С днем рождения, дочь: прикольные поздравления
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Выберите смешное поздравление с днем рождения дочери
Если вам наскучили традиционные пожелания с днем рождения дочери в стихах и вы хотите удивить именинницу, то прекрасным вариантом будет прикольное поздравление. Нетривиальные пожелания стопроцентно поднимут настроение вашей девочке и покажут, что вы на одной волне.
Специально для своих читателей "Телеграф" собрал прикольные поздравления дочери с днем рождения, которые добавят улыбок в праздничный день и запомнятся имениннице на всю жизнь.
Смешные поздравления с днем рождения дочери
Дочь, ты уже стала такой взрослой, что тебе ну нужно покупать подгузники, и сопельки ты умеешь вытирать сама. Желаю тебе не дуться, а наслаждаться своей жизнью, как вкусным десертом. Стреляй глазками, крути попой, но не задирай нос. Будь доброй и веселой. Пусть в твоей жизни будет море увлекательных путешествий и добрых приключений на пятую точку. Я тебя очень люблю. С днем рождения, моя хорошая!
***
Доченька моя, желаю, чтобы у тебя были права на счастье, удачу, благополучие, любовь, нежность, богатство, невероятные мечты. И на асфальтоукладчик, чтобы ты всегда ехала по этой жизни плавно, ровно, без препятствий и пользовалась сплошными приоритетами. С днем рождения, моя родная!
***
Дочка, пусть от красоты твоей падают в обмороки мужчины, пусть завидуют соперницы и кусают локти. Иди по жизни с поднятой головой, чтобы проблемы сами стороной тебя обходили. С днем рождения, любимая моя девочка!
***
Поздравляю с днем рождения,
Моя дочка озорная,
Как и прежде закалять
Мне нервишки я желаю.
В шалостях своих, капризах
Делай чаще передышки,
Оставайся для меня
Счастьем и задора вспышкой.
***
Я любимую дочурку
С днем рожденья поздравляю.
И "прибью" ее, дуреху,
Если кое-что узнаю:
Что на этой вечеринке
Необычные конфеты —
С коньяком или ликером,
Это нам не аргументы.
Так же нас интересует
Факт наличья сигарет —
Наша девочка не курит!
Обсуждений дальше нет.
Самый страшный мамин страх
(Дай ведро с валокордином)
Это подлый зверь-маньяк,
То есть молодой мужчина.
За любимую дочуру
Будем ратью мы стоять.
В башне с жутким драконом
День рождения отмечать!
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