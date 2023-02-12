Юморные поздравления с днем рождения женщине: лучшие пожелания
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Шуточные поздравления подарят позитив и отличное настроение имениннице
День рождения — один из самых веселых праздников в жизни человека. В этот праздник не принято грустить и быть без настроения. Чтобы повеселить именинницу и поднять ей настроение — подарите ей шуточное поздравление с днем рождения.
Специально для своих читателей "Телеграф" составил подборку веселых поздравлений женщине с днем рождения, которые повеселят и взбодрят именинницу.
Поздравление с днем рождения женщине с юмором
Сегодня тебе "восемнадцать",
Ты можешь это отрицать.
А можешь календарик клацать,
Я буду на своем стоять.
Ты будешь вечно молодой
Лучистой, милой и счастливой.
Дочурке будешь ты сестрой,
Для мужа школьницей игривой.
Но ты не думай забывать,
Про то, что есть: семья, работа.
А то ведь можно заиграть,
Ведь есть домашние заботы.
С днем рождения поздравляю!
От души я Вам желаю
В жизни полного релакса,
Без проблем и суеты.
Пусть минуют все ненастья,
Исполняются мечты.
Пусть забот совсем не будет,
Вы живите как в раю.
Пусть все близкие, родные
Дарят Вам любовь свою.
Зарплаты — фонтаном,
Любви — водопадом,
Надежных друзей —
Тех, которые рядом.
Чтоб дача — на море,
Чтоб шопинг — в Париже,
А можно в Милане
И где-то поближе.
Желаю я лучшую
В мире подругу,
Чтоб вы с ней всегда
Помогали друг другу.
И домик уютный,
И вкусный пирог.
Пусть дует попутный
Тебе ветерок.
Будь шальной императрицей,
Яркой дамою, тигрицей,
Молодой, не торопливой
И бессовестно счастливой!
Чтоб фортуна улыбалась,
Настроение не кончалось,
Был повсюду позитив,
А в нарядах — эксклюзив!
Ну и что − что лет немало
Время жизни отсчитало,
Отдыхай и веселись,
В день рождения оторвись!
Путешествий заграничных,
Больше в кошельке наличных,
Бриллиантов в каждом ухе,
Быть всегда в прекрасном духе,
Распродаж на всю одежду,
Комплиментов самых нежных,
Только лобстеров жевать
И мартини запивать!
Быть принцессой или ведьмой —
Выбирать тебе одной…
Поздравляю с днём рождения
И желаю в праздник твой:
Фантастической удачи,
Сумасшедшего везения,
Чтоб решались все задачи
Без особых затруднений.
Будет счастье самым прочным,
Ведь без счастья жизни нету:
Выбирай лишь то, что хочешь —
Хоть метлу, а хоть — карету!
Прикольные поздравления с днем рождение женщине в прозе
Поздравляю вечно молодую, неповторимо прекрасную, превосходную во всем женщину! Желаю всегда оставаться сочной и вкусной, как виноград, даже тогда, когда ты станешь изысканной изюминкой. Желаю, чтобы заряд твоей батарейки "Энерджайзер" никогда не подводил. Всегда будь такой же активной. Стремись к покорению разных вершин, собирая по пути на свою голову самые невероятные приключения!
***
С днем рождения, милая! Ты — прекрасна. Наслаждайся, кайфуй, балдей, сражай наповал своей неповторимостью. Пусть самые дерзкие желания исполняются, самые заветные мечты сбываются. Тебе можно ВСЁ! Ты достойна самого лучшего! И пусть весь мир подождет…
***
С днем рождения, королева доброты! Желаю, чтобы этот год был полон приятностей, неожиданностей, влюбленности, ярких встреч, путешествий, шоппинга, нежности, романтики, хороших новостей и заботы! Становись еще красивее, еще добрее, еще умнее, богаче, нужнее, интереснее и счастливее! И не забудь хорошо отпраздновать свой День! Целую!
***
Мы могли бы сказать, что такие женщины как вы редкость… Но это было бы обманом! Вы единственная и неповторимая! В свой День рождения примите букет и скромное предположение, что цветы хоть и срезаны, а в присутствии такого удивительного человека раскроются еще больше и простоят долго-долго! Ведь вы у нас – настоящая волшебница! И мы от всех сердец наших желаем вам быть самой счастливой!
***
Поздравляю с днем рождения! Желаю классного настроения и нереального везения, жизненных романтиков и чудесных флиртов, больших денежек и пахучих цветов, крупных бриллиантов и счастливой кармы.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво поздравить с днем рождения дочь.