздравления с днем рождения являются картинки и открытки с днем рождения директору женщине. Чтобы избежать недоразумений и неловкости, следует подобрать красивую открытку с днем рождения женщине руководителю со словами благодарности за совместную работу и пожеланиями скорейших достижений карьерных высот.

"Телеграф" собрал для вас подборку ярких открыток и картинок с днем рождения женщине руководителю, которыми можно поздравить начальницу с днём рождения. Поздравление с днем рождения начальнице можно отправить на почту, в соцсетях или мессенджерах.

Поздравление с днем рождения женщины руководителя: картинки и открытки

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Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения женщине во время войны в открытках.

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