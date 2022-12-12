Шуточные поздравления с днем рождения сестре: в стихах и своими словами

Отправьте веселое поздравление с днем рождения сестре и поднимите ей настроение

День рождения — расчудесный праздник, который по умолчанию наполнен радостью, смехом и улыбками. Но имениннику всегда хочется преподнести дополнительную порцию веселья.

Прикольное поздравление с днем рождения сестре украсит ее праздник. Если у нее все хорошо с чувством юмора, то она не обидится и высоко оценит шуточное поздравление.

"Телеграф" предлагает выбрать смешное поздравление с днем рождения для сестры.

Прикольные поздравления сестре с днем рождения в прозе

У моей любимой сестрички сегодня день рождения. Пусть ее жизнь будет буквально залита шоколадом, пусть на губах всегда будет дорогущая помада, а в желудке только самая элитная и деликатесная еда. Будь все такой же сладкой конфеткой в прекрасной обертке. С праздником!

***

Желаю без джиннов и рыб золотых воплотить в жизнь все свои мечты. Без доброй феи и злого тролля — найти своего принца или короля. Жизнь не легенда и даже не миф, это сказка, которую мир создал для тебя!

***

Сестричка, желаю, чтобы у тебя хорошо росли только доходы, а фигура оставалась прежней, чтобы менялась жизнь к лучшему, но не менялось с годами лицо, чтобы у тебя был любимый, который будет делать долгосрочные вклады в твою красоту, и чтобы эти вклады приносили большие дивиденды и уверенность в твоей непревзойденности. С днем рождения!

***

С Днем рождения, сестричка. Желаю быть сладкой мармеладкой для любимых людей и кислой долькой лимона для противных личностей. Пусть тебе все будет по зубам, пусть любая печаль тебе будет до пятой точки.

Шуточные поздравления с днем рождения сестре в стихах

Станешь торт сегодня есть —

Знай, сестренка, норму.

Лет тебе и так не счесть —

Потеряешь форму.

Лучше спортом ты займись,

Береги здоровье…

Да не кисни — улыбнись!

Я шучу. С любовью…

***

Счастье пусть к тебе стремится,

Поломав все каблуки.

Ты везучей будь, сестрица.

В дальний шкаф тоску закинь!

Кушай чипсы, роллы, пиццу

И при этом не толстей.

Канны, Куршевель и Ниццу

Посети с толпой друзей!

Принца ты на "Ламборджини"

Обязательно дождись,

Денег — как песка в пустыне

Пусть тебе подарит жизнь!

***

С днем рождения, сеструха!

Пожеланья от меня

Бодрости и силы духа,

Радости, в глазах огня.

И удачи, и везенья,

Теплых чувств, достатка в доме,

И от жизни наслажденья

В полном, милая, объеме.

***

А моя сестричка —

Милая красотка:

Длинные реснички

И "орешком" попка.

Хохотать умеет

Так, что всё трясется.

Всех вокруг согреет,

Если улыбнется.

В день рожденья тоже

Светит, словно лучик.

Ты, сестра, дороже,

Чем от сейфа ключик,

Чем "Кайен" ретивый,

Платиновый слиток,

Должность с перспективой,

Домик без калиток.

Знай, что ты, родная,

И моя частичка.

Крепко обнимаю,

Добрая сестричка.

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