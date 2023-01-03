З днем народження, донька: прикольні вітання

Виберіть смішне вітання з днем народження дочки

Якщо вам набридли традиційні побажання з днем народження доньки у віршах і ви хочете здивувати іменинницю, то чудовим варіантом буде прикольне вітання. Нетривіальні побажання стовідсотково піднімуть настрій вашій дівчинці й покажуть, що ви на одній хвилі.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав прикольні привітання доньки з днем народження, які додадуть усмішок у святковий день та запам’ятаються іменинниці на все життя.

Смішні привітання з днем народження дочки

Дочко, ти вже стала такою дорослою, що тобі не треба купувати підгузки, і сопельки ти вмієш витирати сама. Бажаю тобі не дмухати, а насолоджуватися своїм життям, як смачним десертом. Стріляй очима, крути попою, але не задирай ніс. Будь доброю та веселою. Нехай у твоєму житті буде море захоплюючих подорожей та добрих пригод на п’яту точку. Я тебе дуже люблю. З днем народження, моя красуня!

***

Доню моя, бажаю, щоб у тебе були права на щастя, удачу, добробут, любов, ніжність, багатство, неймовірні мрії. І на асфальтоукладач, щоб ти завжди їхала по цьому життю плавно, рівно, без перешкод і мала суцільні пріоритети. З днем народження, моя рідна!

***

Дочко, нехай від краси твоєї непритомніють чоловіки, нехай заздрять суперниці й кусають лікті. Іди по життю з піднятою головою, щоб проблеми самі стороною тебе оминали. З днем народження, кохана моя дівчинка!

***

З твоїм святом я вітаю,

Життя люксового бажаю.

Ікру червону і хамон,

Поїздок тільки закордон.

Ройс-ройси, тесли і айфони,

Доходів нескінчених море,

Здоров`я, радості та сміху,

Усього, що приносить втіху.

***

Бажаю Рибку Золоту спіймати,

Щоб їй свої бажання загадати.

Побажання ти їй прошепочеш,

Хай здійсниться все, що ти захочеш.

Хай весело тобі живеться,

Те, чого прагнеш, хай вдається.

Раніше "Телеграф" розповідав, як тато може зворушливо привітати дочку з днем народження.