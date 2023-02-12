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Юморные поздравления с днем рождения женщине: лучшие пожелания

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Прикольные пожелания поднимут настроение
Прикольные пожелания поднимут настроение. Фото telegraf.com.ua

Шуточные поздравления подарят позитив и отличное настроение имениннице

День рождения — один из самых веселых праздников в жизни человека. В этот праздник не принято грустить и быть без настроения. Чтобы повеселить именинницу и поднять ей настроение — подарите ей шуточное поздравление с днем рождения.

Специально для своих читателей "Телеграф" составил подборку веселых поздравлений женщине с днем рождения, которые повеселят и взбодрят именинницу.

Поздравление с днем рождения женщине с юмором

Сегодня тебе "восемнадцать",

Ты можешь это отрицать.

А можешь календарик клацать,

Я буду на своем стоять.

Ты будешь вечно молодой

Лучистой, милой и счастливой.

Дочурке будешь ты сестрой,

Для мужа школьницей игривой.

Но ты не думай забывать,

Про то, что есть: семья, работа.

А то ведь можно заиграть,

Ведь есть домашние заботы.

С днем рождения поздравляю!

От души я Вам желаю

В жизни полного релакса,

Без проблем и суеты.

Пусть минуют все ненастья,

Исполняются мечты.

Пусть забот совсем не будет,

Вы живите как в раю.

Пусть все близкие, родные

Дарят Вам любовь свою.

Зарплаты — фонтаном,

Любви — водопадом,

Надежных друзей —

Тех, которые рядом.

Чтоб дача — на море,

Чтоб шопинг — в Париже,

А можно в Милане

И где-то поближе.

Желаю я лучшую

В мире подругу,

Чтоб вы с ней всегда

Помогали друг другу.

И домик уютный,

И вкусный пирог.

Пусть дует попутный

Тебе ветерок.

Будь шальной императрицей,

Яркой дамою, тигрицей,

Молодой, не торопливой

И бессовестно счастливой!

Чтоб фортуна улыбалась,

Настроение не кончалось,

Был повсюду позитив,

А в нарядах — эксклюзив!

Ну и что − что лет немало

Время жизни отсчитало,

Отдыхай и веселись,

В день рождения оторвись!

Путешествий заграничных,

Больше в кошельке наличных,

Бриллиантов в каждом ухе,

Быть всегда в прекрасном духе,

Распродаж на всю одежду,

Комплиментов самых нежных,

Только лобстеров жевать

И мартини запивать!

Быть принцессой или ведьмой —

Выбирать тебе одной…

Поздравляю с днём рождения

И желаю в праздник твой:

Фантастической удачи,

Сумасшедшего везения,

Чтоб решались все задачи

Без особых затруднений.

Будет счастье самым прочным,

Ведь без счастья жизни нету:

Выбирай лишь то, что хочешь —

Хоть метлу, а хоть — карету!

Прикольные поздравления с днем рождение женщине в прозе

Поздравляю вечно молодую, неповторимо прекрасную, превосходную во всем женщину! Желаю всегда оставаться сочной и вкусной, как виноград, даже тогда, когда ты станешь изысканной изюминкой. Желаю, чтобы заряд твоей батарейки "Энерджайзер" никогда не подводил. Всегда будь такой же активной. Стремись к покорению разных вершин, собирая по пути на свою голову самые невероятные приключения!

***

С днем рождения, милая! Ты — прекрасна. Наслаждайся, кайфуй, балдей, сражай наповал своей неповторимостью. Пусть самые дерзкие желания исполняются, самые заветные мечты сбываются. Тебе можно ВСЁ! Ты достойна самого лучшего! И пусть весь мир подождет…

***

С днем рождения, королева доброты! Желаю, чтобы этот год был полон приятностей, неожиданностей, влюбленности, ярких встреч, путешествий, шоппинга, нежности, романтики, хороших новостей и заботы! Становись еще красивее, еще добрее, еще умнее, богаче, нужнее, интереснее и счастливее! И не забудь хорошо отпраздновать свой День! Целую!

***

Мы могли бы сказать, что такие женщины как вы редкость… Но это было бы обманом! Вы единственная и неповторимая! В свой День рождения примите букет и скромное предположение, что цветы хоть и срезаны, а в присутствии такого удивительного человека раскроются еще больше и простоят долго-долго! Ведь вы у нас – настоящая волшебница! И мы от всех сердец наших желаем вам быть самой счастливой!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю классного настроения и нереального везения, жизненных романтиков и чудесных флиртов, больших денежек и пахучих цветов, крупных бриллиантов и счастливой кармы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво поздравить с днем рождения дочь.

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