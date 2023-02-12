Юморные поздравления с днем рождения женщине: лучшие пожелания

Шуточные поздравления подарят позитив и отличное настроение имениннице

День рождения — один из самых веселых праздников в жизни человека. В этот праздник не принято грустить и быть без настроения. Чтобы повеселить именинницу и поднять ей настроение — подарите ей шуточное поздравление с днем рождения.

Специально для своих читателей "Телеграф" составил подборку веселых поздравлений женщине с днем рождения, которые повеселят и взбодрят именинницу.

Поздравление с днем рождения женщине с юмором

Сегодня тебе "восемнадцать", Ты можешь это отрицать. А можешь календарик клацать, Я буду на своем стоять. Ты будешь вечно молодой Лучистой, милой и счастливой. Дочурке будешь ты сестрой, Для мужа школьницей игривой. Но ты не думай забывать, Про то, что есть: семья, работа. А то ведь можно заиграть, Ведь есть домашние заботы.

С днем рождения поздравляю! От души я Вам желаю В жизни полного релакса, Без проблем и суеты. Пусть минуют все ненастья, Исполняются мечты. Пусть забот совсем не будет, Вы живите как в раю. Пусть все близкие, родные Дарят Вам любовь свою.

Зарплаты — фонтаном, Любви — водопадом, Надежных друзей — Тех, которые рядом. Чтоб дача — на море, Чтоб шопинг — в Париже, А можно в Милане И где-то поближе. Желаю я лучшую В мире подругу, Чтоб вы с ней всегда Помогали друг другу. И домик уютный, И вкусный пирог. Пусть дует попутный Тебе ветерок.

Будь шальной императрицей, Яркой дамою, тигрицей, Молодой, не торопливой И бессовестно счастливой! Чтоб фортуна улыбалась, Настроение не кончалось, Был повсюду позитив, А в нарядах — эксклюзив! Ну и что − что лет немало Время жизни отсчитало, Отдыхай и веселись, В день рождения оторвись!

Путешествий заграничных, Больше в кошельке наличных, Бриллиантов в каждом ухе, Быть всегда в прекрасном духе, Распродаж на всю одежду, Комплиментов самых нежных, Только лобстеров жевать И мартини запивать!

Быть принцессой или ведьмой — Выбирать тебе одной… Поздравляю с днём рождения И желаю в праздник твой: Фантастической удачи, Сумасшедшего везения, Чтоб решались все задачи Без особых затруднений. Будет счастье самым прочным, Ведь без счастья жизни нету: Выбирай лишь то, что хочешь — Хоть метлу, а хоть — карету!

Прикольные поздравления с днем рождение женщине в прозе

Поздравляю вечно молодую, неповторимо прекрасную, превосходную во всем женщину! Желаю всегда оставаться сочной и вкусной, как виноград, даже тогда, когда ты станешь изысканной изюминкой. Желаю, чтобы заряд твоей батарейки "Энерджайзер" никогда не подводил. Всегда будь такой же активной. Стремись к покорению разных вершин, собирая по пути на свою голову самые невероятные приключения!

***

С днем рождения, милая! Ты — прекрасна. Наслаждайся, кайфуй, балдей, сражай наповал своей неповторимостью. Пусть самые дерзкие желания исполняются, самые заветные мечты сбываются. Тебе можно ВСЁ! Ты достойна самого лучшего! И пусть весь мир подождет…

***

С днем рождения, королева доброты! Желаю, чтобы этот год был полон приятностей, неожиданностей, влюбленности, ярких встреч, путешествий, шоппинга, нежности, романтики, хороших новостей и заботы! Становись еще красивее, еще добрее, еще умнее, богаче, нужнее, интереснее и счастливее! И не забудь хорошо отпраздновать свой День! Целую!

***

Мы могли бы сказать, что такие женщины как вы редкость… Но это было бы обманом! Вы единственная и неповторимая! В свой День рождения примите букет и скромное предположение, что цветы хоть и срезаны, а в присутствии такого удивительного человека раскроются еще больше и простоят долго-долго! Ведь вы у нас – настоящая волшебница! И мы от всех сердец наших желаем вам быть самой счастливой!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю классного настроения и нереального везения, жизненных романтиков и чудесных флиртов, больших денежек и пахучих цветов, крупных бриллиантов и счастливой кармы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво поздравить с днем рождения дочь.