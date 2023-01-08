Поздравления с днем рождения дочери в прозе: красивые и трогательные до слез

Порадуйте дочь нежным и душевным поздравлением

Одним из самых главных и самых важных праздников в жизни родителей является день рождения дочери. Пожалуй, этот праздник ни в одной семье не проходит незамеченным. Утро этого обычно дня начинается с поздравлений дочери с днем рождения и потом на протяжении всего дня все стараются угодить имениннице и подарить ей как можно больше внимания.

Если думаете над тем, как поздравить дочку с днем рождения в прозе, вам пригодится подборка "Телеграфа", в которой собраны самые добрые и нежные пожелания.

Красивое поздравление с днем рождения дочери в прозе

Доченька, поздравляю тебя с днем рождения! Знай, что ты всегда будешь для меня маленькой любимой девочкой, сколько бы лет тебе не исполнилось. Родная моя, желаю тебе здоровья, мудрости, везения, счастья, всяческих достижений. Пусть все твои мечты легко осуществляются!

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Доченька, в это праздничное утро даже солнышко поздравляет тебя с днем рождения! Букет душистых цветов уже стоит в вазе. Готов твой любимый торт и накрыт стол для гостей. Ты стала еще взрослей, но мне хочется заботиться о тебе, как о маленькой. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы твоя жизнь была сплошным праздником любви, добра и счастья. И пусть все твои мечты осуществляются.

Поздравления с днем рождения дочери в прозе до слез трогательные

Любимая дочь! В твой день рождения хотим сказать спасибо за счастье, которое ты нам даришь! На всем белом свете ты — наша самая большая ценность! Спасибо, что ты есть у нас и отвечаешь нам любовью на любовь. Хотим, чтобы ты была самым счастливым человеком на земле. Чтобы тебя миновали беды. Желаем получить от жизни все что ты хочешь. Оставайся такой же доброй, нежной и ласковой! Желаем, чтобы твоя семья была крепкой, а дом был уютной крепостью. Пусть радуют тебя твои детки и муж!

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Драгоценная доченька! Я до сих пор помню момент твоего появления на свет. В тот прекрасный день жизнь наполнилась для меня новыми красками. Ты растешь умной, мудрой девушкой. Желаю тебе найти свою счастливую дорогу в жизни, заниматься любимым делом. Я верю, что ты обязательно будешь счастлива. Будь жизнерадостна, пусть тебе всегда светит солнце радости! Я тебя очень люблю! С днем рождения!

Поздравление дочке с днем рождения в прозе

Доченька, ты стала на год старше. Понимать это нам очень грустно. Время так быстро летит, кажется, что ты совсем недавно была еще малышкой. Но сегодня мы не будем грустить, а будем праздновать твои именины. Мы так счастливы, что у нас выросла такая добрая, умная, ласковая и озорная дочь. Желаем, чтобы рядом с тобой были верные друзья, благополучия, огромной любви и легкой дороги по жизни!

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Любимая доченька, с днем рождения! Когда ты улыбаешься, наша жизнь наполняется ярким светом. Если ты счастлива, счастливы и мы. Пусть же твои желания сбываются одно за другим, глаза всегда светятся от радости, а сердце будет наполнено любовью!

Ранее "Телеграф" составил подборку прикольных поздравлений с днем рождения дочери.