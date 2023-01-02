Трогательные поздравления с днем рождения любимой дочери от папы

Поздравьте дочь с самого утра и сделайте ее еще счастливее

Дочь — радость и гордость папы. Ее день рождения — один из самых главных праздников для него. Конечно же папа в день рождения дочери старается сделать так, чтобы она чувствовала себя особенной. И маленькой девочке, и взрослой девушке приятно получить подарок от отца. Но не менее приятно услышать от него добрые и нежные слова поздравлений. Начните день с наилучших пожеланий дочери с днем рождения, которые напомнят ей о вашей любви и сделают ее счастливой.

"Телеграф" подготовил для вас красивые поздравления с днем рождения для дочери от папы, которые можно отправить ей в соцсетях, зачитать по телефону или лично.

Поздравление дочке с днём рождения от папы

С днем рождения, доченька, папина гордость! Я желаю тебе никогда ничего не бояться, всегда быть такой веселой, доброй, чуткой, энергичной, целеустремленной, любознательной, неутомимой. Родная моя, пусть тебе не приходится грустить, пусть каждый день дарит счастливые улыбки, большие радости, красивые мечты, которые обязательно будут исполняться.

Моя милая, родная девочка, я желаю, чтобы блеск твоих счастливых глазок всегда сиял, словно яркое солнышко! Пускай твоя душа наполняется только самыми добрыми и светлыми чувствами! Желаю оставаться такой красавицей и умницей! Пусть все твои мечты сбудутся, мое золотце! Знай, что папа очень любит тебя и всегда будет рядом с тобой!

Милая и прекрасная дочка, твой папа поздравляет тебя с днём рождения! Желаю каждый день искренне улыбаться и от души смеяться, желаю всегда находить занятие по душе и для удовольствия сердца, желаю жить светлыми чувствами и постоянно ощущать счастье, желаю никогда не сомневаться в своём превосходстве и всегда добиваться своего.

Поздравление дочери от папы с днём рождения в стихах

Доченька, любимая,

Красивая и милая.

Тебя я поздравляю,

Добра и благ желаю!

Заботы, понимания,

Нежности, внимания.

Фортуны и успеха,

Радости и смеха!

Желаю в счастье утопать,

Ни горя, ни беды не знать.

Родная, с днем рождения!

Прими от папы поздравления.

Доченька моя, родная,

Ты все старше и мудрей,

Как отец тебе желаю:

Быть уверенней, храбрей.

Быть любимой, дорогая,

Никогда не быть одной.

Ты все сможешь, я же знаю,

В сердце пусть царит покой.

Пусть успех с тобою будет,

Пусть ведет тебя всегда.

Пусть твой путь не будет труден,

Счастья тебе навсегда!

Прикольные поздравления с днем рождения дочери от папы

Дочка, милая моя, принимай от папы

Не приветы, не коня и не бант от шляпы,

А красивые такие тушь, пинцет, помаду,

Чтобы косметичку больше не брала у мамы,

Ведь испорчено добро, что она хранила

И по праздникам большим красоту творила!

Ай-ай-ай! Тебе скажу я на День рожденья –

Папа грозен, когда он в жутком настроении!

Выходи скорее, дочка,

Свой подарок получать.

"С Днём рождения" опять

Не могу тебе сказать:

Лает твой подарок жутко,

Злится каждую минутку,

Всю коробку он изгрыз

И поднял в квартире визг!

Папа дочку поздравляет

И терпения желает,

Чтоб подарок в галдеже

Ей пришёлся по душе!

Дочка, доченька моя,

Поздравляю я, любя,

И дарю на День рожденья

Банку вкусного варенья!

Кушай сладенькое, крошка,

Потихоньку, понемножку,

Чтоб хватило на весь год

Банки целой тебе, вот!

Вспоминай добром ты папу,

Моя маленькая лапа,

И большою подрастай,

А пока что – баю-бай!

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