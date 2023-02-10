Один популярный ингредиент мгновенно испортит салат: с чем надо быть крайне осторожными

Все мы пробовали такой салат и не могли понять, в чем же проблема

Наверное, все обожают салаты. Кому-то нравится фруктовые, кто-то предпочитает полезные салаты из свежих овощей, а кому-то очень хочется съесть несколько ложечек вкусного "Оливье" или "Селедки под шубой". При этом немногие знают, что всего лишь один ингредиент способен полностью испортить вкус любимого салата.

Речь идет об обычном зеленом луке, который фигурирует во многих рецептах. Казалось бы, в чем проблема? Эта зелень полезна и очень вкусна, она придает блюду пикантные нотки и прекрасно выполняет роль украшения для готовящихся к празднику салатов. Что не так с зеленым луком, знает шеф-повар Магда Гесслер. Об этом секрете рассказывает польское издание kuchnia.wp.pl.

Оказывается, в свежем виде зеленый лук придает блюду сладковатый привкус, а вот в салате уже через несколько часов превращается в бомбу замедленного действия. По словам Гесслер, этот ингредиент быстро начинает бродить, что вы непременно почувствуете и по запаху, и по вкусу.

Если же вы очень любите эту зелень и просто жить без нее не можете, выход есть: зеленый лук перед добавлением в салат можно пробланшировать. Так он порадует своим вкусом и не превратит салат в малоприятную массу продуктов.

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