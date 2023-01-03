С днем рождения, дочь: прикольные поздравления

Выберите смешное поздравление с днем рождения дочери

Если вам наскучили традиционные пожелания с днем рождения дочери в стихах и вы хотите удивить именинницу, то прекрасным вариантом будет прикольное поздравление. Нетривиальные пожелания стопроцентно поднимут настроение вашей девочке и покажут, что вы на одной волне.

Специально для своих читателей "Телеграф" собрал прикольные поздравления дочери с днем рождения, которые добавят улыбок в праздничный день и запомнятся имениннице на всю жизнь.

Смешные поздравления с днем рождения дочери

Дочь, ты уже стала такой взрослой, что тебе ну нужно покупать подгузники, и сопельки ты умеешь вытирать сама. Желаю тебе не дуться, а наслаждаться своей жизнью, как вкусным десертом. Стреляй глазками, крути попой, но не задирай нос. Будь доброй и веселой. Пусть в твоей жизни будет море увлекательных путешествий и добрых приключений на пятую точку. Я тебя очень люблю. С днем рождения, моя хорошая!

***

Доченька моя, желаю, чтобы у тебя были права на счастье, удачу, благополучие, любовь, нежность, богатство, невероятные мечты. И на асфальтоукладчик, чтобы ты всегда ехала по этой жизни плавно, ровно, без препятствий и пользовалась сплошными приоритетами. С днем рождения, моя родная!

***

Дочка, пусть от красоты твоей падают в обмороки мужчины, пусть завидуют соперницы и кусают локти. Иди по жизни с поднятой головой, чтобы проблемы сами стороной тебя обходили. С днем рождения, любимая моя девочка!

***

Поздравляю с днем рождения,

Моя дочка озорная,

Как и прежде закалять

Мне нервишки я желаю.

В шалостях своих, капризах

Делай чаще передышки,

Оставайся для меня

Счастьем и задора вспышкой.

***

Я любимую дочурку

С днем рожденья поздравляю.

И "прибью" ее, дуреху,

Если кое-что узнаю:

Что на этой вечеринке

Необычные конфеты —

С коньяком или ликером,

Это нам не аргументы.

Так же нас интересует

Факт наличья сигарет —

Наша девочка не курит!

Обсуждений дальше нет.

Самый страшный мамин страх

(Дай ведро с валокордином)

Это подлый зверь-маньяк,

То есть молодой мужчина.

За любимую дочуру

Будем ратью мы стоять.

В башне с жутким драконом

День рождения отмечать!

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