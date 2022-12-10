С днем рождения, сестра: теплые поздравления в стихах
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Поздравление в стихах запомнится сестре надолго
Сестра — человек, который всегда подставит свое плечо опоры. Именно она разделит не только минуты печали, но и радость. Мы не каждый день говорим сестре о том, как она ценна для нас. День рождения — прекрасный день, чтобы выразить ей все свои лучшие чувства. Чтобы поздравление было запоминающимся, можно подготовить стих своей сестренке.
Ранее "Телеграф" писал, как поздравить сестру с днем рождения своими словами, а теперь подготовил для вас поздравления с днем рождения сестре в стихах.
***
Когда о дочери мечтали,
Семья надеждою жила,
Тебя, сестренка, дорогая,
На счастье мама родила!
Цветы, игрушки, поздравленья
Тебе летят на праздник твой,
И масса радостных волнений,
Мы поздравляем всею семьей!
***
Сестра, как быстро время мчится
Не повернуть нам годы вспять
Глядишь и старость в дверь стучится,
Чтоб сгорбить сморщить нас и смять.
Не открывай свои ей двери,
Родных и близких позови.
Не растеряй любви и веры,
Как прежде в сердце их храни.
Из нас была ты старшей
Нам заменяла часто мать
И от судьбы сиротской нашей
Собой старалась защищать
Судьба тебя ведь не жалела
И холод бил наотмашь зло
Но ты душой не охладела
И щедро даришь нам тепло
Спасибо, что ты есть на свете
Здоровья радости тебе
Пусть будет мир на всей планете
Пусть будет мир в твоей семье.
***
Сестрёнка, звёздочка родная,
Луч света ты во всяком царстве!
Мой верный с детства ты попутчик
В нашем семейном государстве!
С дороги детства хоть свернули,
Уж взрослая краса-девица!
Желаю смелым мечтам детства
Твоим всем непременно сбыться!
Желаю, чтоб вершины гор всех
На пути жизни покорялись,
Таким же ярким будь цветочком,
Пусть каждый день приносит радость!
***
Пусть на мгновение остановится земля,
Спешу сестру поздравить с днём рождения,
Ведь ты мне очень сильно дорога,
Я пожелаю в этом поздравлении:
Чтоб лишь от радости слёзы могли лить,
Чтоб только счастье в дверь твою стучало,
Мечтать, надеяться, верить и любить,
Всего хорошего, чтоб жизнь чудесней стала!
***
Моя милая сестричка,
Ты мне очень дорога.
В день рожденья твой прекрасный
Всё — лишь только для тебя.
Будь всегда ты самой милой,
Самой доброй и родной.
Для меня ты лучик солнца,
Самый близкий, дорогой.
В жизни пусть тебя удача
Не обходит стороной.
Я тебе желаю счастья
И любви большой-большой.
Ранее "Телеграф" публиковал открытки, которыми можно поздравить брата с днем рождения.