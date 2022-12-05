Привітання зовиці з днем народження: зворушливі вірші та красиві листівки

Сестрі чоловіка в день народження хочеться сказати найкращі вітання

Зовиця — одна з родичок, яка з'являється у жінки після весілля. Сестра чоловіка може мати на нього досить відчутний вплив. Відносини з нею можуть не скластися. Але якщо пощастило і зовиця стала по-справжньому близькою людиною, то без привітань її з днем народження не обійтися.

Може статися так, що подарунок родичці на іменини буде готовим, а ось потрібні слова підібрати складно. У такому разі можна скористатися цією добіркою. "Телеграф" допоможе підібрати потрібні слова, щоб ви могли привітати улюблену зовицю з днем народження. Також тут можна знайти яскраві листівки для сестри чоловіка.

Побажання на день народження зовиці у віршах

З днем народження, сестричко!

Хай красивим буде личко,

Очі сяють, як зірки,

Прикрашають хай роки!

Будь здорова і кохана,

Мила, стильна, незрівнянна,

Наче квітка, розквітай,

Мрій високих досягай!

***

Зовице, сонце променисте!

Життя твоє хай буде чисте,

Вквітчане щастям і добром,

Любов'ю, ніжністю, теплом,

А доля радість лиш дарує,

В багатстві й розкошах вирує,

Здійсняться хай твої бажання.

Із днем народження вітання!

***

Крутеньку іномарочку

І діамантів парочку,

Шикарного ремонту в хаті,

Гуляти на веселих паті!

Усюди — пільгових тарифів,

Відпочивать на Тенеріфе,

У чистій ніжитись водичці

Бажаю в свято я зовиці!

Листівки, щоб привітати попелу з днем народження

З днем народження, зовице

З днем народження, зовице

Привітання з днем народження зовиці

Привітання з днем народження зовиці

Зворушливі привітання з днем народження зовиці своїми словами

Дорога зовице, сестричка! Дуже хочеться привітати тебе з днем народження! Бажаю тобі прожити безліч щасливих днів, гордості за скоєні вчинки, величезних перемог та здійснення всіх планів! Кохання тобі величезного та домашнього тепла, розуміння та турботи!

Улюблена зовице, сьогодні ти відзначаєш свій день народження! Звичайно ж хочеться побажати тобі всього найкращого. Але особливо бажаємо, щоб ти ніколи не переставала мріяти, прагнула досягнення нових цілей. Нехай завжди тебе супроводжує успіх і його вірна соратниця удача! І нехай у твоєму житті обов’язково буде кохання — справжнісіньке і найвірніше! Найчастіше посміхайся і будь щаслива!

***

Зовице, ти мені вже стала ніби рідна сестра! Тому від щирого серця хочу побажати тобі любові, спокою, достатку, численних жіночих радостей, затишку та впевненості у всьому! Нехай поряд з тобою завжди будуть надійні та найулюбленіші люди! Здоров’я твоє нехай буде міцним, очі іскряться любов’ю, а щаслива посмішка осяє все на твоєму шляху!

***

У цей найсвітліший для тебе день хочемо побажати тобі щастя та тепла. Нехай переступає через поріг твого будинку лише радість, а тривоги завжди залишаються за дверима! З днем народження, попелюшка!

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