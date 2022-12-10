С днем рождения, сестра: теплые поздравления в стихах

Поздравление в стихах запомнится сестре надолго

Сестра — человек, который всегда подставит свое плечо опоры. Именно она разделит не только минуты печали, но и радость. Мы не каждый день говорим сестре о том, как она ценна для нас. День рождения — прекрасный день, чтобы выразить ей все свои лучшие чувства. Чтобы поздравление было запоминающимся, можно подготовить стих своей сестренке.

Ранее "Телеграф" писал, как поздравить сестру с днем рождения своими словами, а теперь подготовил для вас поздравления с днем рождения сестре в стихах.

***

Когда о дочери мечтали,

Семья надеждою жила,

Тебя, сестренка, дорогая,

На счастье мама родила!

Цветы, игрушки, поздравленья

Тебе летят на праздник твой,

И масса радостных волнений,

Мы поздравляем всею семьей!

***

Сестра, как быстро время мчится

Не повернуть нам годы вспять

Глядишь и старость в дверь стучится,

Чтоб сгорбить сморщить нас и смять.

Не открывай свои ей двери,

Родных и близких позови.

Не растеряй любви и веры,

Как прежде в сердце их храни.

Из нас была ты старшей

Нам заменяла часто мать

И от судьбы сиротской нашей

Собой старалась защищать

Судьба тебя ведь не жалела

И холод бил наотмашь зло

Но ты душой не охладела

И щедро даришь нам тепло

Спасибо, что ты есть на свете

Здоровья радости тебе

Пусть будет мир на всей планете

Пусть будет мир в твоей семье.

***

Сестрёнка, звёздочка родная,

Луч света ты во всяком царстве!

Мой верный с детства ты попутчик

В нашем семейном государстве!

С дороги детства хоть свернули,

Уж взрослая краса-девица!

Желаю смелым мечтам детства

Твоим всем непременно сбыться!

Желаю, чтоб вершины гор всех

На пути жизни покорялись,

Таким же ярким будь цветочком,

Пусть каждый день приносит радость!

***

Пусть на мгновение остановится земля,

Спешу сестру поздравить с днём рождения,

Ведь ты мне очень сильно дорога,

Я пожелаю в этом поздравлении:

Чтоб лишь от радости слёзы могли лить,

Чтоб только счастье в дверь твою стучало,

Мечтать, надеяться, верить и любить,

Всего хорошего, чтоб жизнь чудесней стала!

***

Моя милая сестричка,

Ты мне очень дорога.

В день рожденья твой прекрасный

Всё — лишь только для тебя.

Будь всегда ты самой милой,

Самой доброй и родной.

Для меня ты лучик солнца,

Самый близкий, дорогой.

В жизни пусть тебя удача

Не обходит стороной.

Я тебе желаю счастья

И любви большой-большой.

Ранее "Телеграф" публиковал открытки, которыми можно поздравить брата с днем рождения.