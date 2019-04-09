Поздравления с днем рождения Андрея: в стихах и картинках

Поздравления для Андреев и Андрюш с День Рождения!

Самые веселые, настоящие балагуры – это именно мальчишки, парни и мужчины с красивым древнегреческим именем Андрей.

Мы собрали в этой статье самые яркие и оригинальные поздравления и открытки, которые помогут Вам сделать свое поздравление Андрею с Днем Рождения запоминающимся.

Вам всего лишь будет необходимо выбрать то, что наиболее понравится из представленного материала, а затем отправить по электронной почте, скайпу, вайберу или разместить на стене в социальной сети.

С Днем рождения, Андрей!

До краев бокал налей!

Пусть исполнятся мечты,

Чтобы был счастливым ты,

Чтобы горя ты не знал,

Целей важных достигал!

Поздравляем! Мы хотим,

Чтоб печаль ушла как дым,

Чтоб дружили мы всегда

Долго-долго – на года!

Пожелать хотим успехов,

Удовольствия и смеха,

Поздравляем с днем рождения!

Жизнь живи без сожаления!

Андрей, желаю в день рожденья

Чтоб было все у вас сполна:

Здоровья, счастья, вдохновенья,

Всегда довольная жена

Пусть дома ждет вас, улыбаясь,

Пусть дети радуют собой,

В душе пусть воцарится радость,

А в сердце – счастье и покой!

С днем рождения, Андрей,

Я хочу поздравить!

Будь всегда ты веселей,

И сумей оставить

Все печали позади!

Пусть постигнет счастье,

Без преград вперед идти,

Нежности и страсти!

Андрюха! Живи, цвети и пахни,

Влюбляйся, жги и "дурака валяй"!

Но просьбы две: от недугов не чахни

И, если можешь, нас не забывай!

Поздравления, Андрей,

Принимай от нас скорей.

Рюмку полную нальем —

За твое здоровье пьем.

Пусть звучит наш главный тост:

"Пьем за твой карьерный рост!",

Чтобы шел к вершине смело,

За любое брался дело.

Чтобы был ты полон сил,

И кошель чтоб толстым был.

Пусть купюр веселый хруст

Не испортит к жизни вкус.

Олигархом стань, Андрей,

И не забывай друзей.

Мы тебя хотим поздравить

От души сейчас, Андрей,

Побеждай во всех делах ты,

Точно в цель всегда ты бей,

Пусть заветные мечты все

Превращаются в реальность,

Покажи всем силу духа,

Свой талант и гениальность!

Повод для нашей встречи

Сегодня у нас такой —

Твой День рожденья, милый,

Андрюша наш дорогой!

Пожелать хотим немного:

Радостей земной дороги,

Милых сердцу пустяков,

Множество красивых слов.

С праздником тебя, Андрей,

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!

Пусть везет тебе всегда,

Доброй будет лишь судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.

В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

Желаю от души тебе, Андрей,

Чтоб жил всегда ты ярко и счастливо,

Добра и миллионы ясных дней,

Желаю тебе море позитива,

Почаще лучезарно улыбаться,

Пусть полным всегда будет кошелек,

Тогда твои мечты начнут сбываться

И сладким будет каждый твой денек!