Поздравляем бабушку с днем рождения: самые красивые пожелания

Поздравление бабушке с днем рождения с душевными словами порадует именинницу

Бабушка. Кажется, что только от одного только слова сразу же становится уютно и спокойно. Именно бабушки любят своих внуков безусловно, дарят заботу. Порой бабули готовы не спать ночей, лишь бы только приготовить для внучат любимое блюдо.

Конечно же они рады любым знакам внимания от детей своих детей. Но поздравления для бабушки на день рождения должны быть особыми. Кроме пожеланий долгих лет жизни и крепкого здоровья не лишним будет рассказать, как она вам дорога.

Если мысли путаются, то найти поздравление с днем рождения для бабушки можно в этой подборке "Телеграфа".

Поздравления с днем рождения бабушке в стихах

***

В обе щечки поцелую

Я тебя, моя бабуля,

С днем рожденья поздравляю

И здоровья пожелаю!

Чтобы каждый день был ярким,

Очень щедрым на подарки —

Солнце, радость, доброту;

Чтоб исполнил вмиг мечту!

Чтобы чаще улыбалась

Ты, бабулечка, смеялась,

Долго-долго ты жила

И счастливою была!

***

День рожденья у бабули,

Поздравляем от души,

Пусть здоровье с настроеньем

Будут вечно хороши.

Долгих лет желаем ясных,

Радостей разнообразных,

Если сердцем молода,

Нипочем тебе года!

***

Ты носочки вязала мне в детстве,

На ночь сказки читала всегда,

С твоим добрым и любящим сердцем

И беда ведь была не беда.

Твои руки, как солнышко, греют,

Ты обнимешь, и тучи уйдут,

Не печалься, что косы седеют,

Они шарма тебе придают.

Я к тебе прибегу на рассвете,

Аккуратно поправлю платок,

Подарю тебе нежный букетик

И прочту пожеланий стишок.

Будь счастливой, моя дорогая.

Я Всевышнего тихо молю,

Чтобы горести, беды, печали

Не коснулись бабулю мою.

Чтобы ты улыбалась, любимая.

Не болей никогда-никогда,

Ты всегда молодая, красивая,

Как бы быстро не мчались года.

С днем рожденья, родная, хорошая,

Лучше бабушки мне не сыскать,

Я покрепче прижмусь осторожнее,

Чтоб "люблю" от души прошептать!

Пожелания для бабушки на день рождения своими словами

***

Бабулечка, ты наше любимое солнышко, которое согревает всю семью в любое время года, независимо от погоды. В твой день рождения, родная, я поднимаю бокал за каждый твой лучик любви, теплоты, доброты, сердечности и понимания. Свети нам всегда, оставайся всё такой же яркой и замечательной. Пускай никогда не омрачают твою жизнь тучки грусти и тревоги!

***

С днем рождения, бабуля! В твой праздник желаю тебе долголетия. Пусть не болит ни спина, ни ноги. Пусть голова остается ясной, пусть не будет проблем с памятью. Я желаю тебе получать удовольствие от жизни. Пусть политическая ситуация не будет влиять на тебя. Пусть родные и близки люди буду рядом. Я обожаю тебя!

***

Моя бабушка лучшая на свете. Я так всегда говорю своим знакомым. Бабуля, ты всегда спешишь нам на помощь. Ты всегда отзываешься на наши просьбы. Ты всегда стараешься быть с нами рядом. Спасибо тебе за то, что ты нас растила, делала с нами уроки, готовила нам. Мы желаем тебе долгих лет жизни. Большого количества денег и много времени для общения с родными! С днем рождения, любимая бабушка!

***

Поздравляю любимую бабушку сегодня с праздником. Бабушка родненькая, моя милая, я знаю, что в наше время для бабушки нужно, чтобы ее работа многолетняя была оценена по максимуму. Поэтому желаю тебе, бабуля, чтобы у тебя была большая заслуженная пенсия, чтобы оплата за коммунальные услуги тебя не расстраивала, а только радовала своим мизерным тарифом. Чтобы походы в аптеку и супермаркет был для тебя праздником. Чтобы ничего в жизни тебя не расстраивало.

Поздравление бабушки с днем рождения в открытках

C днем рождения бабуле

Любимую бабушку с днём рождения

С днём рождения бабушка

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