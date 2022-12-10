З днем народження, сестро: теплі привітання у віршах
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Привітання у віршах запам’ятається сестрі надовго
Сестра – людина, яка завжди підставить своє плече опори. Саме вона розділить не лише хвилини смутку, а й радість. Ми не щодня говоримо сестрі про те, наскільки вона цінна для нас. День народження — чудовий день, щоб висловити їй усі свої найкращі почуття. Щоб привітання запам’ятовувалося, можна підготувати вірш своїй сестричці.
Раніше "Телеграф" писав, як привітати сестру з днем народження своїми словами, а тепер підготував для вас вітання з днем народження сестрі у віршах.
***
Сестричко рідненька, зі святом вітаю,
З нагоди дня народження щастя бажаю.
Краси бездоганної, мрій та кохання,
Хай здійснює любі для тебе бажання!
Здоровою будь та життям задоволена,
Живи від душі, серцем і думкою вільна.
Тебе я, сестричко, люблю та бажаю
Безмежної долі, кохання без краю!
***
Усі найкращі привітання,
Всі квіти, подарунки всі,
Та найщиріші побажання
Моїй сестричці – красі,
Будь, моя люба, наче пташка,
На крилах радості літай,
Не вішай ніс, коли є важко,
Як промінь сонця, розквітай,
Нехай до тебе щастя лине,
Підносить доля, що не день,
Здоров'я, успіх та кохання,
І сміху пару добрих жмень!
***
Дорога моя сестричко,
Нехай сяє в тебе личко
Радістю, добром, здоров’ям!
Щоб купалась у любові.
Щоб була завжди красива,
Мила, ніжна, чарівлива.
Підкорила увесь світ,
Молода була весь вік.
Щоб жила завжди щасливо,
Кожен день приносив диво.
З днем народження, моя
Мила й дорога сестра!
***
Для тебе світ цей і краса сестра,
Для тебе сонце, дощ і зорі.
Сміються й плачуть небеса
І хвилі шепчуть з вітром в морі.
Твоє життя цвіте, як мак,
Тобі ще мріяти й творити
І розрізняти "ні " і "так",
Тобі любити і дружити.
Коли розійдемося ми
Й на серці в тебе буде туга
Ти приходи і приїзди,
Бо у сестрі знайдеш ти друга.
***
З днем народження, сестричко,
Шлю вітання найщиріші!
Щоби мрії всі збулися,
Потаємні, наймиліші.
Щоби ти завжди від щастя,
Радості, добра сіяла,
Щоби все, що сама хочеш,
У житті щоденнім мала.
Раніше "Телеграф" публікував листівки, якими можна привітати брата з днем народження.