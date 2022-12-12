Шуточные поздравления с днем рождения сестре: в стихах и своими словами
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Отправьте веселое поздравление с днем рождения сестре и поднимите ей настроение
День рождения — расчудесный праздник, который по умолчанию наполнен радостью, смехом и улыбками. Но имениннику всегда хочется преподнести дополнительную порцию веселья.
Прикольное поздравление с днем рождения сестре украсит ее праздник. Если у нее все хорошо с чувством юмора, то она не обидится и высоко оценит шуточное поздравление.
"Телеграф" предлагает выбрать смешное поздравление с днем рождения для сестры.
Прикольные поздравления сестре с днем рождения в прозе
У моей любимой сестрички сегодня день рождения. Пусть ее жизнь будет буквально залита шоколадом, пусть на губах всегда будет дорогущая помада, а в желудке только самая элитная и деликатесная еда. Будь все такой же сладкой конфеткой в прекрасной обертке. С праздником!
***
Желаю без джиннов и рыб золотых воплотить в жизнь все свои мечты. Без доброй феи и злого тролля — найти своего принца или короля. Жизнь не легенда и даже не миф, это сказка, которую мир создал для тебя!
***
Сестричка, желаю, чтобы у тебя хорошо росли только доходы, а фигура оставалась прежней, чтобы менялась жизнь к лучшему, но не менялось с годами лицо, чтобы у тебя был любимый, который будет делать долгосрочные вклады в твою красоту, и чтобы эти вклады приносили большие дивиденды и уверенность в твоей непревзойденности. С днем рождения!
***
С Днем рождения, сестричка. Желаю быть сладкой мармеладкой для любимых людей и кислой долькой лимона для противных личностей. Пусть тебе все будет по зубам, пусть любая печаль тебе будет до пятой точки.
Шуточные поздравления с днем рождения сестре в стихах
Станешь торт сегодня есть —
Знай, сестренка, норму.
Лет тебе и так не счесть —
Потеряешь форму.
Лучше спортом ты займись,
Береги здоровье…
Да не кисни — улыбнись!
Я шучу. С любовью…
***
Счастье пусть к тебе стремится,
Поломав все каблуки.
Ты везучей будь, сестрица.
В дальний шкаф тоску закинь!
Кушай чипсы, роллы, пиццу
И при этом не толстей.
Канны, Куршевель и Ниццу
Посети с толпой друзей!
Принца ты на "Ламборджини"
Обязательно дождись,
Денег — как песка в пустыне
Пусть тебе подарит жизнь!
***
С днем рождения, сеструха!
Пожеланья от меня
Бодрости и силы духа,
Радости, в глазах огня.
И удачи, и везенья,
Теплых чувств, достатка в доме,
И от жизни наслажденья
В полном, милая, объеме.
***
А моя сестричка —
Милая красотка:
Длинные реснички
И "орешком" попка.
Хохотать умеет
Так, что всё трясется.
Всех вокруг согреет,
Если улыбнется.
В день рожденья тоже
Светит, словно лучик.
Ты, сестра, дороже,
Чем от сейфа ключик,
Чем "Кайен" ретивый,
Платиновый слиток,
Должность с перспективой,
Домик без калиток.
Знай, что ты, родная,
И моя частичка.
Крепко обнимаю,
Добрая сестричка.
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