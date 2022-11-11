Оригинальное поздравление брату от сестры: красивая проза и открытки

Оригинальные поздравления с днем рождения брату в материале "Телеграфа"

День рожденья брата — самый красивый и важный праздник в его жизни. Оригинальное поздравление брата с днем рождения можно выразить красивыми словами.

В этот день мужчина становится центром внимания всех своих друзей и родных, в частности сестры. Предлагаем оригинально поздравить брата с днем рождения, сколько бы ни исполнилось лет виновнику торжества. Отправьте в социальной сети или мессенджере оригинальное поздравление брату на день рождения в прозе, ведь в его душе в этот день как никогда живет ожидание чуда и желание получить кусочек сказки.

"Телеграф" публикует необычное и креативное поздравление брату от сестры в прозе и открытках.

Оригинальное поздравление с днем рождения брату

Братишка, с днем рождения, дорогой. Желаю здоровья тебе, чтоб ты смог осуществить свои мечты. Желаю уверенности, чтоб смог преодолевать все жизненные преграды. Желаю любви, чтоб на сердце было спокойно и уютно. Желаю достатка, чтоб ты никогда не нуждался в чём-либо. Желаю счастья тебе, чтоб жизнь твоя была полноценной. Желаю удачи, чтоб дела твои шли на "отлично".

С днем рождения, дорогой мой брат! Желаю тебе добиваться больших успехов именно в том, что тебе интересно, что для тебя так важно. Желаю тебе здоровья, крепких сил, терпения, упорства и настойчивости, а также удачи, уверенности, позитивного настроения, смелых планов и лёгких путей к их реализации.

Дорогой мой брат! Сколько бы в жизни не было невзгод и сколько бы нас не разделяло километров, помни, я всегда рядом — мысленно поддерживаю тебя. И в этот важный день я хочу сказать и пожелать тебе, чтоб все удавалось, по жизни везло, чтоб любовь и радость никогда не покидали тебя. Сил тебе, здоровья, достатка и чтоб каждая маленькая мечта сбылась. С днем рождения!

Поздравляю тебя с днем рождения, брат! Желаю, чтоб жизнь твоя была легкой и счастливой, успешной и полной жизненных благ! Любви, удачи, здоровья, силы, терпения, денег, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне!

С Днём рождения тебя, любимый братик! Желаю тебе всегда и во всём быть самым-самым! Самым богатым, самым красивым, самым сильным, здоровым и смелым, самым удачливым, самым находчивым, самым желанным и самым умелым. Пусть никакие беды тебя не находят. Пусть все неприятности обходят тебя стороной. И пусть твоя жизнь будет полна изобилия, будто скатерть-самобранка. Отметь этот день так, чтобы самые яркие воспоминания о нём сохранились на много-много лет. И будь счастлив, братишка!

Родной братик, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, везения, понимания. Чтобы ты всегда был сильным духом, стойким к жизненным испытаниям, верным своим принципам. Будь любим своей семьей и всегда добивайся поставленных целей.

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