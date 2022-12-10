З днем народження, сестро: теплі привітання у віршах

Привітання у віршах запам’ятається сестрі надовго

Сестра – людина, яка завжди підставить своє плече опори. Саме вона розділить не лише хвилини смутку, а й радість. Ми не щодня говоримо сестрі про те, наскільки вона цінна для нас. День народження — чудовий день, щоб висловити їй усі свої найкращі почуття. Щоб привітання запам’ятовувалося, можна підготувати вірш своїй сестричці.

Раніше "Телеграф" писав, як привітати сестру з днем народження своїми словами, а тепер підготував для вас вітання з днем народження сестрі у віршах.

***

Сестричко рідненька, зі святом вітаю,

З нагоди дня народження щастя бажаю.

Краси бездоганної, мрій та кохання,

Хай здійснює любі для тебе бажання!

Здоровою будь та життям задоволена,

Живи від душі, серцем і думкою вільна.

Тебе я, сестричко, люблю та бажаю

Безмежної долі, кохання без краю!

***

Усі найкращі привітання,

Всі квіти, подарунки всі,

Та найщиріші побажання

Моїй сестричці – красі,

Будь, моя люба, наче пташка,

На крилах радості літай,

Не вішай ніс, коли є важко,

Як промінь сонця, розквітай,

Нехай до тебе щастя лине,

Підносить доля, що не день,

Здоров'я, успіх та кохання,

І сміху пару добрих жмень!

***

Дорога моя сестричко,

Нехай сяє в тебе личко

Радістю, добром, здоров’ям!

Щоб купалась у любові.

Щоб була завжди красива,

Мила, ніжна, чарівлива.

Підкорила увесь світ,

Молода була весь вік.

Щоб жила завжди щасливо,

Кожен день приносив диво.

З днем народження, моя

Мила й дорога сестра!

***

Для тебе світ цей і краса сестра,

Для тебе сонце, дощ і зорі.

Сміються й плачуть небеса

І хвилі шепчуть з вітром в морі.

Твоє життя цвіте, як мак,

Тобі ще мріяти й творити

І розрізняти "ні " і "так",

Тобі любити і дружити.

Коли розійдемося ми

Й на серці в тебе буде туга

Ти приходи і приїзди,

Бо у сестрі знайдеш ти друга.

***

З днем народження, сестричко,

Шлю вітання найщиріші!

Щоби мрії всі збулися,

Потаємні, наймиліші.

Щоби ти завжди від щастя,

Радості, добра сіяла,

Щоби все, що сама хочеш,

У житті щоденнім мала.

Раніше "Телеграф" публікував листівки, якими можна привітати брата з днем народження.