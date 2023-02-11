Названы самые ужасные свекрови по знаку Зодиака

Они просто невыносимы для любимой своего сына

Астрологи, ранее назвавшие изменщиков по знаку Зодиака, рассказали, кто из представительниц зодиакального круга приносит много бед в семью сына, когда становится свекровью.

Для невесток женщины, рожденные под созвездиями Рака, Льва и Девы, станут настоящим кошмаров и будут доводить до белого каления по любому поводу. Об этом пишет meta.

Рак

При такой свекрови нужно быть хладнокровной и спокойной. Свекровь-Рак буквально вездесуща, она будет вторгаться в жизнь молодых супругов без разрешения. Такая женщина будет активно делать замечания и указывать на ошибки. А еще она очень ревнивая и завистливая. Каким будет этот день для Рака, расскажет гороскоп на сегодня.

Лев

Очень темпераментный знак Зодиака. Такие свекрови склонны к владению, легко поддаются ревности, особенно к любимому человеку своего сына. Искренне уверены, что только они знают, что будет лучше для их ребенка, а поэтому имеют много требований к невестке. Они влезают со своими непрошенными советами относительно воспитания внуков, а такое поведение не понравиться даже самой доброй и покладистой девушке. Гороскоп для Льва на сегодня читайте на сайте.

Дева

Свекрови-Девы имеют очень сильный и властный характер. Такие женщины очень требовательны, любят критиковать и контролировать все, что делает их невестка. Однако, если девушка постарается заслужить уважение мамы своего мужа, то со временем сможет называть ее лучшей подругой. Чего ждать сегодня Деве, узнайте в ежедневном гороскопе.

Ранее астрологи рассказали, каких знаков Зодиака ожидают переезды и длительные поездки в феврале 2023 года. Этот месяц принесет изменения в привычную жизнь трех индивидуумов.